出道30年跨足歌唱、戲劇、導演 萬芳唱出生命的體會

出道的第三個10年，萬芳不僅是歌手也是製作人，對自己的作品涉入甚深。(圖：何樂音樂提供)

今年金曲獎，萬芳在2020年推出的專輯「給你們Dear All」入圍 七個獎項，包括了最佳華語女歌手、年度專輯、最佳華語專輯等，是當年度入圍最多獎項的專輯，也是萬芳出道31年來，入圍最多的一次。入圍名單公布那天，萬芳百感交集，喜極而泣地說：「這到底是什麼人生啊啊啊。」

有人因此聽了主打歌「給妳們」、入圍「年度歌曲獎」的「阿峰今天沒有來」，或是其他歌曲，深受感動。更多人從這些歌發現：萬芳不一樣了！

找回創作能量 唱出更深情感

其實過去30年，萬芳一直在改變，每10年就經歷一場內在的辯證與自我的轉型。第一個10年唱大量情歌。萬芳1990年出道，在那個流行音樂的黃金時代，她唱過多首連續劇及電影主題曲，包含至今仍是KTV點播排行榜上的「新不了情」。這是多數人記憶中的萬芳。

第二個10年，萬芳為歌唱生涯按下暫停鍵，轉身去演戲、主持廣播節目、當舞台劇導演 ，還獲得金鐘獎女主角及女配角獎，用不同的身分和姿態接觸音樂，又找回了喜愛音樂的原始感動——她會像未出道前，在客廳沙發上唱一整晚喜歡的歌，沒有伴奏、不為掌聲，只唱給自己聽，感到滿足與幸福。在不刻意唱歌的第二個10年，萬芳找回了唱歌令她快樂的本質，找回創作能量，決定繼續唱歌。

第三個10年，一個更自由篤定的萬芳回到歌壇。2010年重回唱片圈，她的人生已進到不同階段，「我比較想分享的是生命的體會與成長的過程。」這個階段的萬芳，出片頻率少了，但對歌曲涉入程度與唱出的情感卻更深。她開始參與製作，每首歌的詞、曲、編曲、MV，她都參與其中。

觸及生命議題 分享成長過程

她的歌觸及更多深刻的生命議題，像「原來我們都是愛著的」由萬芳作詞，寫給那個如山形象的爸爸，她說，「我常常和別人擁抱／卻沒有抱過你」。又如「阿茲海默」，藉由歌曲輕輕碰觸對於年老失智的恐懼，溫柔釋放那悲傷又殘酷的心情。

問萬芳是否對於年老與高齡有感？她說，「我想談論的是生命的議題。生命有許多不同的層次。」她在心裡立下這樣的主軸，她跟作詞人說：「不要為我寫歌，寫自己人生的困境吧！寫你現階段生命想要分享的感受吧！」所以詩人導演黎煥雄寫了「阿茲海默」，源於自身家族病史而生的恐懼；所以作詞人黃婷把生命中一次關於「失去」的沉重體驗寫成「阿峰今天沒有來」。

抗疫延期演唱 趁機充實自我

這幾年，萬芳的生命經歷諸多波折，體驗無法迴避的生老病死，但她也創作出在歌唱生涯上具指標意義的「給你們Dear All」，感受到被肯定與理解。

因為疫情，出道30年的演唱會再度延期。萬芳利用這段時間把想看的書看一看，上些喜歡的線上課，例如：正念生死學、自由書寫，或者是運動、呼吸法。

她建議讀者這段時間可以聽聽她今年入圍的專輯，「我的歌並不適合KTV歡唱，但卻很適合現在這種時候。」孤單的、沮喪的、恐懼的、失落的，或許你也可以在其中，找到和內心對話的旋律。