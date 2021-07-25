東奧／中國老將施廷懋、王涵摘金 寫跳水夢之隊新傳奇

被譽為「中國跳水隊最穩奪金點」的施廷懋（右）、王涵摘下跳水項目首枚金牌。（路透）

東京奧運 會跳水女子雙人3米跳板決賽25日展開角逐，被譽為「中國 跳水隊最穩奪金點」的施廷懋／王涵摘下跳水項目首枚金牌，老將組合譜寫出新的傳奇。

新京報報導，在東京奧運會官網對跳水比賽首日的女子雙人3米跳板決賽前瞻中，「值得關注選手」只有一對組合——施廷懋／王涵，奧運官網用「戰無不勝」形容她們在這個項目上的絕對統治力：從2019年正式搭檔以來，她們包攬了世錦賽、國際泳聯跳水系列賽的女子雙人3米跳板冠軍，這個成績單25日又要加上東京奧運會冠軍。

無敵組合 扼殺冠軍所有懸念

吳敏霞退役後，施廷懋在中國跳水隊2019年冬訓後與王涵正式組成「新搭檔」。兩位有著多年交情的老將其實並不是首次合作——2010年廣州亞運會時，她們就曾聯手拿下女子雙人3米跳板金牌。王涵後來笑稱：「當時我的興奮點在於參加奧運會，所以再次和懋懋搭檔，還是感覺很新奇。」

奧運官網用「戰無不勝」形容施廷懋、王涵在這個項目上的絕對統治力。（路透）

據報導，重新組隊之初，技術動作早已成型給兩人的配合帶來過一些困難，因為細節的一絲改動都會給整體帶來很大變化。有著新奇感的同時，王涵將與搭檔的配合定義為「相互學習的過程」，施廷懋的總結則是：「搭檔雙人賽需要盡量去配合、適應對方。」

隨著2019年7月在光州世錦賽摘金，「新組合」正式蛻變成黃金搭檔，她們的目標也成為收穫東京奧運會女子雙人3米跳板冠軍，畢竟自郭晶晶／吳敏霞2004年雅典奧運會奪魁後，中國跳水隊未再讓這枚金牌旁落。這個定律今天再現奧運賽場，這一項目擁有絕對統治力的依然是中國組合。

王涵坦言，和施廷懋搭檔雙人項目讓自己有了圓夢的機會。（Getty Images）

老將聯手 既是延續也是圓夢

2016年的里約是施廷懋的奧運會初體驗，當時她身邊的搭檔是「四朝元老」吳敏霞。女子雙人3米跳板和女子3米跳板兩次站上最高領獎台，施廷懋用兩枚金牌在奧運會舞台上亮相，成為繼郭晶晶和吳敏霞後，中國跳水隊的第三位三冠王。那一年施廷懋說：「感謝霞姐幫我圓夢。」東京奧運會前，換成她鼓勵搭檔：「不用擔心，有我在，咱們一起攜手把比賽比好。」

今年和施廷懋同為30歲的王涵是奧運新人，在人才濟濟的中國跳水隊，王涵未能站上倫敦 奧運會和里約奧運會賽場。奧運冠軍是她一直以來的夢想，王涵坦言，和施廷懋搭檔雙人項目讓自己有了圓夢的機會：「之前我只有一個單人項目，不只是要拚一拚，而且我自己也清楚，勝率並不是特別高，可能要帶著遺憾離開。但現在有雙人項目，終於有機會去圓夢了。」

從2019年正式搭檔以來，施廷懋（左）、王涵包攬了世錦賽、國際泳聯跳水系列賽的女子雙人3米跳板冠軍，這個成績單25日又要加上東京奧運會冠軍。（路透）

郭晶晶：她們這年齡我已退役

30歲的施廷懋和30歲的王涵之前走過了不同的路，相同的是她們的堅持和逐夢之心。行外人或許並不真切了解這個年齡對跳水運動員意味著什麼，但作為四枚奧運金牌得主、本屆奧運會期間擔任國際泳聯跳水技術委員會委員的郭晶晶，更清楚她們堅持的不易，「我在她們這個年齡的時候已經退役了，所以她們堅持到現在真的很不容易。」

東京奧運會延期曾給施廷懋／王涵帶來過不曾預想到的壓力和挑戰，好在今天的冠軍給了過往付出一個最美的答案。