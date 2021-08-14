不當嬌滴滴貴婦 賈永婕 做自己的「人生努力組」

賈永婕的婚紗公司多年來包辦了許多藝人婚禮上的禮服和婚紗照拍攝。(攝影／李政龍)

採訪約在近午時刻，賈永婕前一天就告知，早上還要跑一趟三總送醫療器材，結束後趕回經營的婚紗公司化妝、換衣，訪談超過兩個小時，因為解封，中間還有兩組客人進來，她是最近大家尊崇的國民女神，也是能幹的老闆娘，精力在她身上似不曾枯竭。

年輕時是成功的藝人，嫁入豪門後家庭幸福美滿，一方面又擁有讓人稱羨的事業，在二分法的社會，她被歸類在人生勝利組，外人只愛在表象錦上添花，而她背後的拚博努力從不被深究。她認為，自己從不屬於勝利、失敗兩組，而是人生努力組，在每一個過關斬將中，從不輕言放棄。

什麼樣的環境 教育 出鋼鐵娘子

8年來，她一直做著同一個夢，夢裡是父親從世界各國不同地方神神秘秘打電話來，開頭熟悉又親切的「丫頭」兩個字總讓她一震，然後告訴她自己並沒離開，而是去出一個機密任務，夢裡她回答，「可是我知道你死了，親眼看到你躺在那裡」，父親問她，妳有來摸過嗎？確認過是真的嗎？妳看到的只是模型，「我是假死」。

每年總會反覆這個夢，父親告訴她，「妳放心，我很好，只是不能告訴別人我還活著」，醒來後她深深思索，以為爸爸的話是真的，一次又一次同樣的夢境，電話中父親的聲音清晰宏亮，而且不停換國家出任務，他不知道的是，女兒很想說，「爸，我想念你，年紀大了，可以回台灣 別再出任務了嗎？」

賈永婕長成在一般的軍人家庭，父親是海軍上校，給她的教育小到吃飯要有坐相，講話時要正眼直視對方，鞋子脫了要怎擺，筷子該怎麼夾，大到凡事要對得起自己，絕不能占別人便宜。規矩內化了，成了她為人處事的方圓，他身教給她的，還有莫名的正義感。

有一回，賈父帶著賈永婕的女兒去看兒童舞台劇，台上演到種檳榔樹，他竟氣到不顧正在演出起身大罵，「在小孩面前為什麼要演這個」，然後拎著孫女走人。賈永婕事後聽到他教訓不認識的人，覺得尷尬也不好意思，但這種莫名的正義感其實也在她血裡流淌。

賈永婕國中時追星張雨生，在夏日炎熱的二二八公園裡大排長龍等著投販賣機買飲料，一個大媽帶著小孩直接插隊，沒人敢站出來說話，賈永婕走過去面對大媽，「妳好像插隊了」，大媽見笑轉生氣，開始狂飆大罵，她不理大媽，只對小孩幽幽說，「你以後長大，不要像她那樣哦。」然後離開。

這樣的例子多到不勝枚舉。有一年她和老公王兆杰去雲南看表演，台上80歲老者表演的段子無聊，身邊一堆外國大學生看不下去竊笑、大聲聊天，她受不了這群人不尊重演出，不斷轉頭用英文示意他們安靜，後來更喊他們丟自己國家的臉，散場後，那群人走出來，算一算超過20個，老公見苗頭不對，以尿尿要她陪為由直接尿遁。

去西班牙旅行，錢包被扒走了，她眼尖發現扒手就在路邊，要老公衝上去追，老公看著她一陣猶豫不決，她氣到要自己上去，但低頭一看自己挺著7個月身孕，跑不贏對方才作罷，錢包、信用卡都是損失。幾次下來，老公王兆杰常跟她說，「走在妳身邊，真的會有生命危險」。而這些從爸爸傳來下的家庭教育或是身教，她也不時拿來教育自己的小孩。

父親過世時她趕不回來，一切已成定局，也有了夢中他問她「妳摸過我嗎？那是我的模型，我是假死」的對話，8年了，她慢慢看淡，認為人生其實沒什麼不能面對的，只是心中仍留有遺憾。她說，「父親走後，我在他書房的角落發現了一分醫院診斷書，他每年都健康檢查，報告上有說明心血管阻塞狀況，該做手術處理，但他怕家人知道，選擇避談，沒想到一切來得太突然。」

女強人的人生沒有放棄

賈永婕的個性不能沒有事做，她有事業心，要有生產力，王兆杰深知老婆個性，全力支持她創業開婚紗店，這波疫情 重擊各行各業，但天公疼好人，兩年前一個轉念，讓她意外避開了危機。

她和設計師搭檔黃淑琦合夥創業，開了C.H Wedding婚紗，那年，黃淑琦猝逝，加上父親離開，她人生受到嚴重打擊，無心工作，暫將事業全交給同事，把心思轉移到運動，不停跑步、游泳，化解心中的情緒，沒想到一回神，公司已從婚紗業領導品牌逐漸褪色。

賈永婕說，「人生就是這麼現實，你不花心思、不想用心，它就會讓你知道。今天不是我退步了，而是在我原地踏步時，別人都在進步，婚紗業已悄悄進入網路世代，而我一下被打醒了」。

她想過放棄，公司前幾年都賺錢，放棄是最容易的事，止血就好，還能保有之前賺到的利潤，但她也有猶豫。那段時間她經常愁眉不展，天人交戰，有一天兒子發現媽媽不對，竟走過來跟她說，「放棄？妳在說什麼，妳是好棒棒賈永婕耶，Fighting就好啦」。

她精神一振，這也成了她繼續下去的主要動力，「我不想讓小孩覺得媽媽碰到挫折就不幹了。」

於是她著手改造公司，過去公司租下大坪數有挑高攝影棚、華麗氣派店面，但東區房租16年來漲太多，她認為網路世代後，門面已不重要，著手搬家，換到二樓現址，把省下來的錢投入網路行銷。以前公司養一批設計師，後來改用接案的方式和設計師合作，雙方再談分潤，而設計師接案的作品不比當員工差，甚至更好，幾個改變大大縮減固定成本。

過程中她歷經許多掙扎，不知道抉擇是否正確，事實證明，一年多疫情下來，公司受到衝擊的損失，都在她可控的範圍之內，「永遠不要怕的事，就是改變，有人會說我以前的場地、攝影棚多大、多華麗，但面子的事是最不重要的。至少我生存下來了，如果不能在這個行業裡當老大，做老二、老三也行，重點是努力跟上潮流，如果可以，就引領潮流，如果不能，就跟著潮流走，最怕沉溺在過去的光環中。」

賈永婕事業心強，多年來經營婚紗店做得有聲有色，也建立自己的品牌。(攝影／李政龍)

人生巔峰在哪裡

從一個柔弱的女明星，婚後跟著老公去運動，一開始跑三鐵，記者莫不驚呼；接著，賈永婕在東京馬拉松跑完全馬42公里，媒體認為她已到人生極限了，沒想到那年她跟老公組團赴英國比賽，甚至泳度英吉利海峽，這時沒人再敢猜測她的界限了，但人生有限，要如何兼顧家庭、事業，還去做這麼多刺激冒險的事，記者開玩笑，「不會有一天，妳要去爬喜馬拉雅山吧」。

2018年，她真的跟老公花了7天時間，登上5364公尺的聖母峰基地營（Everest Base Camp，簡稱E.B.C.），那晚她又哭又笑摟著老公拍接吻恩愛照。

3年後的今天，她說，以非登山專業人士來說，要爬上8848公尺的聖母峰是不可能的，當時確實熱中討論要再上攀6000多公尺高的另一個基地營，雖然只相差1000多公尺，但要過一段冰橋，下面是萬丈懸崖，極有難度，後來疫情大爆發，登山計畫於是被打斷。

今年台灣發生重大疫情，她忙著送呼吸神器，接到蔡英文總統加油打氣電話，對她來說，這又是人生另一個高潮巔峰，她永遠在做你料想不到的事，而重點是，她沒有一項是刻意而為，完全順著自己的感覺，順著自己的心在走，沒有一絲一毫的猶豫。

她不是嬌滴滴的貴婦，不想成為撐著洋傘看小孩在游泳池畔玩的柔弱女子，小孩下水時她都在，甚至是她努力讓小孩參與運動，成了生活的一部分，並從中培養獨立不放棄的個性。

有一晚，狗仔跟拍她跑了一整天的醫院，夜裡還換上運動服出門跑步，她笑說，「運動和勞動不同，跑醫院送東西是勞動，回到家，我終於有自己的時間出去跑一跑，沉浸在自己的世界裡流汗、開心。」

雖嫁入豪門 卻勇敢活出自己

演藝圈總愛形容女星嫁給富二代是晉升豪門擠入上流社會，王兆杰是德杰建設小開，她婚後不解，為何自己明明是賈永婕，在新聞報導中卻變成附屬別人名字的老婆。而這兩個月下來，她老公跟著她跑醫院，送器材，走到哪，都被叫「賈永婕的老公」、「賈先生」，她大笑終於反轉，不過她仍十足感謝這人生夥伴一路走來的包容與給她的自主空間。

她個性天生叛逆，如果嫁進一個家庭成天守著舊習俗，早上請安、下午奉茶，肯定受不了繁瑣規矩離婚，「生活是演不來的，妳要演1年、2年，還是演10年？然後呢」。她的幸福，來自於王兆杰對她全然尊重，知道老婆要什麼才會快樂，所以無論家庭、事業，都在背後默默支持，她說，「因為他知道我萬一沒事做，會有多焦慮，而他會有多慘」。

夫妻倆的個性極度互補，她直率想衝敢衝，而他則溫和思慮細密。這波疫情剛開始爆發，她意外得知醫院急需呼吸器，想做就立刻做，因為平時好交朋友，王兆杰建設公司那邊也人脈充沛，兩人登高一呼，原本目標是20台，最後竟募到387台，解決了許多醫院急需，也間接救了不少可能陷入重症的病人。

她說，「那些醫療器材我一輩子也沒聽過，在偶然間得知醫院缺器材的訊息，我沒辦法將訊息跳過，然後淡淡說一句不關我的事，說真的，從一開始，就有超過800個朋友、長輩告訴我，這些都不關我的事，我可以不必那樣，但那我很想問，疫情這麼嚴重，這到底關誰的事？」

過去，發生921地震、南亞海嘯、四川大地震，演藝圈在張小燕、張菲、胡瓜、吳宗憲集結各方力量辦大型募款活動，群星聚集、電視直播、數百部電話接受捐款，一個晚上下來，募到的善款差不多就是1至2億元台幣，而賈永婕第一批募到的金額就已近億，拋磚引玉之後，兩個月來金額粗估已超過2億台幣。

她一個人奔波、忙穿針引線，精神讓許多人肅然起敬，還為她贏得「國民女神」的封號。

網路上開始流行兩句話「政府在做藝人的事（作秀），而藝人在做政府的事（募醫療器材救人）」，賈永婕認為，她只是盡力在做能幫得上忙的事，「疫情嚴重，我身為經營者，婚紗店這麼多同事，每一個都要生活，各行各業都在受苦，如果有方法疫情能盡早結束，一切盡快回到常軌，大家都有飯吃，我最初的想法單純只是這樣。」

為子女留下最好典範

兩個多月來，她從送愛心便當，到醫療儀器，跑遍台北各大醫院，曾有媒體去計算她跑了多少里路、送出多少盒便當，數字令人咋舌，而這些，她每一項都仔細記錄，堅持一切公開透明，等疫情結束，明細將全部公布，原因是她要對得起相信自己，一通電話就把錢拿出來的人，而且家庭教育給她最高指導原則，是人品，「我跟朋友出去，寧願多出，也不能占別人便宜，我不會也不能花一毛不屬於自己的錢。」

純真率直的賈永婕，在疫情期間成了許多人的典範，其中也有雜音批評她作秀，但她沒想過選舉，當藝人也非她的主業，做這麼多事都出自本心，內在強大的素質不曾讓她有過挫折、打擊，甚至有玻璃心，她其實很清楚所謂的女神光環，短暫如火花，絢爛過後，她仍會堅定地繼續走自己的路。