不當嬌滴滴貴婦 賈永婕 做自己的「人生努力組」
採訪約在近午時刻，賈永婕前一天就告知，早上還要跑一趟三總送醫療器材，結束後趕回經營的婚紗公司化妝、換衣，訪談超過兩個小時，因為解封，中間還有兩組客人進來，她是最近大家尊崇的國民女神，也是能幹的老闆娘，精力在她身上似不曾枯竭。
年輕時是成功的藝人，嫁入豪門後家庭幸福美滿，一方面又擁有讓人稱羨的事業，在二分法的社會，她被歸類在人生勝利組，外人只愛在表象錦上添花，而她背後的拚博努力從不被深究。她認為，自己從不屬於勝利、失敗兩組，而是人生努力組，在每一個過關斬將中，從不輕言放棄。
什麼樣的環境 教育出鋼鐵娘子
8年來，她一直做著同一個夢，夢裡是父親從世界各國不同地方神神秘秘打電話來，開頭熟悉又親切的「丫頭」兩個字總讓她一震，然後告訴她自己並沒離開，而是去出一個機密任務，夢裡她回答，「可是我知道你死了，親眼看到你躺在那裡」，父親問她，妳有來摸過嗎？確認過是真的嗎？妳看到的只是模型，「我是假死」。
每年總會反覆這個夢，父親告訴她，「妳放心，我很好，只是不能告訴別人我還活著」，醒來後她深深思索，以為爸爸的話是真的，一次又一次同樣的夢境，電話中父親的聲音清晰宏亮，而且不停換國家出任務，他不知道的是，女兒很想說，「爸，我想念你，年紀大了，可以回台灣別再出任務了嗎？」
賈永婕長成在一般的軍人家庭，父親是海軍上校，給她的教育小到吃飯要有坐相，講話時要正眼直視對方，鞋子脫了要怎擺，筷子該怎麼夾，大到凡事要對得起自己，絕不能占別人便宜。規矩內化了，成了她為人處事的方圓，他身教給她的，還有莫名的正義感。
有一回，賈父帶著賈永婕的女兒去看兒童舞台劇，台上演到種檳榔樹，他竟氣到不顧正在演出起身大罵，「在小孩面前為什麼要演這個」，然後拎著孫女走人。賈永婕事後聽到他教訓不認識的人，覺得尷尬也不好意思，但這種莫名的正義感其實也在她血裡流淌。
賈永婕國中時追星張雨生，在夏日炎熱的二二八公園裡大排長龍等著投販賣機買飲料，一個大媽帶著小孩直接插隊，沒人敢站出來說話，賈永婕走過去面對大媽，「妳好像插隊了」，大媽見笑轉生氣，開始狂飆大罵，她不理大媽，只對小孩幽幽說，「你以後長大，不要像她那樣哦。」然後離開。
這樣的例子多到不勝枚舉。有一年她和老公王兆杰去雲南看表演，台上80歲老者表演的段子無聊，身邊一堆外國大學生看不下去竊笑、大聲聊天，她受不了這群人不尊重演出，不斷轉頭用英文示意他們安靜，後來更喊他們丟自己國家的臉，散場後，那群人走出來，算一算超過20個，老公見苗頭不對，以尿尿要她陪為由直接尿遁。
去西班牙旅行，錢包被扒走了，她眼尖發現扒手就在路邊，要老公衝上去追，老公看著她一陣猶豫不決，她氣到要自己上去，但低頭一看自己挺著7個月身孕，跑不贏對方才作罷，錢包、信用卡都是損失。幾次下來，老公王兆杰常跟她說，「走在妳身邊，真的會有生命危險」。而這些從爸爸傳來下的家庭教育或是身教，她也不時拿來教育自己的小孩。
父親過世時她趕不回來，一切已成定局，也有了夢中他問她「妳摸過我嗎？那是我的模型，我是假死」的對話，8年了，她慢慢看淡，認為人生其實沒什麼不能面對的，只是心中仍留有遺憾。她說，「父親走後，我在他書房的角落發現了一分醫院診斷書，他每年都健康檢查，報告上有說明心血管阻塞狀況，該做手術處理，但他怕家人知道，選擇避談，沒想到一切來得太突然。」
女強人的人生沒有放棄
賈永婕的個性不能沒有事做，她有事業心，要有生產力，王兆杰深知老婆個性，全力支持她創業開婚紗店，這波疫情重擊各行各業，但天公疼好人，兩年前一個轉念，讓她意外避開了危機。
她和設計師搭檔黃淑琦合夥創業，開了C.H Wedding婚紗，那年，黃淑琦猝逝，加上父親離開，她人生受到嚴重打擊，無心工作，暫將事業全交給同事，把心思轉移到運動，不停跑步、游泳，化解心中的情緒，沒想到一回神，公司已從婚紗業領導品牌逐漸褪色。
賈永婕說，「人生就是這麼現實，你不花心思、不想用心，它就會讓你知道。今天不是我退步了，而是在我原地踏步時，別人都在進步，婚紗業已悄悄進入網路世代，而我一下被打醒了」。
她想過放棄，公司前幾年都賺錢，放棄是最容易的事，止血就好，還能保有之前賺到的利潤，但她也有猶豫。那段時間她經常愁眉不展，天人交戰，有一天兒子發現媽媽不對，竟走過來跟她說，「放棄？妳在說什麼，妳是好棒棒賈永婕耶，Fighting就好啦」。
她精神一振，這也成了她繼續下去的主要動力，「我不想讓小孩覺得媽媽碰到挫折就不幹了。」
於是她著手改造公司，過去公司租下大坪數有挑高攝影棚、華麗氣派店面，但東區房租16年來漲太多，她認為網路世代後，門面已不重要，著手搬家，換到二樓現址，把省下來的錢投入網路行銷。以前公司養一批設計師，後來改用接案的方式和設計師合作，雙方再談分潤，而設計師接案的作品不比當員工差，甚至更好，幾個改變大大縮減固定成本。
過程中她歷經許多掙扎，不知道抉擇是否正確，事實證明，一年多疫情下來，公司受到衝擊的損失，都在她可控的範圍之內，「永遠不要怕的事，就是改變，有人會說我以前的場地、攝影棚多大、多華麗，但面子的事是最不重要的。至少我生存下來了，如果不能在這個行業裡當老大，做老二、老三也行，重點是努力跟上潮流，如果可以，就引領潮流，如果不能，就跟著潮流走，最怕沉溺在過去的光環中。」
人生巔峰在哪裡
從一個柔弱的女明星，婚後跟著老公去運動，一開始跑三鐵，記者莫不驚呼；接著，賈永婕在東京馬拉松跑完全馬42公里，媒體認為她已到人生極限了，沒想到那年她跟老公組團赴英國比賽，甚至泳度英吉利海峽，這時沒人再敢猜測她的界限了，但人生有限，要如何兼顧家庭、事業，還去做這麼多刺激冒險的事，記者開玩笑，「不會有一天，妳要去爬喜馬拉雅山吧」。
2018年，她真的跟老公花了7天時間，登上5364公尺的聖母峰基地營（Everest Base Camp，簡稱E.B.C.），那晚她又哭又笑摟著老公拍接吻恩愛照。
3年後的今天，她說，以非登山專業人士來說，要爬上8848公尺的聖母峰是不可能的，當時確實熱中討論要再上攀6000多公尺高的另一個基地營，雖然只相差1000多公尺，但要過一段冰橋，下面是萬丈懸崖，極有難度，後來疫情大爆發，登山計畫於是被打斷。
今年台灣發生重大疫情，她忙著送呼吸神器，接到蔡英文總統加油打氣電話，對她來說，這又是人生另一個高潮巔峰，她永遠在做你料想不到的事，而重點是，她沒有一項是刻意而為，完全順著自己的感覺，順著自己的心在走，沒有一絲一毫的猶豫。
她不是嬌滴滴的貴婦，不想成為撐著洋傘看小孩在游泳池畔玩的柔弱女子，小孩下水時她都在，甚至是她努力讓小孩參與運動，成了生活的一部分，並從中培養獨立不放棄的個性。
有一晚，狗仔跟拍她跑了一整天的醫院，夜裡還換上運動服出門跑步，她笑說，「運動和勞動不同，跑醫院送東西是勞動，回到家，我終於有自己的時間出去跑一跑，沉浸在自己的世界裡流汗、開心。」
雖嫁入豪門 卻勇敢活出自己
演藝圈總愛形容女星嫁給富二代是晉升豪門擠入上流社會，王兆杰是德杰建設小開，她婚後不解，為何自己明明是賈永婕，在新聞報導中卻變成附屬別人名字的老婆。而這兩個月下來，她老公跟著她跑醫院，送器材，走到哪，都被叫「賈永婕的老公」、「賈先生」，她大笑終於反轉，不過她仍十足感謝這人生夥伴一路走來的包容與給她的自主空間。
她個性天生叛逆，如果嫁進一個家庭成天守著舊習俗，早上請安、下午奉茶，肯定受不了繁瑣規矩離婚，「生活是演不來的，妳要演1年、2年，還是演10年？然後呢」。她的幸福，來自於王兆杰對她全然尊重，知道老婆要什麼才會快樂，所以無論家庭、事業，都在背後默默支持，她說，「因為他知道我萬一沒事做，會有多焦慮，而他會有多慘」。
夫妻倆的個性極度互補，她直率想衝敢衝，而他則溫和思慮細密。這波疫情剛開始爆發，她意外得知醫院急需呼吸器，想做就立刻做，因為平時好交朋友，王兆杰建設公司那邊也人脈充沛，兩人登高一呼，原本目標是20台，最後竟募到387台，解決了許多醫院急需，也間接救了不少可能陷入重症的病人。
她說，「那些醫療器材我一輩子也沒聽過，在偶然間得知醫院缺器材的訊息，我沒辦法將訊息跳過，然後淡淡說一句不關我的事，說真的，從一開始，就有超過800個朋友、長輩告訴我，這些都不關我的事，我可以不必那樣，但那我很想問，疫情這麼嚴重，這到底關誰的事？」
過去，發生921地震、南亞海嘯、四川大地震，演藝圈在張小燕、張菲、胡瓜、吳宗憲集結各方力量辦大型募款活動，群星聚集、電視直播、數百部電話接受捐款，一個晚上下來，募到的善款差不多就是1至2億元台幣，而賈永婕第一批募到的金額就已近億，拋磚引玉之後，兩個月來金額粗估已超過2億台幣。
她一個人奔波、忙穿針引線，精神讓許多人肅然起敬，還為她贏得「國民女神」的封號。
網路上開始流行兩句話「政府在做藝人的事（作秀），而藝人在做政府的事（募醫療器材救人）」，賈永婕認為，她只是盡力在做能幫得上忙的事，「疫情嚴重，我身為經營者，婚紗店這麼多同事，每一個都要生活，各行各業都在受苦，如果有方法疫情能盡早結束，一切盡快回到常軌，大家都有飯吃，我最初的想法單純只是這樣。」
為子女留下最好典範
兩個多月來，她從送愛心便當，到醫療儀器，跑遍台北各大醫院，曾有媒體去計算她跑了多少里路、送出多少盒便當，數字令人咋舌，而這些，她每一項都仔細記錄，堅持一切公開透明，等疫情結束，明細將全部公布，原因是她要對得起相信自己，一通電話就把錢拿出來的人，而且家庭教育給她最高指導原則，是人品，「我跟朋友出去，寧願多出，也不能占別人便宜，我不會也不能花一毛不屬於自己的錢。」
純真率直的賈永婕，在疫情期間成了許多人的典範，其中也有雜音批評她作秀，但她沒想過選舉，當藝人也非她的主業，做這麼多事都出自本心，內在強大的素質不曾讓她有過挫折、打擊，甚至有玻璃心，她其實很清楚所謂的女神光環，短暫如火花，絢爛過後，她仍會堅定地繼續走自己的路。
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