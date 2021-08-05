台灣桌球教父莊智淵 奧運無緣8強仍心繫「浪浪」

今年40歲五度參與奧運的台灣桌球選手莊智淵，最終不敵埃及選手止步於16強。(路透)

今年40歲五度參與奧運的台灣 桌球選手莊智淵，最終不敵埃及選手止步於16強，但他隻身前往東京比賽的故事，感動了全台灣。因此，在昨晚確定落敗後，網友們自發的湧入由莊智淵成立的「智淵乒乓球館」Google資料頁面，紛紛留下五星評價，直至清晨已突破上千則，讓人感受到民眾的溫情。

「桌球教父」莊智淵第五度參與奧運盛會，由於他未如其他國家選手，都有教練陪同一事，經由媒體曝光後，引起國人關注，紛紛在他出賽之際，都守在螢光幕前為他加油打氣。而莊智淵在16強對決中，面對小他10歲的埃及選手，發揮拚鬥不懈的精神，直到第7局才分出勝負惜敗對手3分，無緣再晉級下一輪的比賽。

莊智淵從8歲開始打球，並為台灣的桌球界貢獻了20年的青春，曾於2002年奪得國際桌總巡迴賽總決賽男子單打冠軍，世界排名來到世界第三。且在2008年時，有感於台灣桌球資源的缺乏，但為了希望培養出更多桌球好手並精進於球技，於家鄉高雄市鼓山區購買土地，並獨資數千萬元，興建一座四層樓的「智淵桌球運動館」，來提攜後進，因此獲得「台灣桌球教父」的美稱。更讓人意外的是，球風剽悍的莊智淵也關注流浪狗問題，遠赴東京比賽，他最關心的除了球館學生，還有他親自照料的「浪浪」。

甚至，曾經有媒體披露，莊智淵一年照顧這些流量狗的花費可能到七位數，幾乎是把大半的比賽獎金全用在這上面。所以即使到了東京奧運 比賽，莊智淵的臉書 仍貼出與家中已老邁多病、曾經流浪的毛孩們的合照，並呼籲大家多多支持台灣各地關懷流浪毛小孩的公益團體及辛苦照顧貓狗園的愛媽愛爸們，堪稱是人帥心善的最佳示範。