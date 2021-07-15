軟硬體大刀闊斧變革 李玉玲推動高美館蛻變新生

李玉玲對高美館進行軟硬體與定位上的變革。(攝影／沈昱嘉)

被豪宅圍繞著的高雄市立美術館 彷彿是一方人文綠洲，建築背靠蓊鬱的綠林，映照著南國的陽光，沒有27年歷史積累出的沉重「殿堂」感，更像是邀請訪客進入的客廳。一進入，美國錄像藝術先鋒Tony Oursler的作品立刻震憾著訪客，在南台灣 ，看到國際級的展覽。

訪客如此的體驗，正是館長李玉玲的期望。到任後從定位到軟硬體進行大刀闊斧的變革，她說：「我最期待的就是市民能夠說，這個城市有一座美術館，是一件很幸福的事情。」

藝術的啟蒙

「常有人問我，怎麼樣的養成背景才能夠成為一個美術館館長？」李玉玲回想自己的歷程：「我從小就喜歡閱讀，使得我有機會去想像不同的世界。」

李玉玲很早就被藝術吸引，初中時因一部法國電影「男與女」深受觸動；高中常跑真善美電影院看藝術電影，「我迫不及待地想進大學，可以去追求理想。那時候我是想當電影導演。」

李玉玲進了台大外文系，參加了攝影社。後來她到日本上智大學攻讀比較文化的碩士，自我介紹時發下豪語：「我想在台灣成立一個攝影博物館 。」不是當館長，是自己要開美術館、博物館。

學成回台後，李玉玲在民間企業的藝術部門工作，參與執行當時台灣首見的莫內及印象畫作展，後來進入北美館。彼時，正逢台灣的當代藝術漸漸在全球產生能見度，藝術家進入威尼斯雙年展，台灣也有了台北雙年展，但她發現，台灣的美術館與美國的藝術機構一直缺乏密切的連結。

當時許多涉及國際的藝術活動，都必須有文化部等國家力量在後面，但美國的美術館很多都屬於比較個人的、家族的、或是幾個企業共同贊助的。所以李玉玲想，可能還是要靠個人去連結人脈。

李玉玲希望打造具當代性的美術館。(攝影／沈昱嘉)

在紐約獲得的養分

李玉玲當時已是北美館展覽組組長，到了紐約，先到惠特尼美術館實習，因緣際會，在紐約待了12年，「對我來講，那是人生中很幸福的12年。」

李玉玲進了紐約大學的「Institute of Fine Arts」，攻讀美術史及建築史學系碩士與博士，學院在上東城區，正對面就是中央公園，周邊有大都會博物館、惠特尼美術館、MoMA、古根漢美術館，還有很多企業家捐贈私宅改為美術館，如Cooper-Hewitt、Neue Galerie、Frick Museum。

學院本身原是富豪杜克家族Doris Duke的避暑別墅，19世紀的建築，電話和電梯都還以木雕鑲框住，充滿復古氣息，一間間研究室原是杜克女士的房間，李玉玲在最藝術的學院讀書，下課就走著漂亮的博物館大道回家。

那段時間裡，李玉玲說：「講學習沒有痛苦是不可能的，那表示你沒有真正學習到新東西。」尤其她是在日本拿了碩士又工作後，到美國又從碩士念到博士，同學又都很優秀，所以她每天都充滿新的刺激、充滿學習的動能。

也是在紐約期間，李玉玲思考到美術館應該有的特質：「是進去之後，就可以把日常繁瑣暫拋腦後的環境」。例如，進到Cooper-Hewitt美術館，像進到另一個時代；到大都會，走進每一展間，就像進到另一個時空；MoMA又是不同的體驗。

這些，成為李玉玲日後打造高美館的哲學。

高美館軟硬體啟動

2006年，李玉玲回台，一邊寫論文，同時在台新藝術基金會擔任藝術總監；2016年接到高雄市政府的邀請，原本考慮休息一陣子的她，幾經思考，南下接任高美館館長一職。

打動她的是，當時與北美館、台中國立美術館並列全台三大美術館的高美館，將成為市立美術館改制為行政法人的首例。李玉玲認為這是一個有趣的大挑戰。

除了制度上有變革的空間，高美館園區廣闊，當時橫貫其中的台鐵即將地下化，園區空間也將獲得解放。李玉玲說：「不只是美術館的制度面要有大變革，周邊的樣子、跟城市的關係也在翻轉當中，我想，既然我還不能休息，不如做大的事。」

重新定位高美館

李玉玲的第一件事，rebranding，重新定位高美館。「談到美術館品牌，在台灣，我們的做法應該是比較特殊一點。」李玉玲說：「目的當然是new brand；第二個是美術館跟城市的關係。」

李玉玲到任時，高美館已有22年歷史。80年代末開館時，正逢台灣掀起第一波的美術館風潮，當時出現全台三大美術館，所以高美館在城市中的角色很崇高，建築也比較符合當年「藝術殿堂」的形象；改制時機，則銜接了美術館第二波風潮，當時已預知未來十年內，台灣將成立超過十所美術館，高美館必須找到新定位。

李玉玲決定成立一個「具有當代性的美術館」，於是從軟、硬體改造高美館。2018年，高美館獲前瞻計畫支持，經三階段，從館內到館外、再從館外翻轉進館內，完美變身。

期間，李玉玲做了三個很重要的co-branding展覽，即以「品牌聯名」的概念，分別與倫敦泰德現代美術館、日本森美術館、法國最新的國家級博物館Musee du quai Branly凱布朗利博物館聯名，分別辦了「裸」、「太陽雨」和「刺青」特展。

高美館與倫敦泰德現代合作「裸」特展。(圖：／高美館提供)

高美館與日本森美館合作「太陽雨」特展。(圖：／高美館提供)

李玉玲分析，泰德美術館和高美館一樣，都有悠久歷史，但人們去倫敦，會先去大英博物館、V&A，不會優先想到泰德，可是泰德美術館靠著Tate Modern（泰德現代藝術館）全新翻轉，如今這裡已成很多人到倫敦的指定遊覽。

森美術館也翻轉了整個東京的文化軸線，過去人們會到上野公園的美術館，但是有了森美術館，連結六本木之丘、國立美術館、安藤忠雄設計的2121美術館、隈研吾設計的三得利美術館，城市文化雙軸心形成。

凱布朗利博物館原本收藏法國殖民時期蒐羅來的非洲、亞洲、大洋洲展品，曾啟發畢卡索、莫迪利亞尼等首批現代藝術的藝術家，可是巴黎是博物館、美術館的一級戰區，人們想看的還是印象派，這裡相對比較冷門。但在前總統席哈克指示改造下，凱布朗利博物館的重點轉為「多元文化、相互尊重、平行對話」，打開了自己的全新定位。

李玉玲透過自己的人脈，與泰德現代美術館、森美術館合作，「希望高美館像森美術館一樣，翻轉城市的文化想像；跟泰德一樣，透過不同的理念、導入不同program，有全新的翻新，在城市、甚至在全球，有更新的能見度。」

至於凱布朗利博物館，正是看中其「多元文化、互相尊重、平行對話」的理念，李玉玲說：「這是我在為高美館尋找的新定位。」

這就帶出大南方（South Plus）的主題。李玉玲指出，高美館最初是南部第一大館，也是以南部的藝術家為收藏核心，「在建立多元、豐富文化的價值下，這些作品才會有新的樣貌、才會有被看見的機會。」

高美館以「大南方」延續南部地域型美術館的背景，去連結近20年來全球對於南方的論述，不只是地理南方，而是文化、政治、經濟的南方，從而開啟新的對話。

李玉玲甚至將典藏特展室定名為「多元史觀典藏特展室」，也是一項創舉。因為絕大多數的博物館典藏時，都會順應著人類的發展軌跡進行，是所謂的「進步的史觀」，但高美館打破這項慣例。「既有地理、又有文化的多元性，而不是用時代的房間去鋪陳。」李玉玲說：「我期待這個空間是市民的藝術客廳。」

在與凱布朗利博物館合作「刺青」特展時，李玉玲的考量是，第一，跟高美館要推動的大南方多元史觀有關，因為刺青也存在於原住民文化中，而原住民文化跟南島語系扣合在一起；第二，台灣的當代刺青很流行，有多位刺青師揚名全球。

於是高美館不僅展出台灣當代刺青設計師的作品，作品還有可能成為凱布朗利的收藏，還請了攝影名家拍攝魯凱族紋面婦人，完成了是項展覽。

李玉玲說：「與泰德合作、與森美術館合作，再到凱布朗利博物館的刺青，都一直在導向我們在推動的大南方全新定位。」

變身生態園區

過去，一條台鐵軌道橫貫逾40公頃的高美館園區，使得西邊一直未被開發，形成自然野放的生態區，曾有鳳頭蒼鷹、毒蛇出沒，當台鐵地下化，整個城市開始進行縫合，對於李玉玲來說，也是整合高美館空間與周邊關係的契機。

首先，西側將有一棟新館，擔負的就是「城市縫合」與「翻轉舊社區」，因為高美館位於內惟埤文化園區，李玉玲到任後就一直在鬆動僵固思考：「我們不是文化園區裡面的一個美術館，而是要連動整個園區。」

李玉玲希望美術館園區是市民願意親近的所在。(圖：／高美館提供)

美術館將與原本被分隔一方的內惟埤部落縫合關係，未來新建美術館是帶狀的、輕量結構的建築設計，一方面是增加內惟社區跟美術館的接觸，新館也將作為城市的聯合典藏記憶庫。

西邊原有全台第一座獨立的兒童美術館，園區內還有逾40件公共藝術，所以李玉玲到任第一年、即高美館法人元年，喊出的口號就是「打造一日遊的藝術生態園區」，美術館、園區跟兒美館「三位一體」，成為一個舒適的市民空間，「一個當代的美術館，其當代性就是跟整個市民的關係。它必須成為市民文化與生活的場域。」

之後，她再提出第二個願景，「美術館成為城市美好生活的存在」。李玉玲說：「那就是生活美學的一個經營。」所以高美館創國內美術館先河，成立自有生活美學副品牌，以MoMA design store的概念去成立「高美書屋」。

李玉玲指出，書屋除了出版品、選物外，還有複合的烘焙坊、咖啡店與餐廳，「現在來到美術館，終於是可以實踐城市美好生活的存在。」

館內也進行館舍翻修，對空間也很有想法的李玉玲以光線定義空間，摒棄舊有的展間思維，去掉侷限的門框、拆除低矮的天花板、更換地坪、換上新照明，改造成果還獲得包括TID（Taiwan Interior Design Good Design）等獎項。

從市民崇仰的「殿堂」變成市民生活美學的文化廣場，李玉玲希望是一進大廳就有全新的氛圍，從服務台就開始改頭換面。「進到高美館，不僅是看不一樣的、多元的展覽，更重要是整個空間的體驗都很不一樣。」她說：「這也是我當初來接高美館時的理念。」

美術館園區改造後，更加生機盎然。(圖：張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所提供)

企業支持藝術

高美館內外與軟硬體的大蛻變，光靠政府預算不夠，還必須有民間挹注。

李玉玲舉例，當初光是與泰德辦展，經費就超過5000萬台幣，是高美館年預算的三倍有餘，之後每個展覽平均都要找近千萬的贊助，但她自認幸運，之前累積的人脈、還有在北美館期間參與成立的「美術之友」，都成為助力。

其中不少台灣重要企業家夫人，一通電話就贊助展覽100萬元，甚至大方說：「需要錢就跟我講。」而台新金控董事長吳東亮更是李玉玲口中的「背後大支柱」，她至今四個重要的國際特展，吳東亮都是主力贊助。

大家的美術館

李玉玲在就任館長時有一個宣示：「打造高美館成為一個新型態的美術館。」除了空間改造、重新定位，李玉玲一直帶領高美館接受挑戰，「Tony Oursler黑盒─幻魅於形」是第四個國際特展，她一樣是想盡辦法籌措財源，就為了把國際級展覽帶到市民面前。是項展覽在展出一周後，獲全球重要的現當代藝術雜誌之一「Art Forum」選為全球必看之首。

李玉玲指出，如今的高美館站在與之前不同的高度，接下來有更多的在地脈絡主題策展、也有國際特展，並延續「大南方」主題，舉辦「泛南島」展覽；同時，高美館也將與國際間的同儕美術館繼續建立夥伴關係，但不再只是去借別人的品牌，而是打造自己的品牌。

同時，園區將進行更大的擴延，美術館的活動進入到園區、從園區進入社區、從社區進入整個城市，再將市民引導進來美術館，而人們進來看藝術的氛圍又非常愉悅，美術館真的成為城市美好生活的一環。

當初在留日的課堂上宣言想開博物館的李玉玲，如今回頭看，那個願望算是成功了一半，「因為高美館不是我個人的，而是屬於大家的美術館。」