將策展做出專業的人 王耀邦累積經驗玩出創意

微解封後的陽明山初現人潮，悶了太久的人們穿過陣陣輕嵐來到小觀音停車場，旁邊是已矗立在此半世紀的小建築，人們張望著，曾經的陽明山警察駐在所，在廢棄多年後，掛上「陽明實驗山屋」的招牌。有什麼事在這裡發生。

那是在陽金公路制高點發生的一場設計與展覽，是策展人王耀邦最新作品，延續過去「戀山三部曲」展覽，更進一步實體化，也是他策展理念的實踐：「我是認真把策展當成一個事業的人。我真的很喜歡策展，因為可以遇到很多不一樣的事物。」

從小就是點子王

王耀邦，格式設計展策與格式多媒體負責人，朋友叫他「格子」，華梵大學建築系畢業、英國愛丁堡藝術學院Art, Space & Nature藝術空間策展碩士，參與或主創作品包括台北設計城市展、八角哲學特展、2020桃園博覽會、文博會等。

成長在鼓勵閱讀、買書不用報備的家庭，上面有個學霸姊姊，學科成績不良的王耀邦從小就另闢蹊徑，喜歡畫畫，國中考上美術班、高中就確定自己要讀建築。

王耀邦從小就點子多，國中就在學校賣起籃球卡跟棒球卡，書包裡揣著球卡大全集，下課時，教室前門庭若市。他又得知蟬殼是中藥，想起學校裡震天價響的蟬鳴聲，那是滿滿的貨源，就找了很多同學當下游去收集蟬殼，每天放學抱一大袋去中藥行賣。

腦筋好、卻全沒用在課業上，但王耀邦能在關鍵時刻發憤圖強，聯考時把建築系全填了一輪，最後進到華梵，「對我而言，有種早就想念大學的感覺，因為是比較可以學習的環境。建築系的訓練是我非常重要的前期養成。」

在大學裡，不只是各種從圖學上到社會學的專業課程，王耀邦印象最深的是，每年系上舉行各種書展，他大量買入很多建築系以外的書，廣告、藝術，專業攝影跟舞蹈、平面設計等等。那時候已經顯露了他的興趣不只是建築。

因此，在大學畢業要決定未來人生方向的節點時，王耀邦考量要不要繼續攻讀建築研究所，「我思考過念建築研究所的可能性，最終就是當個建築師，努力交出夠出色的作品，但是看到愛丁堡藝術學院這個學系，完全打中我。」

愛丁堡藝術學院的「Art, Space & Nature」學系，成了王耀邦全心追求的目標，即使英文是大學聯考只考13分的那種糟糕程度，他一陣苦讀大發功，可惜最後離達標還差10分。怎麼辦？王耀邦寫了封長信給該系系主任，最後獲得系主任欽點錄取。

在愛丁堡的磨練

這個系以策展為核心，在該校都算是很新的學程。即使當時也不太理解策展，王耀邦宛如發現新大陸：「可以擁有我以前的建築背景，但是好像又會發生很多有趣的事。國外開放式的教育，我覺得真的好像喝到了甘甜的泉水。」

王耀邦解釋，該系學程主要為策展實作，教授只會給一點點方向，所有資源要自己想辦法去找，也許指令只是「在皇家植物園做一個展」，包括作品的安排、與同學的搭配、甚至晚上的紅酒，全部自己想辦法。如此一來，王耀邦說：「是被丟到一個環境裡，自己去創造可能性，我覺得那是非常有挑戰性的。」

同學來自各式各樣的背景，大家各顯神通，而所有策展都是真正的案子，也就是作品做得好，可能真的會有業主買下來或付費採用。

某次的蘇格蘭高級毛呢料精品櫥窗競圖，自信滿滿的王耀邦居然落選，問得的原因是「你的設計就是雜誌其中的一頁設計」。這件事警醒了他：「有時候展示一個想法也許比做好看更重要，裡面沒有你的觀點時，可能不會受到肯定。」

也就是說，學校不希望教出來的學生有「套路」，而是每個人在原本的背景中去找到突破點。這也是王耀邦在留學中學到的收獲之一：「在實作的過程中，你依然要保有獨立思考的方式。」

蓄積展策實力

「當學生到一個程度，就會好想工作，想試試看我念的科系到底行不行。」王耀邦學成回台後，先進平面設計公司，這是策略性的反骨行為：「我覺得如果馬上又回到建築領域，會不會又走回老路子？」

一年後，轉到學學文創當學務。王耀邦也是有考量的，因為這是他「可以花最短時間達到最大效益、輕鬆寫意又愉快的事情」。他一方面企畫了當時很先進的字型設計課、「日本製造」課等，同時也和朋友在外面開始搞策展。

2009年，台灣 當代建築師手繪稿聯展「SketchUp」，是此後王耀邦一連串精彩作品的開端。他與夥伴訪問多位知名建築師，將他們的手繪稿在華山文創園區展出，作為電腦時代仰賴電腦繪畫與電腦3D繪圖的反思。

這項展覽很成功。未幾，王耀邦離開學學文創，正式全心投入策展，先與朋友合夥，四年後再創「格式」，逐步在策展與設計圈打響「格子」與「格式」名號。

關於策展的哲學

王耀邦的策展事業開始於台灣對「策展」二字還相對陌生的年代，當時多數是藝評人或藝術專業策展人主導的當代藝術、以及以工業設計為主軸的展覽，組織型的展覽頂多是文博會或台灣設計展，但幾年下來，隨著風氣逐漸打開，「策展」彷彿成為顯學。

王耀邦以「蛋塔之亂」為例指出，台灣人對於新奇事物有強烈的好奇跟需求，而設計展剛好在這個時代扮著有一點「酷」的角色，或可說明為何設計師主導的策展在台灣興起的時間很短、但是非常的蓬勃。

王耀邦的公司名稱在「設計」之外，還多加「展策」二字，「就是我認為它是一個philosophy（理念），所以我非常小心地呵護它。」

「策展像是一個tunnel（管道），因為在這個時代，每個人都有話要說，所以我們怎麼樣把想說的話，透過某種的路徑，讓大家可以用一個被翻譯過、被重新詮釋過的方式理解。」王耀邦說：「把事情重新重組之後再現，就是一個策展的過程。」

除了再現與重新解釋一個事物之外，王耀邦認為的策展，還有「跨域」，即經過策畫，以不同角度的專業去呈現某一事物的另一個樣貌。

喜歡策展，因為可以遇到各種各樣的事物，更有機會將策展當成一個做設計的方法。王耀邦解釋：「因為策展是有對象性的，你如何讓設計適切的發生，這是我每次在做設計或創作、策展時，非常重要的思考流程，就是『我為什麼要這樣呈現』。」

王耀邦相信，策展是需要專業的、可以被訓練、有脈絡可循，是可以累積的，「把展覽做到讓人覺得專業，是很重要的。」

「策展，在某個程度上，你要練就一個茶餐廳的技能。」王耀邦神比喻，港式茶餐廳裡每一盤小點都不貴，但有各式各樣可選，「這是這個世代必須要擁有的能力，對我而言，這就是策展。如果擁有這樣的能力，我們可以面對所有問題，提供新的解決方案跟生活方式，我認為這可能是策展教我的事情。」

戀山三部曲

在策展與設計圈，格式的能見度是高的，但王耀邦說，公司產量並不高，一年就三、四個案子，「正因為設計是非常消耗的產業，所以必須讓所有參與在其中的人，都覺得它有價值。既然要做一件事，就盡量做到一個強度，至少讓自己喜歡。」

在這個前提下，王耀邦視每一作品為自己的里程碑，因為都教會自己更多面對未來的方法，過往的一切都成為經驗的累積，這樣才有餘裕去玩創意，「你需要經驗來讓餘裕變寬，所以，我覺得一個好的策展過程，是你要想辦法讓自己擁有餘裕。」

王耀邦就指出，這幾年很多人覺得格式特別著力於生態、自然或是山林，「我覺得策展有一個很重要的關鍵是，你要真實的面對你要處理的事情，最簡單有效率的方法就是把你丟到議題裡面。」

而他就是一個會走進山裡的人，讀書時因為「可以幫女生背包包」而去爬山，之後跟著詹偉雄重新認識山林之美，王耀邦形容，走進田野，所有的感覺非常「肉體感」，尋來的資料都是活生生的。後來，格式有了「戀山三部曲」。

第一個展覽是「Up To3742」，利用手機拍紀錄片的方式，將3000公尺以上的台灣帶下來。王耀邦說：「台灣不大，但可能只有10%的人看過那樣的風景，對策展人來講，這是一個寶藏，有90%的東西可以介紹給從來沒有感受過的人。」

「高山博物館 」，則著眼於台灣地理優勢，完全有資格有一座高山博物館，展覽提出各種理解山的角度，再透過雪山雙面會師行動，傳達出人的身體跟文化、山，有何種關聯。這項展覽當時帶領許多人首次登山，王耀邦驕傲說，很多人的人生下半場都因為山而產生了變化。

到了「齊柏林見山」，則是從高山博物館的「走入」，拉高到「上帝的視角」，藉由齊柏林數以萬計的數位檔案，提出一個鳥瞰的台灣地貌。

到了「陽明實驗山屋」，則是前三個山系列的實體化。王耀邦不只要觀眾看展覽，更是接近山，並體驗國家公園一個新設計導入的品牌，從認識生態到公眾服務都產生質變。

格式將已荒廢20年的1960年代「小觀音房舍」，翻新為登山客理想的山屋，木質感的內裝，還保留了一片當年的牆。訪客可以在一樓輕啜著火山咖啡 看窗外飄過的嵐，也可以上二樓，觀看陽明山生態介紹、研究一下登山周邊商品，在書架上拿本和山有關的書，坐下來閱讀，或者抬頭看看窗外綠葉被風抖落雨滴。

又或者，山屋規畫了四條程度不同的陽明山登山路線。可以跟著走走看。

因為一處實驗山屋，使用者有了接近陽明山的不同方法。「我覺得，改變，永遠會讓你感到興奮。」王耀邦說。

愛自己愛生活

王耀邦懂生活：「人的一生有限，珍惜每一餐、每一杯咖啡、珍惜你的耳朵，如果你夠愛自己，自然會去追求品質，否則是對感官的一種褻瀆。」

他會買好的CD Player、旅行會去住好的小屋、也會去找好吃的牛肉麵。他也會認真去好好煮一桌菜，笑說是因為「面對一鍋菜，這是在社會中少數你可以完全作主的時候。」

「你喜歡一件事，就會去鑽研它，回饋到最後是自己，因為你一定可以在對的時候找到你要的慰藉。」王耀邦說：「為了這個慰藉，我們要去理解世界。」

像採礦一樣，因為喜歡喝咖啡，就會開始去尋找什麼叫做「好喝」，王耀邦說：「這個尋找的過程可能就是下半人生最美麗的曲線。如果我一直在尋找往美好的曲線發展，每一天會再開心一些、再踏實一點。」

但這位策展界的明星也承認，自己也很珍惜「擺爛放空」的時候，所以家裡最重要的家具是沙發，「我希望成為一顆永恆的木頭，不要去思考明天跟未來。」

這麼擺爛？王耀邦笑說：「我真的沒有強烈的戰鬥力跟企圖心，只不過我珍惜手上在做的事情，這是我的哲學，因為我要做這件事情、因為我喜歡做這件事情，那我就把它做好。」

所以不管是設計或策展，王耀邦沒有宏大的口號，只是單純地好奇：「我想這樣做，會怎麼樣呢？我很想知道，所以我們就all in吧（全心投入）。」