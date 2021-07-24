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東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

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東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

體育新聞組／綜合報導
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東京奧運女子10公尺空氣步槍在日本時間24日的決賽，中國女將楊倩摘下金牌，拿下本屆東奧第一金。不少收看比賽的觀眾也注意到楊倩的指甲，原來，她為了奧運還做了美甲。

楊倩奪得金牌接受媒體訪問稱，自己非常激動、非常開心。「最後一槍時特別緊張，在盡力調整和控制好自己的情緒。接下來還有比賽，我還要繼續調整。」

➤➤➤中國拿下奧運首金 楊倩摘女子10米空氣步槍冠軍

楊倩比賽還做了美甲。（取材自微博）
楊倩比賽還做了美甲。（取材自微博）

新京報報導，楊倩今年21歲，浙江寧波人，小學4年級就展現出不俗的射擊天賦。自全國青少年錦標賽、省運會、全國青少年運動會，零基礎入隊的楊倩成長迅速，並在多項國內青少年比賽中嶄露頭角。進入清華附中馬約翰特長班，被清華大學射擊隊特招，一步一個腳印，楊倩在2019年敲開了國家隊大門。

「女子氣步槍就是首金的代言人，對我來說也是一種榮幸。當運動員時第一次參加奧運會就是爭奪首金，當教練也是，這是其他項目無法體驗的。」中國射擊隊教練杜麗拿到雅典奧運會首金時22歲，此時的楊倩僅有21歲。

楊倩（左）曾曬出與中國游泳好手孫楊的合照。（取材自微博）
楊倩（左）曾曬出與中國游泳好手孫楊的合照。（取材自微博）

報導指出，奧運會開幕前後，不少媒體陸續到楊倩的老家寧波姜山鎮楊家弄村，採訪其家人、老師，瞭解其成長經歷。在媽媽眼中，楊倩從小就不讓人操心，練習射擊後，這種獨立、堅韌的性格也在無形中成為她的優勢。

2018年，楊倩順利考入清華大學，如今就讀於本科三年級。雖然訓練任務重，備戰奧運的日程非常緊張，但她很少因為訓練耽誤學習，疫情期間一邊備戰，一邊通過線上的網課學習。

有上進心、各方面都很要強，這恐怕是楊倩成為學霸兼奧運冠軍的重要原因。楊倩27日還將與隊友一同參加10米氣步槍混合團體項目的爭奪，有機會幫助中國代表團爭奪更多的榮譽。

楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（新華社）
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（新華社）

東京奧運 中國 疫情

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