王志仁創「FYNE」攻永續時尚 打造100%衣物循環鏈

FYNE創辦人王志仁。（圖：FYNE提供）

孔子說「五十而知天命」，意思是年過半百，該順應天命。但這套用在今年剛好50歲的前雅虎台港電商 事業群副總裁王志仁身上，卻一點也不適用。

他不但選擇50歲創業，還投入一個最難的事業-創立主打100%回收、100%再製、為了回收，還建立消費者回饋機制的時尚品牌「FYNE」，也就是說，FYNE的衣服就算不穿了，也絕不會走向「丟垃圾桶」一途。 這不但是台灣 第一， 極可能也是全球首次出現的創新商業模式。

若仔細查找「FYNE」的公司登記，可發現新光紡織（簡稱新紡）董事長吳昕恩名列董事之一，王志仁不願透露吳昕恩是否有入股。不過很多人都好奇，王志仁為何從電商轉戰永續時尚產業？又為何力邀新紡成為戰友？

「FYNE是時尚公司，也是對應ESG（環境永續、社會參與、公司治理的英文縮寫）的環保公司。」王志仁為公司做了這樣的定義。

從電商跨足服飾業

王志仁在電商產業多年，卻跨業至服飾業，起因就在去年初某日到淡水閒逛，走進齊柏林空間，看到他的作品「看見台灣」，藉著鏡頭講述台灣美麗和汙染的種種，令王志仁十分震撼。

另一個緣起，是與他認識多年的吳昕恩，某天碰面閒聊時對他說，台灣紡織的強項-人造纖維所製做的衣物，已可100%回收、再製，且具備零碳排的優勢。

但紡織廠頭痛的是，把再製的布賣給服飾品牌後，沒辦法做更進一步的回收。也就是說，消費者就算買了這種100%可回收再製的服飾，哪天不穿了，一樣丟到垃圾桶裡，根本無法做到真正的永續循環。

「我本身對紡織極有興趣，查了很多資料，卻讓我十分訝異」。王志仁說，資料顯示，服飾業居然是僅次於石化業的第二大汙染產業，沒想到，漂漂亮亮的衣服居然是汙染品。

他因此下定決定，要讓衣服做到真正的永續循環，憑著一股傻勁成立了時尚品牌「FYNE」。王志仁指出，過去十年裡，確實有服飾品牌將寶特瓶再製成衣服，表面盡了環保責任，但深究背後，發現根本不是這回事。

全球廢棄衣物 一年平均9200萬公噸

將廢棄寶特瓶從垃圾變成非垃圾，確實是良善美意，可是當人們衣服不穿了，下場依然是垃圾。難怪全球一年平均會有9200萬公噸的廢棄衣物，必須想出一個解套方式，形成對環境好的循環。

王志仁想了一個解決之道：以可100%回收的PET衣物為起點，進行回收、分解、再製；再透過具有回饋機制的回收辦法，吸引消費者在淘汰舊衣物時主動送回給廠商。如此一來，廠商得到了「原料」，消費者則獲得購衣「優惠」，不但創造雙贏，舊衣原料再製成新面料、新衣服時，也減少了原料使用。少丟一件衣服，就少一份垃圾，真正做到永續循環。

王志仁說，目前FYNE主要產品有三分之一是「100%無限循環系列」。標榜從紗線、縫線及鈕扣，都是從回收寶特瓶、衣物邊角衣料等升級再造，可以做到100%回收再利用。不要小看這「三分之一」，如果全球落實這個比例，一年可減少3000萬公噸的廢棄衣服，形成一個正向循環。

「FYNE的商模不是去『研發』新的紡織技術，而是把許多台灣已經有、而且做得不錯的事『整合』，一樣可達到創新目的。」他說。也因此FYNE除了有新光紡織這個合作夥伴，還有其它合作廠商，數量驚人，目前已有超過30家廠商，包括鈕扣、縫線、領標、輔料、吊牌、裝衣服的塑膠袋、出貨紙箱、資源回收商等。為了整合廠商，他花半年多時間去談，讓完整供應鏈 成形。

成立FYNE，創辦人王志仁為的是要讓環境永續，可是無論衣服怎麼回收重製，再製的衣服，成本都很高，FYNE如何控制成本，讓消費者負擔得起？

抓低毛利 拉高業績

王志仁說，現在只能做兩件事，第一是抓低毛利，不要反映在消費者身上；第二就是想辦法把業績拉高，讓未來更具經濟規模，可以做到以量製價降低成本，才能開始轉虧為盈。以目前來看，每周業績都有成長，他希望，能在兩年內打平並小幅獲利。

他笑稱自己「很笨」，因為使用原始的布料，其實成本最低，「可是，我們一邊製造新原料，一邊說北極熊怎麼因人類餓死。」要做到衣服可百分之百回收，難度很高，所以放眼全世界，幾乎沒有看到跟他一樣的案例。

而且為了貫徹品牌在環境永續的理念，王志仁連小細節都不放過。「為了以環保作訴求，我們包裝衣服，不是買傳統塑膠袋來裝。」為了要找到百分之百可分解的塑膠袋，王志仁也煞費苦心，遇到重重難關，因為他想訂做百分之百分解塑膠袋，老闆雖有技術，但是成本太高沒人要買。

找到第三家塑膠袋廠，終於有老闆願意幫他生產。相較一般傳統塑膠袋，一個約1塊多台幣，王志仁第一波做了3萬個塑膠袋，可是一個塑膠袋就要7.8元。「做這麼多個，還是不能便宜一點，但我們既然要永續，就不能用一元的塑膠袋啊。」他無奈地說。

不過王志仁並不灰心，他現在正在研發可回收的塑膠袋。他笑稱，如果有「傻瓜」和他有相同理念，有一定的量，希望價格能降至2元。否則就算使用可分解塑膠袋，它最後下場也是去焚化爐，可回收再利用才是王道，價格壓低才能說服大家去用。

對於王志仁自創的品牌，有人形容這是他的「志業」，但王志仁卻不這麼認為。他開玩笑說，「志業」，都要靠的是外界捐款，但他想打造的是「事業」。惟有事業才能創造獲利，讓量能變大，才能真正對環境產生幫助，這才是他衷心想成就的。