打破盲點 林薇創辦「小紅帽」幫學生搞懂月經

小紅帽創辦人林薇致力推動月經教育。(記者潘乃欣／攝影)

去年曾在新冠肺炎疫情 期間，以錄影方式回嗆世衛秘書長譚德塞對台灣 汙衊而爆紅的林薇，正業是台灣新創團隊「小紅帽」創辦人，致力讓學生認識「月經」這件女生都會遇到、卻少有人透徹介紹的事，就連台大醫學院都找她為護理系學生講課，今年更因此獲頒英國 獎勵改善社會問題者的「黛安娜人道主義獎」，是台灣第一人獲此獎。

有男生以為月經是藍色

「有男生以為月經是藍色的。」至今走遍七縣市校園的林薇，發現學生對月經的認識甚少，不只學校教育著墨少，許多當代爸媽害怕惹來一屋子的尷尬氛圍，乾脆避與孩子談月經。

林薇回顧，國小初經來潮時，也曾被內褲上的紅色液體嚇到，「我媽從沒和我說這是什麼。」初經開啟她對月經的好奇，且是一連串病痛的開端，不僅月經從沒順過，高三時還曾因開刀去除卵巢腫瘤休學一年。

「月經貧窮」 台灣陌生

林薇休學後轉往英國攻讀傳染病學，一方面深耕醫學，另方面觀察蘇格蘭立法落實生理用品免稅的改革之路，讓「月經」成了她致力倡議的主題。

她提到，蘇格蘭為讓女生不再因買衛生用品陷入貧窮，創全球之先立法免稅，「月經貧窮」一詞在歐洲廣為人知，但台灣人至今仍不熟悉。

比起上街頭宣導、成立媒體，林薇認為學校教育是最重要的管道，因此去年起與校園接洽，透過一堂又一堂的課程介紹月經。

致力衛教 鼓勵親子對話

對小學生，小紅帽團隊強調月經和流汗、流鼻涕一樣，是稀鬆平常的生理現象。對中學生，帶入更深的議題，讓學生了解月經對經濟、生活的影響，並從中反思「為何會這樣？」小紅帽們也鼓勵爸媽和孩子談月經，「這沒有完美的開口時機，更重要的是勇敢『開始』對話。」

林薇的英國求學之路去年因疫情放無限期的暑假，不過1998年出生、身高不到160公分的她反而開心表示「今年要藉這個機會繼續跑校園」。助每個台灣學生搞懂月經的真實樣貌，是她的心願。