投資心動就行動 阮慕驊理出新人生

阮慕驊認為人生轉變跑道就像「投資一支飆股，不買是辜負自己！」(取材自臉書)

「理財投資 是種生存能力，每個人都學得來。」資深媒體人阮慕驊近期出書分享自身理財心法，鼓勵讀者提早投資，善用時間複利幫自己存退休金 。阮慕驊大學念新聞傳播，並非財金本科生，如今搖身一變成財經專家，也是後天努力而來的。

事實上，阮慕驊在40歲那年，辭掉媒體工作，轉換跑道成為財經分析評論家。如他所言，人生轉變跑道就像「投資一支飆股，不買是辜負自己！」當時他出了人生第一本書，電視台通告邀約不斷，高額版稅進帳，也讓他發覺外面世界其實很大，漲幅潛力無限。

「一檔股票 ，若永遠不買，獲利不會是你的。」他說：「人生也是一樣，若沒選擇轉換跑道，這條路就不會是你的故事。」阮慕驊透過獨門的理財心法替自己投資新人生，他也提醒大家面對改變，需要更謹慎評估風險得失。

評估風險得失 保本保值勿融資

「風險和人生時間成反比，年紀愈大，風險承受度愈低。」阮慕驊說：「好比退休族做退休規畫，應求保本、保值。」千萬不要用提高槓桿、貸款融資的方式來做退休理財。不必因為時間有限，而急於快速致富，還是要先思考如何用穩當方式，累積退休金。

他以宏觀的角度分析，貨幣是無限量的一直產生，但是股票和債券則有一定的發行數量限制。未來在物價通膨的推升下，股債會產生一定的逐年報酬率。所以懂得理財的人，會把錢放在股票和債券等有價證券上，避免辛苦掙來的錢被物價給侵蝕了。

看好3大產業 留意2023年逆風

阮慕驊看好整體金融市場到明年都還能推升，但到2023年要多留意逆風。特別是美國聯準會宣布減債、縮減量化寬鬆（QE）的消息，其後續伴隨兩、三個月，會因美元升息，導致股債市場動盪。同時他也提醒投資人要固定參考經濟成長率（GDP）與國發會的景氣燈號、觀察股市大盤，並每三個月固定評估投資回報率。

被問及未來投資大方向，阮慕驊說，電商、雲端、電動車都是未來產業趨勢，若擺對投資標的，短期資本報酬驚人，且在疫情衝擊下，線下消費會弱化，線上消費則會增長，也帶動電商、雲端的強力發展。