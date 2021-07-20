走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

陳美鳳（右）在人生碰到難關時，都有藍心湄的相伴。(取材自臉書)

周末午後，她在無通告行程的一天卸下絢麗妝容，居家享受優閒片刻，電話響起，打破午後寧靜，她不疾不徐，接受記者訪問，真誠真摯，她是「台灣 最美麗的歐巴桑」，陳美鳳。

秀場盛世 酬勞皆拿整袋現金

5年沒拍8點檔，陳美鳳最近主演「黃金歲月」，出道40年演過無數電視劇，這些年來她其實不太拍戲，這回再度接演，除了製作人力邀，戲中重現80年代秀場風華，是她人生中最難忘的一段「黃金歲月」。

從毛衣皇后到秀場性感黑貓，陳美鳳坦言，當年在中視拍閩南語劇，經人介紹進入歌廳作秀，因身材火辣動感，用心準備節目，人際上又懂得「人人好」，她的秀一檔接一檔，從歌廳秀唱到餐廳秀再到工地秀，唱遍南北累積財富，「很懷念，當時酬勞都是拿現金，每回都是助理拿包包裝一袋。」

存錢買房 秀場沒落險卡房貸

當年是「台灣錢淹腳目」的年代，財富來得快、去得也快，許多藝人秀場打滾，最後卻落個晚景淒涼，陳美鳳說，有些人存不了錢，多半與「賭」有關，直呼秀場後台經常有幾個大哥、藝人聚在一起簽六合彩、打麻將，陳美鳳笑說，「我不愛那些，我只愛工作，表演完就趕場去了，也沒時間玩。」也因為這樣，存了錢就買房，比起現金的流動，她認為不動產更實在。

不過，這樣的秀場榮景過了10多年，後來政府掃黑掃黃，秀場少了客人，逐漸沒落，陳美鳳坦言：「那是我人生中第一次覺得慌了！」由於她當時一下子買太多房子，秀場一夕間被掃，她每月房貸頓時無著落，初期沒秀時，還有存款可以擋一下，但一過半年，心急如焚，幸好此時有電視劇邀約上門，付了訂金，才解了燃眉之急，「真是及時雨，但從那次之後，我告訴自己一定要未雨綢繆，身邊留足夠存款，房子夠住就好。」

秀場情誼 曾背阿吉仔爬5樓

秀場年代是陳美鳳的黃金歲月，有不少值得懷念的點滴。有回作秀空檔，她和殘障歌手阿吉仔夫妻到秀場附近喝茶，輪她上台時間到了，阿吉仔的老婆卻不見人影，「阿吉仔需要人背上台，他又接在我後面表演，怎麼辦？」情急之下，她就背起阿吉仔直奔電梯，誰知電梯擠滿人，她一路背人爬5樓，「幸好那時年輕體力好，要是現在，根本不可能！」

學會放手 寧做快樂黃金女郎

養女出身、當過銀行會計，走過繁華秀場年代，經歷幾段刻骨銘心的戀情，一段傷心婚姻，陳美鳳的人生堪比8點檔，但她從未感受過養女淒苦，「我有兩個媽媽，她們給我的愛，都是雙倍的，從來沒有不幸福過。」兩位媽媽甚至成為她在戲劇上演母親角色的最佳榜樣。

經歷一段婚姻，長達四年的跨海離婚官司，陳美鳳付出上億代價，沒有任何怨懟，對於一段關係的結束，「放手很難，但要堅持下去更難，不如直接放下，堅強過我的生活。」做個快樂黃金單身女郎，她早擬好退休 計畫，認為到了這年紀有「老本、老身、老友、老酒、老狗」，生活不拮据、擁有健康身體、老友相聚、愛犬相伴，平凡是福，人生足矣。

有人說演藝圈是大染缸，不易找到真心好友，偏偏陳美鳳和藍心湄就打破這樣的說法，兩人相差近10歲，性格迥異，一起走過大風大浪，一路攜手相伴。

提到兩人的結緣，陳美鳳說，當年在秀場就認識藍心湄，但多半是擦身而過，後來因和同一位服裝造型師合作，某次陳美鳳出外景，收到藍心湄託造型師帶來好吃的東西，她則禮尚往來，後來兩人在朋友聚會碰到了，從此若一方出外景、出國總不忘帶上禮物，一來一往成了莫逆之交。

陳美鳳當年爆出婚變時，輿論排山倒海而來，身旁一群好友擔心她想太多，立刻殺去她家陪伴，藍心湄甚至在她出席活動前，扮演媒體幫她沙盤演練，雖然最終仍得陳美鳳自己面對，但朋友的關心扶持，支撐她走過艱難時刻。

有一種閨密，儘管個性不同，也能心意相通，藍心湄愛說笑，陳美鳳愛聽，永遠是姊妹的最佳聽眾。藍心湄曾笑說和陳美鳳之間就是「酒肉朋友」，但能一起大口喝酒、大口吃肉，家事瑣事在杯盞之間，毫無保留吐露心聲，兜轉之間能陪你走到頭的，就是真友誼。