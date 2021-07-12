金門天才小畫家楊宸安 國際名師也驚豔

就讀金寧國中一年級的楊宸安是金門知名的小畫家，他的畫作有不少人搶著收藏。(圖：楊文斌提供)

金門縣金寧國中一年級學生楊宸安，受教畫的父親楊文斌影響，7歲開始習畫，10歲那年直播作畫，讓當代知名水彩畫家約瑟夫驚為天人；國小畢業前夕參加渲染記憶全台速寫賽，500人競逐的不分組項目獲得優選，該組不少得獎者都是知名畫家，他上頒獎台時許多人驚呼竟有小朋友獲獎，真厲害。」

「很多人說，楊宸安是金門小天才畫家。」楊文斌透露，安安7歲前的塗鴉和一般小朋友沒兩樣，他以為兒子不會走藝術路線，沒想到7歲那年暑假突然開竅，要求他陪著全島畫風獅爺。兩個月時間，父子走訪各村里，畫了上百尊，隔年暑假父子再度到金門各村里速寫，這時他才驚覺兒子的天賦。

楊文斌本身就在教畫畫，但他不希望用直接技法培養楊宸安，於是介紹當代最有名的三位水彩畫家約瑟夫（Joseph Zbukvic）、阿瓦羅（Alvaro Castagnet）、赫曼（Herman Pekel）的作品給兒子認識，結果兒子較鍾愛阿瓦羅的畫畫風格。

模仿是藝術家必經過程，楊宸安一開始學阿瓦羅畫風、筆觸與用色，後來逐漸自成一格，甚至畫畫技巧逐漸凌駕在父親之上，不少看過他作品的人都說， 狂野奔放的筆觸和色調，完全看不出只是一個小孩子，感覺就是一個老靈魂，比4、50歲成熟的藝術家都還要老辣。

身為兒子的「頭號粉絲」，楊文斌為兒子在臉書 上開設「安安的藝創世界」，每天在臉書上記錄或直播兒子的創作。他透露，有次約瑟夫看到楊宸安作畫影音，馬上分享給阿瓦羅說「你看，這小孩已快超越你了」，台灣 水彩畫家簡忠威也分享流傳，讓楊宸安變成網紅，連父子倆到土耳其寫生都吸引當地民眾與遊客到場「追星」合影。