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退休校長花10年開闢 祖先遺留旱地蛻變露營區

記者林佳彣／宜蘭報導
澳花國小退休校長陳安明，整頓祖先遺留地成露營區，與遊客分享老家的美。(記者林佳彣／攝影)
澳花國小退休校長陳安明，整頓祖先遺留地成露營區，與遊客分享老家的美。(記者林佳彣／攝影)

宜蘭縣南澳鄉金洋村的那山那谷露營區，美麗而靜謐的山地部落綠樹環繞，有如一顆遺落山林間的閃亮珍珠。退休校長陳安明花了10年，在故鄉打造心目中的夢幻園地，2甲多的旱地蛻變成一座露營區，希望與遊客分享自己老家的美。

「那山那谷就是我的家，原住民話叫做Ngasal maku」，陳安明談起那山那谷起名，音譯於泰雅語，與位在山谷、群山環繞的露營區不謀而合，充滿文藝氣息，2014年對外開放。

陳安明執教36年，曾經在金洋、武塔、南澳和南屏等國小任職，在外兜兜轉轉數十年，由於對故鄉的感情，教職生涯的最後一站，選擇回到出生地的南澳鄉澳花國小任校長，也特別珍惜在澳花國小的日子。他發現，全南澳就數金洋地形四面環山、冬暖夏涼，加上祖父母留下一些土地，開始構思如何在這片土地上做些事。

「當時做露營區，前景未明，怎會知道現在如此發展。」其實，這不是陳安明首次經商，還是公務員時期的他就開啟斜槓人生，不只年種3甲、2000棵檸檬樹，也曾旋風式在羅東經營棒球館；爾後擔任國小總務主任時，奠定環境、工程、設計的基本概念，一步步形塑心中的那山那谷。

耗費10年，露營區裡幾乎每一棵樹都是陳安明親手種下，營區四周綠意盎然，不只落羽松、大小葉欖仁樹，還有成功搶救年逾一甲子的刺桐老樹，陳安明笑說，今日景況全是時間累積而來。

對於露營區的發展走向，他說，必須跟上社會脈動，規畫前瞻計畫。他與兒子陳宥儒採取多元化經營，砸重金建乾濕分離衛浴設備，也陸續加入露營車、空手露營等元素，也推出漂漂河、溯溪、沙灘車等水上探險活動，豐富多元，帶領客人享受大自然美好。

原住民 退休

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