經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

范鴻軒至今單身，他說自己很享受一個人的生活。圖／民視提供

昔日以經典劇作「包青天」中的師爺公孫策角色聞名，資深演員范鴻軒多年未現身螢幕，近日他客串民視8點檔「黃金歲月」，飾演隱居山中的神秘雞農「賴桑」，而現實中，74歲的他亦過獨居生活，吐露至今未婚原因，表示：「不覺得孤單，我的個性就是孤僻。」

范鴻軒當年台大電機系畢業，是演藝圈高材生，外型溫文儒雅的他，除了演「包青天」師爺，也曾是瓊瑤劇御用男配角，正反派角色都能駕馭，但隨著年紀大了，他直言難再演回中年「公孫策」，表示為了顯年輕，曾因拍「包青天」時，他狂減8公斤，拍攝時還不自覺身材過瘦，看到螢幕上的自己，「我嚇壞了，雙眼凹陷、顴骨突出，簡直像骷顱頭，手臂細到像柴火，骨瘦如柴」，從此不敢減肥過度，體重維持80公斤左右，唯獨煩惱現在代謝變慢，「肚子消不下來，但無所謂，健康就好。」

他身體向來硬朗，以前最愛打籃球，5、6年前突然發現自已沒走兩步路就腿麻刺痛，連睡覺躺平也會突然像抽筋似的麻，吃藥、找民俗療法都查不出原因，到醫院檢查才發現是脊椎長骨刺，開刀、穿鐵衣3個月、復健1年才恢復健康，直呼：「現在可喜歡走路了，跑步機能走40分鐘，應該有日走萬步。」

范鴻軒當時長骨刺開刀，沒找看護，全程一人自理，他享受獨居生活，不覺孤單，感情生活成謎，原因來自於「個性孤僻」，表示以前拍戲收工，有人邀聚餐、唱卡拉OＫ，他常坐沒多久，就找理由先閃，笑說：「交差了事」，自嘲是個「冷場王」，表示也曾上過談話節目，但通常一句話就沒了，上過幾次後，他自認娛樂性不夠、也沒故事可分享，就再也不上。現在的他，有人找拍戲，他覺得合適就演，生活樂活即可。