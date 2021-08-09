從日本街頭吸取美學養分 聿文的器與物之路

無論開「WAN」甜點店，或是打造「san galerie」藝廊空間，聿文的最終目標都是想把器物的美，帶到大眾面前，去親近、感受。(記者沈昱嘉／攝影)

今年才將滿26歲的聿文（yuwen），卻有跳脫出同世代年輕人的審美之眼，身體裡是名副其實的老靈魂，雖然他的美學養分、赴日留學生活經驗，都深受母親、茶人與生活風格家謝小曼的影響，但他卻無意直接繼承母親鋪好的道路。

「很多事，都是自己要先喜歡，才做得下去」，謝小曼的大兒子聿文從小就是個清楚自己想要與不要什麼的孩子。因為疫情，他去年自日本 回台，同時在泰順街巷弄裡，在緊鄰母親的茶房「小慢Tea Experience」，延伸出一處簡樸空間的甜點店「ＷAN」，聿文除了有好廚藝，也有一雙擅長畫畫的手，同時也在今年7月推出「III（san galerie）」藝廊空間。他期望，可以將喜歡的畫作、器具，帶到人們面前，走進人們的日常，如同調味之於料理，透過美好事物為生活引進滋味。

一場茶會 受安藤雅信啟發

喜歡器物，並以器物為主題進行一系列創作畫的聿文，並非從小就懂得欣賞母親的器物收藏，他透露了一個兒時的故事，「幼稚園時我打破了媽媽的茶壺，被教訓了一頓，我才知道原來打破這東西是滿嚴重的。」直到18歲，在母親辦的茶會上，聿文擔任日本陶藝名家安藤雅信（Masanobu Ando）茶席的翻譯，那個兒時打破茶壺的男孩，透過安藤的談話，他開始對器物有了感受，進而想要瞭解與欣賞，也開始了他的器與物之路。

他在東京 讀大學期間一人生活，一日三餐也開始學著自己打理，他對於自己想吃的食物、甜點，都會嘗試著自己動手做，甚至在日本想念的台灣味「豆花」，他也花功夫從黃豆研磨開始做出一碗自製豆花，甚至這碗豆花後來還在熊本、奈良、京都等地開過快閃店。他對想做的事都有探究到底的心思，想吃義大利 麵，就跟日本料理家細川亞衣學怎麼做出好吃的肉醬義大利麵，從手擀義大利麵開始做起；想煎牛排，他就去法式餐廳打工當學徒。聿文說「基本上我滿多事情都喜歡從零開始去嘗試，你要吃到好吃、要讓別人感動的東西，就是要從頭開始了解、動手做。」

因此，聿文的大學生活並非像一般大學生填滿玩樂行程般的愜意，他在日本學室內空間設計，他認為在學校學習的有限，反而穿梭於日本的街道是他的美學養分。假日除了安排看各式展覽外，也到各個料理名店、餐廳打工，增進自己喜歡事物的技能。他說，「我的打工都是為了學習經驗，很多時候都沒有領薪水，只是為了學習藝術的創作跟料理創作的技巧。」某部分追求完美的性格，讓他就算自己做，就想要做到好吃的水準，凡事抱著不想隨便的態度，他笑著說，「如果要隨便吃，我就到附近家庭餐廳吃就好，不用那麼費工。」

他自然也理解，自己是因為母親才有機會親近、認識日本，剛好母親工作關係也有充足的人脈資源，讓他有機會親近細川亞衣、藤森照信、三谷龍二、安藤雅信、矢野義憲、寒川義雄等各界名家、職人。聿文說「因此，我就盡力去吸收學習。」

聿文喜歡從零開始去嘗試，他說，要吃到好吃、要讓別人感動的東西，就是要從頭開始了解、動手做。(記者沈昱嘉／攝影)

面對失誤 保持正向的態度

就像他很多事都會從零開始做起，對於器物的美，聿文也是從「素材」作為基準去審美，去感受本質與紋理的細膩。但無論他開「ＷAN」甜點店，用精選的器物去盛盤，或是打造「san galerie」藝廊空間，最終目標都是想把器物的美，帶到大眾面前，去親近、感受。

問他為何會鍾情於器物？他說，「為何要講究器物，不用一般的器皿就好？因為在使用的過程，會感動到我自己。可能是我在沖咖啡時，或裝飾料理時，都可以藉由器物去呈現出不同的風景」。

過去身處快速節奏的東京，聿文坦言東京他有時候也會看膩，「我算是一個很怕膩的人」，這點總算有符合他26歲年紀的模樣，但問他為何又鍾愛簡單質樸的器物與老件？他說「因為經典的事物看不膩啊」，確實。

在旁人看來一路都朝著想望而行的聿文，看似一路順遂，但他說當然路上也有遇到挫折的時候，譬如還看不到方向摸索中的時候、學日文的過程中無法像日本人講得一樣流利的時候、被主廚罵的時候、做甜點過程中需要不斷修正的時候……，但他說「我面對挫折的態度滿正面的，很多事都需要經過很多次，才能漸漸達到你所要求的樣子跟期望，無論失誤、錯誤或挫折，都是朝向好的方向的必經之路。」

性格細膩 也保有真實一面

而聿文的繪畫創作，也獨具風格。創作多以他以鍾愛的器物為主角，透過毛筆、水墨創作出一系列畫作。做事向來要求精準、完美的聿文，創作時是他展現輕鬆隨興的狀態，幾乎從不事先構圖，畫筆是憑著當下的感覺與想像而行。畫中器物安靜的建構出黑白的空間，極似版畫的毛筆畫，隨著墨水與紙張特性的不同，暈染出極具氛圍感的極簡線條，這種樸素與美，也與他長期浸潤其中的茶道精神、侘寂美學有所呼應。

從聿文的做事與談話，可以感受到他藝術家性格的一面，做事細膩要求完美，對審美眼光非常精準，但他同時性格上也有輕鬆隨意的一面，保有對生活真實原始面貌的欣賞，細膩但也會保留真實的元素，沒有那種對完美吹毛求疵到讓人感到壓力的模樣。

器與物展 暈染出黑白優雅

位於潮州街巷弄的san galerie，是聿文與兩位夥伴一手打造的生活器物藝廊，開幕首展是聿文創作的「器與物畫展」。

san galerie沒有一般印象中藝廊給人高深莫測的距離感，純白的空間更能凸顯物的樣貌，走上二樓，特別開了一扇天窗，把窗外的光束捕捉了進來，光影的變化讓空間更顯得立體有生命力，再走上三樓，也別忘了抬頭看看別有巧思的天窗，映照出窗外的綠意風景以及下雨天的雨滴，讓藝廊空間更像是個有機體。

此外，三樓裡特別置放一張木製長椅，造訪san galerie逐樓而上賞畫後，不妨坐在這一會兒，安靜的感受創作者所欲表達的語彙與美的力量。