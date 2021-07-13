「台中精機」量身打造智慧化產線 黃明和帶頭重新爬起

台中精機曾因違約交割下市，董事長黃明和至今把當年剪報裱框掛在公司牆上，時時警愓。(記者黃寅／攝影)

工具機是製造業之母，以生產整機為主的「台中精機」，近年不僅只賣機器，工廠率先智慧化、綠能化，智慧產線可連續72小時關燈生產，為同業起了示範作業；替客戶量身打造智慧化產線，已成台中精機新的事業項目，並成公司獲利新動力。

台中精機在67年前僅是4坪大的工廠，去年在台中精密機械園區新廠成立後，占地已達1萬坪，若再加上中港路、后里、彰化、台中工業區及中國大陸廣州和上海的廠區，工廠總坪數已近7、8萬坪，營收更達70億元台幣。

董事長黃明和說，工具機要做得好，必須掌握精度、穩定度和服務三方面，這是台中精機的核心競爭力；尤其機台能否耐久、耐操，精度好不好，五大鑄件包括床台、床身、頭部、刀架、尾部等環環相扣。

他說近年來客戶受到人工短缺、生產效率亟待提升，添購設備已不再只是買機器而已，而是要求客製化、自動化，把整個生產線串聯一起，甚至送料、搬運、倉儲全加在一起，形成點、線到面的整合；台中精機因此成立「顧客創值應用中心」，為顧客創造應用價值。

台中精機這幾年一直在「練兵」，雖遇上美中貿易大戰和新冠肺炎疫情 影響，但創新、前進腳步從未停歇。黃明和指出，去年新廠房落成啟用後，吸引客戶、同業、大學、高工師生數千人參觀，了解什麼是智慧化產線，這也是台中精機在國際局勢多變下，仍能逆勢走出新局的競爭力。

挺過金融風暴 逆境中創新

「老牌」的台中精機公司，也曾在1998年的金融風暴中黯然下市，一度負債67億元台幣；當時準備接班、一手主導公司上市的黃明和，因擴張太快導致公司面臨危機，成為眾矢之的。黃明和仍把這些「當時剪報」裱框，掛在公司時光走廊上，時時警惕自己不要再犯同樣的錯誤。

黃明和說，能把錢還了度過危機，在逆境中成長與創新，再花35億蓋新廠，等於上了一堂「百億人生課」。

他回想當年遇到危機，告訴自己身為經營者要冷靜。當時已70歲、洗腎中的父親勉勵他，台中精機白手起家、赤裸裸來到這個世界，「萬一過不了關，也是赤裸裸回去」。父親對他有信心，鼓勵「壞船也會遇到好港路（台語）」，要他順勢而為，讓他心情穩定繼續奮鬥。

黃明和認為，只有勇敢認錯、認輸，才能從檢討中站起來；也因那場危機讓他體會，危機來時銀行是會「收傘」的，股票市值也是脆弱的，連跌10幾根停板一切化為烏有。

現在他堅守本業、保守經營，所有借貸都有十足擔保，不任意擴張信用，因此面對2008年金融海嘯、這兩年的美中貿易戰和新冠肺炎疫情，公司都能安然度過。