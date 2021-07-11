小城白龜女王 擲千金求一葉

72--吉娜在培植白龜的過程中找到了快樂。

「白龜」並不是白色的烏龜，而是近幾年植物發燒友圈流行的一種有「植物界愛馬仕」之稱的白錦龜背竹。愛白龜的人趨之若鶩，不愛白龜的人無法理解為什麼有些人會一擲千金只為求一葉。有趣的是，白龜很難在普通的植物店買到；這種植物可遇而不可求，並不是有錢就可以買到你心儀的那款。要獲此龜，必須先有圈子和管道。

俗話說「物以稀為貴」，白龜的稀有在於其獨一無二，渾然天成。這種由基因突變造成的錦化現象，使普通龜背竹的葉綠素被其他色素代替，或在葉片表面呈現出一陰一陽的奇特色相；或在葉片上分布不規則的錦斑。白龜無法通過種子繁殖，必須通過葉切、發根等一系列緩慢的程序才能繁衍。當然，下一代的突變效果也是不可控的，也許正是這種神祕感，讓很多植物發燒友欲罷不能。吉娜就是這樣一位白龜發燒友，在她與白龜的故事裡，也可以瞥見一位女性從上海融入美國 東海岸小城生活的心路歷程。

四年前吉娜隨做商務的丈夫從上海搬來美國。在上海她既可享受繁華的城市生活，也有一座帶著花園的小別墅。她尤其喜歡種花，特別是玫瑰，種了幾十種玫瑰，把花園打造得小橋流水，一年四季花團錦簇。雖然一家人已經在中國過著很多人夢想中的生活，可是當丈夫有來美國工作的機會時，他們還是毅然舉家搬來美國。

一開始，一家人租屋居住，新的朋友關係沒有建立，丈夫每天起早貪黑忙於工作，孩子一大早出門上學，對於吉娜來說，美國「農村」的生活，對於在上海如魚得水的她來說，是一場徹底的失落。她失去了自己的工作、成就感、朋友圈，也失去了自己的花園；特別是疫情開始之後，她更是陷於日常生活的一地雞毛當中，經常心情低落。

在疫情和亂糟糟的時局中，為了重新找回自己的花園，吉娜一家買了房，決定將這段美國的體驗變成長居。一開始，她在網上花重金購買了各種珍奇玫瑰，可是這裡自然環境太好了，每次滿懷期待盼花開，卻等來一群鹿，將玫瑰花苞吃個精光。

失望之餘，她不得不轉向培植室內植物，決定買一片綠植界的頂尖植物─陰陽白龜葉子一試身手，這一片葉子的價格是300元。因為白龜價格高昂，又沒有統一標價，一般植物店都不會出售。為了獲得管道，她開始研究，加入了臉書等社交媒體上的各種植物愛好者群。網路也為她的美國生活打開了以花會友的機會，她的第一片陰陽白龜是從一位加州 的植物愛好者那裡購得。

隨著研究不斷深入，她發現原來喜歡白龜的群體並不小眾。賓州當地的植物愛好者群體就有上千人，經常有人通過社交平台求白龜；而國際植物愛好者群更是海納百川，彙集了世界各地人士。很多人不理解為什麼有人會為白龜花費重金，其實白龜的美，就在愛它之人的眼裡。

她的第一片300元白龜葉在水培的過程中並沒有生根，之後她又不斷嘗試，購入補光、加濕、溫控等設備，終於逐漸獲得了培植白龜的信心。在自己結婚紀念日15周年時，她沒有選擇名牌包包、首飾，而是用買愛馬仕包包的錢從一位亞裔那裡購買了一大批自己喜歡的白龜。這位賣家很專業，兩人在網上建立了信任，他的白龜是從日本引進，品相很好，為了這筆金額龐大的生意，賣家專門從外州開了六個小時的車來送貨。

白龜圈的出現也反映了時下一些消費和供給新模式，這些模式或依託互聯網，或強調實物之外的附加值。比如時下流行的「盲盒」、「開蚌」，就說明消費者除了購買產品本身，更著迷於產品帶來的心理價值—神祕感。白龜的魅力也正在此。

白龜圈雖然是一個相對封閉的群體，但是吉娜通過自己多年的職場經驗發現，這種買賣模式可以精準對位消費者，雖然一盆白龜的售價可能上千元，可是促成這種消費的除了經濟實力，更重要的還是價值觀。那些摯愛白龜的人，真的可以節衣縮食求一龜；而吉娜也慢慢從消費者升級成白龜提供者，如今她在白龜圈已小有名氣，擁有不少追隨者，這些粉絲來自中國、美國、澳洲 、加拿大…而在當地她更是妥妥的「小城白龜女王」。許多人想要購買白龜都會問一問她的意見，看看定價高不高，值不值得買。有些大學生因為錢少，吉娜也提供寄養服務，讓他們先出一兩百元押金，代養成功再收全款交貨。

從上海到美國農村，白龜讓吉娜重新找回了自我，這種成就感不是來自金錢，而是來自當精心打包的白龜成功寄送到加州，在另一位白龜發燒友的家裡生根落戶；或者幫助了澳洲的植友解決了培植中的問題，這讓她領悟到的美國生活的精髓——義無反顧追求自己真正喜歡的事物。