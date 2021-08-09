我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

從日本街頭吸取美學養分 聿文的器與物之路

採訪／錢欽青、江佩君 撰稿／江佩君
無論開「WAN」甜點店，或是打造「san galerie」藝廊空間，聿文的最終目標都是想把器物的美，帶到大眾面前，去親近、感受。(記者沈昱嘉／攝影)
無論開「WAN」甜點店，或是打造「san galerie」藝廊空間，聿文的最終目標都是想把器物的美，帶到大眾面前，去親近、感受。(記者沈昱嘉／攝影)

今年才將滿26歲的聿文（yuwen），卻有跳脫出同世代年輕人的審美之眼，身體裡是名副其實的老靈魂，雖然他的美學養分、赴日留學生活經驗，都深受母親、茶人與生活風格家謝小曼的影響，但他卻無意直接繼承母親鋪好的道路。

「很多事，都是自己要先喜歡，才做得下去」，謝小曼的大兒子聿文從小就是個清楚自己想要與不要什麼的孩子。因為疫情，他去年自日本回台，同時在泰順街巷弄裡，在緊鄰母親的茶房「小慢Tea Experience」，延伸出一處簡樸空間的甜點店「ＷAN」，聿文除了有好廚藝，也有一雙擅長畫畫的手，同時也在今年7月推出「III（san galerie）」藝廊空間。他期望，可以將喜歡的畫作、器具，帶到人們面前，走進人們的日常，如同調味之於料理，透過美好事物為生活引進滋味。

一場茶會 受安藤雅信啟發

喜歡器物，並以器物為主題進行一系列創作畫的聿文，並非從小就懂得欣賞母親的器物收藏，他透露了一個兒時的故事，「幼稚園時我打破了媽媽的茶壺，被教訓了一頓，我才知道原來打破這東西是滿嚴重的。」直到18歲，在母親辦的茶會上，聿文擔任日本陶藝名家安藤雅信（Masanobu Ando）茶席的翻譯，那個兒時打破茶壺的男孩，透過安藤的談話，他開始對器物有了感受，進而想要瞭解與欣賞，也開始了他的器與物之路。

他在東京讀大學期間一人生活，一日三餐也開始學著自己打理，他對於自己想吃的食物、甜點，都會嘗試著自己動手做，甚至在日本想念的台灣味「豆花」，他也花功夫從黃豆研磨開始做出一碗自製豆花，甚至這碗豆花後來還在熊本、奈良、京都等地開過快閃店。他對想做的事都有探究到底的心思，想吃義大利麵，就跟日本料理家細川亞衣學怎麼做出好吃的肉醬義大利麵，從手擀義大利麵開始做起；想煎牛排，他就去法式餐廳打工當學徒。聿文說「基本上我滿多事情都喜歡從零開始去嘗試，你要吃到好吃、要讓別人感動的東西，就是要從頭開始了解、動手做。」

因此，聿文的大學生活並非像一般大學生填滿玩樂行程般的愜意，他在日本學室內空間設計，他認為在學校學習的有限，反而穿梭於日本的街道是他的美學養分。假日除了安排看各式展覽外，也到各個料理名店、餐廳打工，增進自己喜歡事物的技能。他說，「我的打工都是為了學習經驗，很多時候都沒有領薪水，只是為了學習藝術的創作跟料理創作的技巧。」某部分追求完美的性格，讓他就算自己做，就想要做到好吃的水準，凡事抱著不想隨便的態度，他笑著說，「如果要隨便吃，我就到附近家庭餐廳吃就好，不用那麼費工。」

他自然也理解，自己是因為母親才有機會親近、認識日本，剛好母親工作關係也有充足的人脈資源，讓他有機會親近細川亞衣、藤森照信、三谷龍二、安藤雅信、矢野義憲、寒川義雄等各界名家、職人。聿文說「因此，我就盡力去吸收學習。」

聿文喜歡從零開始去嘗試，他說，要吃到好吃、要讓別人感動的東西，就是要從頭開始了解...
聿文喜歡從零開始去嘗試，他說，要吃到好吃、要讓別人感動的東西，就是要從頭開始了解、動手做。(記者沈昱嘉／攝影)

面對失誤 保持正向的態度

就像他很多事都會從零開始做起，對於器物的美，聿文也是從「素材」作為基準去審美，去感受本質與紋理的細膩。但無論他開「ＷAN」甜點店，用精選的器物去盛盤，或是打造「san galerie」藝廊空間，最終目標都是想把器物的美，帶到大眾面前，去親近、感受。

問他為何會鍾情於器物？他說，「為何要講究器物，不用一般的器皿就好？因為在使用的過程，會感動到我自己。可能是我在沖咖啡時，或裝飾料理時，都可以藉由器物去呈現出不同的風景」。

過去身處快速節奏的東京，聿文坦言東京他有時候也會看膩，「我算是一個很怕膩的人」，這點總算有符合他26歲年紀的模樣，但問他為何又鍾愛簡單質樸的器物與老件？他說「因為經典的事物看不膩啊」，確實。

在旁人看來一路都朝著想望而行的聿文，看似一路順遂，但他說當然路上也有遇到挫折的時候，譬如還看不到方向摸索中的時候、學日文的過程中無法像日本人講得一樣流利的時候、被主廚罵的時候、做甜點過程中需要不斷修正的時候……，但他說「我面對挫折的態度滿正面的，很多事都需要經過很多次，才能漸漸達到你所要求的樣子跟期望，無論失誤、錯誤或挫折，都是朝向好的方向的必經之路。」

性格細膩 也保有真實一面

而聿文的繪畫創作，也獨具風格。創作多以他以鍾愛的器物為主角，透過毛筆、水墨創作出一系列畫作。做事向來要求精準、完美的聿文，創作時是他展現輕鬆隨興的狀態，幾乎從不事先構圖，畫筆是憑著當下的感覺與想像而行。畫中器物安靜的建構出黑白的空間，極似版畫的毛筆畫，隨著墨水與紙張特性的不同，暈染出極具氛圍感的極簡線條，這種樸素與美，也與他長期浸潤其中的茶道精神、侘寂美學有所呼應。

從聿文的做事與談話，可以感受到他藝術家性格的一面，做事細膩要求完美，對審美眼光非常精準，但他同時性格上也有輕鬆隨意的一面，保有對生活真實原始面貌的欣賞，細膩但也會保留真實的元素，沒有那種對完美吹毛求疵到讓人感到壓力的模樣。

器與物展 暈染出黑白優雅

位於潮州街巷弄的san galerie，是聿文與兩位夥伴一手打造的生活器物藝廊，開幕首展是聿文創作的「器與物畫展」。

san galerie沒有一般印象中藝廊給人高深莫測的距離感，純白的空間更能凸顯物的樣貌，走上二樓，特別開了一扇天窗，把窗外的光束捕捉了進來，光影的變化讓空間更顯得立體有生命力，再走上三樓，也別忘了抬頭看看別有巧思的天窗，映照出窗外的綠意風景以及下雨天的雨滴，讓藝廊空間更像是個有機體。

此外，三樓裡特別置放一張木製長椅，造訪san galerie逐樓而上賞畫後，不妨坐在這一會兒，安靜的感受創作者所欲表達的語彙與美的力量。

極似版畫的毛筆畫，隨著墨水與紙張特性的不同，暈染出極具氛圍感的極簡線條。(記者沈...
極似版畫的毛筆畫，隨著墨水與紙張特性的不同，暈染出極具氛圍感的極簡線條。(記者沈昱嘉／攝影)
位於潮州街上的san galerie藝廊空間。(記者沈昱嘉／攝影)
位於潮州街上的san galerie藝廊空間。(記者沈昱嘉／攝影)

日本 義大利 東京

上一則

時間如同一爐香料

延伸閱讀

東奧／林志玲賽前送暖 幫助李智凱鞍馬「完美落地」

東奧／林志玲賽前送暖 幫助李智凱鞍馬「完美落地」
東奧棒球／10局再見安打 日本逆轉勝美國

東奧棒球／10局再見安打 日本逆轉勝美國
澳洲延長封城 軍人巡雪梨街頭 日本緊急事態擴大

澳洲延長封城 軍人巡雪梨街頭 日本緊急事態擴大

波蘭提供人道庇護 白俄選手暫留日本

波蘭提供人道庇護 白俄選手暫留日本

熱門新聞

中研院院士余英時1日辭世。（本報資料照片）

史學泰斗余英時堅持反共「最大粉絲 其實在中國」

2021-08-05 14:31
前總統馬英九在父親節於臉書放上全家福照片。圖／馬英九提供

馬英九父親節分享爸爸年輕時照片 網友驚呼：神複製

2021-08-08 15:05
當年率領飛虎隊的陳納德將軍的後人陳美麗也在片中向空軍祝賀，並將一本1943年以陳納德封面的TIME雜誌送給空軍典藏。圖／取自空軍紀念影片

空軍紀念飛虎隊80周年影片 陳納德後人陳美麗現身祝賀

2021-08-01 14:41
甘和栗路／圖

不再偏頭痛

2021-08-02 03:02
祖卡斯基的作品〈最後晚餐〉。（萬羚．攝影）

荒城魅影

2021-08-04 03:02
可樂王／圖

明天會更好

2021-08-03 03:02

超人氣

更多 >
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了
東奧閉幕／「謝謝東京」 2024花都巴黎見

東奧閉幕／「謝謝東京」 2024花都巴黎見
重回冬季疫情高峰 美國單日新增確診破10萬 12歲以下病例暴增84%

重回冬季疫情高峰 美國單日新增確診破10萬 12歲以下病例暴增84%