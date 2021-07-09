披薩店加盟主吳旻融家道中落 打工拚出數十家店

連鎖披薩店加盟主49歲的吳旻融，每年自掏腰包捐20萬元台幣設立獎學金，幫助清寒學生。(記者林伯驊／攝影)

連鎖披薩店加盟主吳旻融原是餐廳小開，餐廳倒閉、父親病逝後，生活巨變讓他下決心「把爸爸失去的事業拚回來」，一路從店員拚到擁有台灣 中南部數十間店。忘不了學生時代四處打工，事業有成後年年自掏腰包捐20萬元台幣設獎學金，讓清寒國中生靠讀書就能貼補家用。 49歲的吳旻融以當年家裡「可口味」餐廳為名，還在大學兼課分享成長歷程、如何展店，鼓勵學生給自己機會走出去。

老家在宜蘭羅東的吳旻融，家裡餐廳曾能辦百桌，在地方小有規模，但好景不常，國一那年石油 危機，餐廳生意一落千丈倒閉還負債，母親做起家庭代工，他上高職後也去加油站打工。

18歲當兵期間父親因病過世，讓他在營區哭了一整夜後，決定「爸爸從哪裡跌倒，我就從那爬起來，把失去東西拿回來…」。他退伍後做過送貨員、建商接待，見披薩店徵儲備幹部便去應徵。

接下羅東店長後，找電影院 合作、發送折價券，後輪調至台北店；27歲到台中大甲開自己第一間加盟店，之後一路往嘉義、台南、高雄、屏東展店，每天上午9點至晚上11點做披薩、外送，沒休假全力打拚。

吳旻融也非一帆風順，金融海嘯時曾單店一天僅營收3000元台幣，他咬緊牙根度過年終獎金差點發不出的難關，2010年半年內新開六間店；總公司還希望他到大陸、日本展店，但考量孩子仍小，選擇留在台灣。

自掏腰包幫助貧苦學生

四年前，他每年自掏20萬元台幣設「達美樂嘉義市獎學金」，幫助家境貧苦國中學生。前幾屆每名能獲1萬元獎金，吳旻融今年調為5000元，讓受益人數增至40人，未來不排除再設國小獎學金。

吳旻融自掏腰包設獎學金頒給嘉義市表現優異貧苦學生，今年第4屆才辦大型頒獎典禮，他化身「披薩叔叔」當主持人，把舞台讓給學生展現光芒，最大希望是獎學金年年不斷發下去。

「叔叔用一點微薄力量點燃你們的希望，現在取之於社會，將來也要用之於社會。」吳旻融說，首屆時，他曾告訴學生，希望像接力賽一樣，接到棒子的學生，長大有能力再傳承下一棒。

吳旻融說，自己的孩子讀國中時，他到學校看到不少弱勢學生，成績很好卻家境不佳，令他想起過往工讀生活，能理解國中階段已懂事，想幫助家境卻無法打工，於是決定設國中獎學金，讓學生用學業上的努力，拿錢回家給父母。

前三年他低調行善，由各國中挑選，直接匯款發給每人獎學金1萬元台幣，今年有人鼓勵他，優秀清寒學生更需要舞台、需要被看到的機會，於是今年首次辦頒獎典禮，他忙著串場扮「披薩叔叔」當主持人，遞麥克風介紹學生，希望讓老師及家長看到孩子們的努力！

今年受獎的嘉義蘭潭國中8年級學生侯恩平來自單親家庭，小男生體會擔任私幼教師的母親非常辛苦，獲獎時感動說「要立志努力奮發向上」。