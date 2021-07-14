台灣首位芥川獎得主李琴峰 寫出人類對歷史的反思

李琴峰得知獲得芥川獎後，接受中央社與日本媒體記者採訪拍照。中央社

台灣旅日作家李琴峰今天以新作「彼岸花盛開之島」榮獲日本 純文學最重要獎項「芥川獎」。她日前接受中央社記者專訪時表示，這部新作想得是人類歷史的反思。

「彼岸花盛開之島」描寫一名漂流到彼岸花盛開的島嶼海邊、失去記憶的少女宇實（umi）來到陌生的島嶼，接觸島上人們的生活文化，島民操的語言是「日本（nihon）語」，相當獨特，但另外有一種稱為「女語」的語言，只有一定年紀以上的女性才能學習，做為歷史傳承之用。

這座島嶼只有女性才能傳承歷史，擔任所謂的島嶼領導人（noro，暫譯祝女），最高領導人是大noro(大祝女)。故事寫到，大祝女下令宇實要與同齡的游娜（yona）一同成為祝女，生活在島嶼上。

小說 中與宇實、游娜同齡的男孩拓慈（tatsu）是男生，不得學習女語，但偷偷地學習，女語學得比游娜還好。拓慈不懂為何男生不得學女語、無法當祝女。宇實與游娜承諾拓慈，倆人若當上祝女就改變男生不能當祝女的規則，並承諾也會教導拓慈歷史。

李琴峰受訪時表示，如果讀者閱讀過她的作品，像是「獨舞」、「倒數五秒月牙」、「北極星灑落之夜」、「星月夜」等，可知道有幾個蠻重要的主題，像是語言的問題、國界的問題、文化的問題及性少數的問題。

之前的作品在撰寫時都有確定的時間和地點，但新作「彼岸花盛開之島」是虛構的文本，是她首部幾乎全屬虛構的作品。故事發生在一個架空的島嶼，她希望透過有些科幻成份的小說，將她重視的幾個主題整合起來。她認為整合得不錯。

被問到為何將故事主軸設定在島上男性無法當領導人、沒權力等重點，李琴峰表示，權力這種東西其實文學作品，特別是她之前的幾部作品多所探討。

她說，回顧人類歷史，人類從原始的採集、狩獵生活，在很原始時候有很多母系社會存在，但進到農耕社會後，很不可思議的，都變成父權系社會。 她在「彼岸花盛開之島」想寫的是對人類歷史的一種反思。

她認為，幾千年來，透過男人的視野、男人的文字書寫的所謂的歷史、正史，其實都是經過男性視點解釋過的東西，即使是相對性別較平等的現在，大家習以為常的一些思維、邏輯、科學知識乃至於政治體制、意識形態都是男人建構出來的。

於是她思考，有沒有可能幻想出一種跟當今政治體制等完全不同的一個世界，由女性的邏輯、由女性司掌的世界。她希望跳脫歷史脈絡，試著摸索一種幻想的共同體。

李琴峰在這部小說中用日文片假名（發音niraikanai）形容遠方海洋彼端的一個世界。她說，那是沖繩神話中位於海洋彼端的樂園 ，人們幻想海洋彼端是神仙居住的樂園。她將這樣的神話引用到小說中。

她表示，為了撰寫這部小說，構思相當久，最初靈感源自北歐丹麥哥本哈根裡的嬉皮自治區「克莉絲汀安娜自由城」（Freetown Christiania），自治區內的氛圍與外界完全不同，若要踏出，有道拱門上面寫著「你將進入歐盟區」。

這讓她覺得很像與世獨立的一個烏托邦地區。烏托邦是西洋的概念，若以中國或東洋的概念來講，就是桃花源或紅樓夢裡的大觀園，是理想的樂園。因此她構思，有沒有可能在日本幻想出一個類似的桃花源或烏托邦地區，她讀了一些琉球（沖繩）歷史神話等，創出一個世界。

烏托邦是不可能存在的，是人類幻想出來的理想，對某些人而言，可能是理想，但對另外某些人而言，不見得是理想。

李琴峰說，「彼岸花盛開之島」，彼岸花具有雙重意思，它是不會讓人感覺疼痛的麻醉劑，同時也是在加工後可變成毒品賣錢的，因此是雙重隱喻。同樣的道理，這座島嶼有光明面，也有其陰影的一面，將男性排除在宗教、政治體制這一點就是陰影面。

她說：「歷史不可能完美、人類所建構出的社會制度也不可能完美，包括我們現在生活的這個世界都不斷地在尋求改善或變革的契機，這座島嶼也走在變革的路上，雖然現在不那麼完美。」

這小說故事結局是光明的或灰暗的？她說，由讀者自由想像這座島嶼未來會是什麼樣子。

這部小說融入許多題材也提出許多問題意識。李琴峰說，透過小說，虛構3種語言，某種程度反映出日語在過去歷史上的一些變化。除了語言之外，還有對政治、歷史的思考。像是對現代日本及現在台灣與中國的一些危機意識、危機感進行批判。