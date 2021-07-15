「耿舜」貼標機揚名全球 謝舜星要當狼群領導者

耿舜企業一年出口的貼標機將近900台，是台灣最大的貼標機出口商。(圖：耿舜提供)

總部設在台中工業區、員工只有62人的耿舜企業，一年出口的貼標機將近900台，每年創造逾4億元台幣營業額，是台灣 最大的貼標機出口商，不但被選為台灣中小企業創新楷模，並連續多年獲頒傑出產業創新獎。

耿舜規模不大，但在美國 小型啤酒廠的充填設備市場占有率超過三成，在英國、德國等電子菸油廠貼標機、充填機產線，市占率更逼近八成，台灣的國光生技等生技大廠，也是耿舜的客戶。

耿舜主要產品包括充填封蓋機、自動貼標機、收縮膜套標機及鋁箔封口機等外包裝設備；其中，貼標機由於快速、精準，在業界贏得「貼標高手」的美譽。而這家「貼標高手」，是由董事長謝舜星所創立。謝舜星高工電子科畢業後，考上海軍修護技術學校，曾在國軍技術單位擔任雷達技術人員。

在要結束軍旅生活前，謝舜星放棄中科院服務的機會，決定往創業方向發展。退伍後第一份工作就進入包裝設備業，也因為經常到國外參展，得以拓展視野。謝舜星進入包裝設備業時，發現一般廠商使用的制動和控制系統都較傳統，而參加幾場國際包裝設備展後，更發覺台灣的包裝設備，還是著重在成本考量，無法和先進國家標榜數位化系統生產速度和精準度的產品競爭。

海外參展 找出商機

謝舜星在進入包裝設備業後的第二年創立耿舜，因為對包裝機械產業的認知，加上本身為電子科系畢業，在軍中又是面對高階設備安裝維護工作，因此對數位邏輯處理比一般同業認識更深。

耿舜一開始的整體機械設計，就以數位制動和控制系統為基底，在貼標機市場創造出高於其他廠商生產速度40%的產品，並且也是第一家使用人機介面的控制系統，很快在市場嶄露頭角。

耿舜選擇從事貼標機生產做為事業的開端，一開始在台灣銷售及接零散的海外客戶。這時就跟同業一樣，一方面拚命接單，一方面努力修改產品品質。「參展是讓客戶及同業看到自己的最佳舞台。」謝舜星相當重視海外參展機會，他說，許多同業到海外參展，往往只有一、兩個攤位，或跟其他廠商聯合參展，結果不但公司形象拉不上來，參展品質也良莠不齊。

耿舜則是自己報名，而且每次使用的攤位數至少四個以上，「把形象及氣勢作出來。」以1996年的芝加哥國際包裝展為例，展覽期間就陸續有64家客戶想跟耿舜洽談合作代理。

貼近市場 衝刺外銷

行銷有一個很重要的概念就是「貼近市場」。謝舜星指出，台灣的包裝設備積極搶攻外銷市場，但早期外國客戶對台灣產品的印象並不佳，認為品質良莠不齊，好看不好用。對此，耿舜選擇在海外設立分公司及發貨倉庫，隨時可根據市場與客戶的需求修改機台，讓產品好賣又好用。謝舜星回憶第一次參加美國國際大展，正式在國際市場亮相，當時台灣同業中第一大貼標機生產廠商，卻在美國設點經營將近五年後鎩羽而歸。

雖然耿舜立刻受到美國同業注意並有意合作，但是擔心品質與市場合適問題，謝舜星決定接受未付款訂單，每款機型先以一台為限進行廠測及修正，符合市場需求後再付款，成功以ODM方式打開市場。

不過，進入美國市場一年八個月後，卻遇到台海飛彈危機，客戶違約連續兩個月未下單。謝舜星也預見市場危機：「雞蛋不能放在同一個籃子裡。」事後，謝舜星未要求客戶補償，但明確告知「我會以自有品牌進入美國」。從此開啟耿舜以雙品牌模式在美國銷售產品，並搶攻歐洲市場，逐步拓展全球市占，成為國際知名品牌。

「平坦又寬的路總是人擠人，蜿蜒有坡度的山路更顯寬闊；只要努力，總會看到更美好的風景。」耿舜企業董事長謝舜星說，這是他在創業時就有的覺悟，也是決心。

對於市場，耿舜一直選擇較難走的路，早期台灣的包裝機械設備業除了台灣市場，主要外銷市場就是東南亞 ，耿舜始終以歐美為主力市場，為的就是要跳脫紅海競爭。

謝舜星不諱言，包裝機械設備業都是中小企業，從早期的模仿研發到市場價格也是參考先驅者，因此市場很容易就進入紅海；到東南亞只是將戰場轉移，雖然市場擴大，但利潤率卻是下滑。

謝舜星認為，歐美市場相對較成熟，耿舜特別將產品定位在非高速生產的市場，因為歐美的終端使用者，大都不會冒險購買來自亞洲的設備，而會選用當地知名企業的產品。反觀耿舜的設備產品，以中等生產速度定位，這是市場最寬最容易進入的區塊。儘管從低速到中速度生產線的競爭者多，但耿舜在中間取得非常有競爭力的進入門檻。

在本業經營有成之餘，謝舜星還有一個願望，就是希望以自己多年的海外銷售經驗，結合志同道合的上中下游廠商組成聯盟，共同發展智慧化的整線包裝機械設備，一起對外銷售，打國際盃。

謝舜星說，耿舜以「Pack Leader」作為自創品牌，表面上看起來是包裝的意思，但在美國又有狼群領導者的意涵。耿舜很願意在推動智慧化整線包裝機械這條路上，為業界起帶頭作用。

耿舜近幾年積極往智慧化設備發展，目前單機全自動設備已相當成熟，但謝舜星不諱言，他在海外參展時發現，國外大廠都是發展整條生產線，以提供業者完整的解決方案。

謝舜星認為，台灣包裝機械業多為微小型企業，資源較少，也缺乏對接海外市場的能力，所開發產品以單機為主，無法提供客戶完整產線，障礙重重。他相信，只有打團體戰，提供整體解決方案才是台灣未來發展的目標。

目前，耿舜已在架設專屬的包裝機械雲，並展開測試中；工研院也運用中部產業的經營及新創公司輔導經驗，鏈結相關公司與耿舜合作，包括發展AGV、機連網系統整合、客製化軟體製作等企業，期望可以共同成長。