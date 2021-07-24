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1張圖／東京奧運獎牌榜 中國2金暫居第一

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

傳授創投知識分秒不浪費 黃齊元展現實踐力

文／張友彥

創投的工作節奏就是「快、狠、準」，從藍濤亞洲總裁黃齊元的步伐便可一窺端倪，即使剛開完會趕來，仍能一邊精準地交辦秘書工作，一邊和筆者寒暄。才談沒幾句，發覺他連訪談都講效率，他說：「時間很寶貴的，一分一秒都不能浪費。」

從東海大學企管系、史丹佛大學MBA畢業後，黃齊元陸續任職美國摩根大通、怡富證券、美商中經合創投、寶來金融集團等多家銀行高層，累積超過30年的投銀和創投經驗，在兩岸金融界有高度影響力。

想做的事 訂出70%原則

沒想到5年前的一場大病，影響黃齊元對時間的體悟。55歲的他因為嚴重肺炎，不得不暫緩日理萬機的工作節奏，好好養病。突然的「靈魂急轉彎」讓他體會到生命有限，省思人生下半場必須聚焦在真正想做的事。

「如果人生只剩10年，哪些事情是自己最想完成的？」他發現想做的事太多了，若想在10年間完成，一定要調整工作策略，遵循「70%原則」。他說：「以前總想把每一件事情做到100分，但現在開始容忍不完美，只要70分達標即可」，語畢，完美主義的他又連忙補充：「但50分不及格也是不行的。」

黃齊元說：「剩下的人生要發揮影響力，做對台灣有幫助、對年輕人有幫助，以及對母校東海大學有幫助的事情。」他決定從「教育」著手，捐款給東海大學，幫忙延攬名師成立「超E學程」，結合學術與實務，將「知識」的力量傳播給更多人。

大量閱讀 當作腦部運動

每個人的休息方式不同，對黃齊元來說，最佳的休息方式就是大量閱讀，每周讀個20~30本書，刺激「腦部運動」，偶爾去按摩、三溫暖，讓生活留白作為調劑。

「大學時很熱愛電影，常跑電影圖書館狂K相關書籍，但自覺才氣不夠，因此轉往美國讀書，從事投銀工作。」黃齊元回憶往事歷歷在目，被問及人生下半場會不會斜槓當電影人，他說，「從事投銀行業和當製作人的道理是相通的。」都是仰賴「整合資源」的能力，把對的演員、資金、編劇、導演集合在一起拍戲，實現一個夢。現在，他想幫大家實現更大的夢，因此不後悔當初的選擇。

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