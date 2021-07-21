莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

莫德納疫苗公司共同創辦人蘭格。（取材自維基百科）

COVID-19疫情爆發，全球生技公司在最短時間內開發拯救生命的疫苗 ，也讓創新突破的mRNA技術受到世人矚目，國際藥廠瘋搶、台韓爭取代工。莫德納 （Moderna）疫苗公司共同創辦人蘭格卻自曝疫苗開發初期遭到嘲諷「不懂科學」。

即使面對種種羞辱，一年後美國 食品藥物管理局（FDA）核准莫德納疫苗取得緊急使用授權（EUA），讓疫苗賣到全世界幫助很多病患。蘭格說，莫德納現在市值達到750億美元，「mRNA是很棒的一個平台科技，能改變全世界健康很好的範例。」

2021亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2021）今天開幕，有「生醫愛迪生」美譽的美國麻省理工學院（MIT）教授，同時也是莫德納（Moderna）疫苗公司共同創辦人蘭格（Robert Langer），受邀利用事前錄影方式，以「突破性科技創造與落實」為題現身說法，講述最新生技進展。

莫德納以創新突破的mRNA新技術應用，成功開發出COVID-19疫苗，這個成立只有10年的新創公司，與美國百年大廠輝瑞並肩同行，短短8個月開發出新冠疫苗，在2020年底提供全球各國施打，防護力絲毫不遜色於輝瑞/BNT。

Moderna創立於2010年，蘭格說，成立初期資本額僅有100萬美元，他與一個心臟專科醫師及哈佛的學生共同創立，主要是做新型改良的傳訊核醣核酸（mRNA），2012年時募得了4000萬美元，之後陸續透過授權或合作模式進行技術創新應用研發，合作對象包括阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）、默克等知名大藥廠。

莫德納2018年獲得一個生技業最大的募資案，現在已經茁壯為擁有14個產品，也成功研發出COVID-19疫苗，擁有1300名員工。

雖然現在看起來很成功，蘭格說，創業過程並非一路順風，面對很多負面的挑戰跟批評，甚至有很慘的媒體經驗，例如莫德納執行長班賽爾（Stephane Bancel）是非常優秀的人，但卻被媒體批評成很爛。

一年前蘭格的相片也被登在波士頓環球報頭版，還被媒體批說「這傢伙對科學完全不懂、一竅不通」，看了報導內容，蘭格坦言「非常不爽」。

蘭格早期研究高分子，在波士頓博士後研究將大分子傳導到血管，做血管裡的抑制劑，但面臨很短的半衰期，技術上遇到很大困難，要讓大分子藥物在不被破壞的情況下進入人體，這樣的想法，很多專家都認為不可能，即使要將任何的物質放到固體的載體，進而穿透身體，不管是高分子或脂肪什麼都不行；基本上當時所有的科學文獻都認為要使用高分子基本上是不可能的，只能用小分子。

最後他終於找到一個方法，利用特殊的材料，使用像不親水或脂肪的分子包覆，像核酸DNA分子都可以傳導到身體，不管大小都可以傳導到身體。

蘭格說，自己將這項發現在科學雜誌上發表，並在一場密西根大型展會上進行發表演說，記得當年才27歲。不料會後，很多資深科學專家對他說，「你剛講的東西一竅不通、不可行。」

蘭格笑說，當時很多人問為何為成功，他常開玩笑，因為自己當時就是讀的書不夠多，不常去看這類期刊、文獻，在實驗室就只想著要解決這些問題，做了200多次都失敗。

「一開始想要申請研究經費，大家都拒絕我，化學系的我在密西根大學想要申請教職也被拒絕，甚至全美國學校都拒絕我，最後一個營養系主任因為很喜歡我就錄取我，但一年後他就離職，之後其他人還是想叫我滾蛋。」

甚至有位化學系主任來到麻省找蘭格，並約了一些資深教授一起去吃中國菜，當時有一個抽著雪茄的教授，聽了他的新研究理論後，朝著他吐了一口雪茄說，「你還是到別的地方去找工作吧 ！」

針對自己的科學研究，蘭格並沒有因此退縮，逐步成熟後，有一年老闆提議他該申請專利了，當初博士後想申請專利，歷經5年時間始終被專利局拒絕，甚至跟他說，「就別再想了」。

直到1982年，他發現到自然雜誌上有一篇論文引用了自己的研究，認同這個巔覆性的理論，應專利局要求，拿到這篇論文5名作者的書面背書才終於拿到專利。利用這項專利，授權給很多人生產藥物或開公司，自己也成立了第一家公司，之後獲得創投投資，並被併購。

蘭格指出，後來不斷透過技術創新，做出小微脂體，突破之前一直無法突破的技術做出新藥物，幫助很多病患治療，2004年再以奈米分子做抗癌藥，成功研發出唯一可以解開癌症細胞的鑰匙，成為首項獲得FDA核准的奈米粒子高分子藥。

蘭格說，延續多年累積的技術發展，2010年他們共同成立了一家新公司做mRNA，中心原則是想快速在身體內，透過訊息RNA奈米技術，讓自體很快產生蛋白質，這也就是現在大家熟知的莫德納公司。