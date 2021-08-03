郭婞淳完成東奧奪金夢想 把台灣舉向世界

台灣「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽中展現壓倒性實力，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤奪下金牌，她在拿到獎牌後泛紅了眼眶。(特派記者余承翰／東京攝影)

郭婞淳拿過4屆世錦賽金牌，在今年的2020東京奧運 毫無懸念的於59公斤量級，奪得中華台北第一面金牌。讓許多守在電視機前的民眾都不禁熱淚盈框，因為她不只完成了自己在舉重之路上的最後一塊拼圖，還把台灣 舉向世界，圓了金牌夢。

在這次的比賽裡，郭婞淳的實力無庸置疑，在與她同場較勁的選手，幾乎沒有人是她的對手。甚至有網友讚譽，「在這個量級裡只有兩個人參賽，那就是郭婞淳與其他選手」。但這個金牌之路的艱辛，只有她自己最清楚，因此當登上舉重頒獎台，隨著象徵最高榮譽的國旗歌響起，台灣民眾與郭婞淳一樣都紅了眼框。除了這面奧運金牌，更囊括了亞運、世錦賽、亞錦賽等國際賽事冠軍，目前更為59公斤級的三項世界紀錄保持人，因此獲得了「舉重女神」的稱號。

郭婞淳挺舉挑戰世界紀錄失敗。(特派記者余承翰／東京攝影)

來自台東阿美族的郭婞淳，從小就在運動場上展現極高天賦，在舉重之前還接觸過柔道、田徑和籃球，不過最終她卻選擇了最孤寂的舉重運動。過去在受訪時她就曾透露，一開始確實對於練舉重感到「討厭」，甚至還曾為了逃避訓練而蹺課，躲在學校廁所內。但郭婞淳依舊抓到如何與「舉重」相處，然而討厭不是沒有理由，因為在2014年的仁川亞運前夕，就練習時發生了槓鈴壓傷右大腿，造成肌肉 嚴重撕裂傷的狀況。可以說，每一次的金牌或冠軍，都是由數次的肌肉傷害疊加而成，這是郭婞淳對自己的殘忍，所以才能自豪的說出「面對夢想，我準備好了」。

不僅如此，郭婞淳還曾經說過自己名字的由來：出生時有著體重過輕、臍帶繞頸、胎位不正等等問題，一度被認定活不下來，最終得以倖存的阿美族女孩。同時，出生後家中經濟環境不佳，還時常因為積欠房租，不得已四處借住親戚家。因此讓她藉由運動找到自己的心靈的寄託，並透過體育獎學金及獎金負擔自己的學費，成長過程十分艱辛。然而，當郭婞淳於舉重界嶄露頭角後，她回顧這一切，並衷心相信所有的挫折，都是最好的安排，正面樂觀的面對人生。

而2020東京奧運，對郭婞淳來說不僅是鍍金之路，更是她與自己的競賽。即使，她在抓舉和挺舉重量總和，早已篤定獲得金牌並與第二名選手有著懸殊差距，郭婞淳並不以為滿，而是以突破自我極限為目標。因此，雖然最終未能打破自己保持的世界紀錄，郭婞淳仍舊締造了新的奧運成績，並面帶笑容完成奪金大滿貫最後一哩路。