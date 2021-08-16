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歡樂阿公小野 昔醉心工作 今享受爺孫互動

文／張瀞文
當阿公陪孫子並非規畫中的生活，但小野卻樂在其中。(取材自臉書)
當阿公陪孫子並非規畫中的生活，但小野卻樂在其中。(取材自臉書)

擁有四個孫子的「資深阿公」小野，今年度過第九個以「阿公」身分過的父親節。

小野近期臉書貼文都是和孫子相處的趣事，有時鬥智有時鬥勇，在疫情延燒的日子，祖孫日記深受喜愛，「歡樂阿公」的形象深植人心。

但小野說，這不是他意料中的生活。小野的人生里程和一般人不太相同，37歲就從中影退休回家陪小孩，大量時間和青少年兒女相處，那個時期創作出許多童話和親子散文。50歲重返職場的小野，有好多想做的事，希望啟航到全世界，和許多人想要退休含飴弄孫的心情大不相同。

收心當阿公 帶孫玩樂更瘋狂

60歲的小野更忙了，大孫子和大外孫出生時他正在美國郵輪上旅行，接到當阿公的消息，「好像在作夢，好不真實。」當阿公的前兩年，他依舊投入重要議題、參與運動，「我兒子覺得我很好笑，他的小孩都見不到阿公。」一直到小孫女報到，他才驚覺：「我有4個孫子了！」那時太太協助照顧孫子們也需要幫手，曾經遠颺流浪的他，終於「回家」成為真正的阿公。

生物學背景的小野相信大自然，喜歡帶孫子到大自然裡散步、遊戲；他為孫子說自編的故事，寫、畫日記；他玩起來比孫子更瘋狂。孫子會在玩了一整天要回家前問他：「阿公，明天我們從早玩到下午好不好？太好玩了。」孫女曾在日記上寫：「今天我好幸福，阿公和我們玩打打殺殺的遊戲。我好開心。」

小野會為孫子寫圖文並茂的日記。(圖：小野提供)
小野會為孫子寫圖文並茂的日記。(圖：小野提供)

看孫像自己 但又完全不相同

生命第二次陪伴孩子，阿公身分更從容、有更多觀察。例如同樣的對待方式，但4個孩子的反應卻大不同，讓他更相信人出生不是一張白紙，而是帶著某些本性而來。聊起孫子經，小野總說大孫子熱情、好奇又衝動，個性和他最像，但又補充，「小外孫也像我，像另一個我，敏感卻愛哭」。

成為阿公的小野，同時也在面對自己的老去，對人生的了解愈來愈深刻，更清楚看見人生的道路、自己的模樣，所以會在孫子身上看見不同的自己，那個未經雕琢的、沒有社會化的本性。「你會在他身上看見一點點自己，但他又完全和你不同，這對阿公來說是很奇特的經驗。」

好久以前，太太鄭麗貞曾提醒為人父的小野：「你再不陪兒子女兒，他們就再也不需要你了。他們會長大，你的人生會錯過。」後來他選擇在家工作，陪伴兒子最困難的青少年階段、女兒想休學的高中時光，為彼此生命寫下許多故事。幾年前，鄭麗貞對著還在雲遊四海、醉心工作的小野說：「你會錯過最好的時光。」鄭麗貞認為，為人爺奶，能和孫子親密互動、提供生活照顧的時光只有短短幾年。這次，小野同樣選擇了陪伴。

小野（右二）目前也是「臺北市影視音實驗教育機構」的校長。(圖：小野提供)
小野（右二）目前也是「臺北市影視音實驗教育機構」的校長。(圖：小野提供)

全心投入 任何領域都不猶豫

說起小野，有人想到小說「蛹之生」那懷抱理想的熱血青年，有人認識的是「台灣新浪潮電影運動」的催生者，有人記得的是陪伴一雙兒女成長的企鵝爸爸，也有人說，他是「臺北市影視音實驗教育機構」校長。

出版了100多本書、參與超過30部台灣電影編劇的小野，長年參與社會運動，也是「千里步道運動」的發起人之一。很少有人的一生如此「斜槓」，以那麼多不同身分被認識。

問小野此生是否還有未竟之事？「沒有，因為我的人生從來沒有規畫，規畫了也都會變。」念了生物系卻從事電影工作、人生事業衝刺期卻回家陪孩子、50歲的人生「中點」轉入電視圈，現在又做起了教育。小野的人生，每個階段都勇敢選擇了真正想做的領域，在每個領域中都全心全意投入。

「想做什麼就趕快做。」他推動千里步道運動時常說，步道與步道最近的距離就是「起身出發」，「美的、好的事物就在身邊，想做什麼就去，不要猶豫。陪小孩也是。」他知道，人生遺憾在所難免，但是還好你做了，遺憾可以減到最低。

現在，小野的日記裡畫了一個鐘，提醒自己人生有時，要好好把握，珍貴時光就是要體驗最美好的事——再看一次喜愛的電影、重聽很美的音樂，參與重要的活動。

小野是「千里步道運動」的發起人之一。(圖：小野提供)
小野是「千里步道運動」的發起人之一。(圖：小野提供)

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