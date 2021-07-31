紀錄片激發葉德偉創業魂 「配客嘉」攻循環包裝生態系

配客嘉經營團隊十分年輕。(圖：配客嘉提供)

宅經濟大爆發，台灣 網路購物一年使用超過1億個包裝箱（袋），產生1.8萬噸包裝垃圾。新創團隊PackAge+配客嘉，為杜絕網購包裝過度浪費的問題，透過創新思維，打造一個全新的環保包材循環體系。

配客嘉提供合作的電商 業者租賃可重複使用包裝的網購包裝袋，當消費者收到包裹後，可以到配客嘉合作的店家歸還，以達到環保永續的目的，目前歸還通路包含7-ELEVEN、全家、屈臣氏和家樂福等，截至4月底，通路達403個，主要在雙北和桃園。

配客嘉創辦人葉德偉說，PackAge+循環包裝平台於2020年10月上線，提供電商業者一個取代紙箱和塑膠包裝的選項。目前合作的電商主要是以品牌電商為主，除了自有的環保網購平台「環還購」，還包括台塑購物網、好日子agooday、nozzle quiz、艾瑪絲AROMASE等。

配客嘉是小型新創公司，但要做的卻是整個生態系的事情，是葉德偉眼中最大挑戰。

「我們要涉及的對象太多了，包含物流、電商、消費者和通路，整個平台模式中，需要去平衡各方需求，還有使用者KNOW HOW累積，過程常碰到一些狀況，電商會問我們全台灣布局多少通路，通路會說你有沒有和大型電商合作。」葉德偉說。

對配客嘉來說，打入大型電商平台主要困難點是，大型電商平台會希望能在全台灣都有歸還點，但大型通路商也會希望大型電商加入後才願意全台開放。所以目前配客嘉的服務是先透過中小型電商平台上線，從雙北、桃園逐步開始，待運行一段時間後，再跟大型平台談合作案。

特殊材質 功能性強

配客嘉的歸還率高達89%以上，葉德偉認為，很大的原因是我們讓消費者自己選擇今天出貨的商品要不要透過循環包裝來做出貨，因為有環保意識的消費者歸還率會比較高。

循環包裝的服務產業目前在台灣仍在萌芽階段，但國外已有不少案例。像歐洲的Repack，它是讓消費者透過郵寄的方式，讓包裝回到電商手上。

中國大陸是在不同的社區會設置歸還點，美國「Zero Grocery」是讓外送員在宅配時，順便把包裝容器收回來。

葉德偉認為，台灣其實最適合做循環包裝，因為台灣電商近年蓬勃發展，加上台灣超商密集，消費者可以在超商取貨時，一起把包裝拿去歸還，符合便利性。

配客嘉循環包裝的包材以回收材質製成，具防水、防汙、防撞、防盜等功能，更可重複使用50次以上，平均使用一次可減少約1.2公斤的碳排放以及300公克一次性的網購包裝材使用。

電商租賃循環包裝是配客嘉營收主要來源，此外，配客嘉幫電商和通路做企業責任報告書的相關數據累積，獲得企業贊助，也吸引金融機構做ESG相關投資 。

搭上趨勢 大咖投資

配客嘉在2020年天使輪即獲前台積電副總蔡能賢、識富天使會與多家電商通路投資人參與投資，並在群眾募資平台上募得600萬的民眾集資支持。在2021年4月取得創投注資1,500萬，並取得李長榮集團總裁李謀偉的支持與投資。

配客嘉營運流程主要為四步驟。首先，配客嘉將包裝租賃給電商做使用。租賃費用和一般的紙箱費用不會差太多，尤其對中小型品牌來說，它們紙箱採購量不大，在目前紙箱價格上漲壓力下，改採可重複使用的網購包裝袋具備誘因。

第二步驟，線上購物者可以自由選擇他的產品要不要用循環包裝。

第三步驟，消費者收到包裝可以到配客嘉合作的通路去歸還，部分通路會提供回饋。

第四步驟則透過連鎖業物流車，或配客嘉派送的物流車到不同門市把這些包裝回收回來，由配客嘉合作的第三方倉儲業者，做清潔和整理，直接給它們底下的客戶做使用。以此減少更多碳排放，創造每次循環可以節省1.2公斤的碳排放。

葉德偉說，公司發展願景是希望可以創造無塑購物，從線上到線下，涵蓋包裝、系統，物流，變成永續消費模式。明年目標是布局全台灣歸還通路，及不同電商可以做自己的循環包裝袋，透過配客嘉系統做回收，類似GOGORO開放它的充電站讓所有的電動車可以充電一樣的概念。

創業三次 兩度瀕臨破產

配客嘉創辦人葉德偉不到30歲，卻已經有過三次創業經驗。而創立配客嘉的兩年中，更兩度瀕臨破產，所幸靠著支持環保的消費者、群眾募資，以及企業贊助走下去。配客嘉預計在年底啟動A輪募資，葉德偉也期待，與更多策略投資人一同創造綠色網購生態系。

葉德偉曾是電商賣家，在出貨的過程中，使用非常多的紙箱和破壞袋，當時有一些消費者反映使用的包裝材質太多了，促發葉德偉開始尋找環保包材，也因為在過程中接觸社會企業和永續環保相關議題，讓他決心著手創立配客嘉。

葉德偉希望用「網購循環包裝」改變台灣的網購生態系，一部台灣氣候變遷的紀錄片「正負2度C」對他的影響很大，他反思，身為新時代的創業家，能不能在營利同時也為社會創造一些新的貢獻。影片中一段內容，至今他還印象深刻，「人類生存就在關鍵2度C，十年內還有機會挽回這場氣候浩劫，如果這十年，什麼都不做，可能再過五年連選擇的機會都沒有」。

配客嘉創辦人葉德偉。(圖：配客嘉提供)

配客嘉在2018年開始籌備、2019年創立，葉德偉說，「我希望讓下一個世代至少有選擇的機會，因為我們已經開始在做改變。」

葉德偉年紀雖輕，但創業經驗豐富，打從大一、大二開始即對創業懷抱熱情，並累積創業經驗，大學時期參加一些創業論壇與活動，讓他認識更多志同道合的朋友，原來念的是物理治療系的他，還因此研究所轉換領域，進入政大國貿所。

而過去兩次的創業經歷，也都是創立配客嘉的養分。葉德偉第一次創業做的是關於店家優惠的整合App，可看到附近店家有哪些折扣，第二次則是電商賣家，也因為前面兩次經驗，讓他知道線上、線下的相關優惠如何進行整合，以及如何與電商平台溝通、互動。

創立配客嘉對葉德偉的影響深遠，他說，因為做的是永續相關的生態系建立，前期必須投入非常多的資源做商業開發，這不像一般創業是可以很快變現的，必須累積一定的資源，等生態系建立起來，才有變現可能。所以配客嘉一度兩次接近破產。

獲得群眾募資 得以存續

「第一次是在配客嘉成立後，經過半年時間，因為找不到營利模式，當時還是支持環保的消費者借錢給我們，才度過這段低潮。」葉德偉說。這些環保客群也進一步鼓勵葉德偉其實可以生產一些環保客群需要的商品，配客嘉因此開發出自有品牌的衛生紙，並發展自有電商，才得以周轉營運相關所需經費。

不過，配客嘉正式上線半年後，又再度遇上資金困難。主要是產品開發過程遇上包裝損壞率以及系統端因開發時程過長，花費資金是原先估算的兩到三倍。所幸遇上天使投資人台積電文教基金會的贊助，讓配客嘉得以存續，並在去年4月順利獲得群眾募資。

創立配客嘉一路走來，葉德偉說，他發現「當你在做一件對的事情，大部分的人都願意去幫你。」配客嘉的願景是可以和不同的消費者創造一個永續的生態系。現在走在路上，讓葉德偉最感動的事，莫過於看到有人拿著配客嘉的網購包裝袋去歸還，他相信創造一個人人都可以參與的永續生態系，就是公司最大的價值。