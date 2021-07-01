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台積電董娘張淑芬告白：國家有難 企業攜手成就公益

文／張乃文
台積電慈善基金會董事長張淑芬以行動力挺一線醫療人員。 （圖：台積電慈善基金會提供）
台積電慈善基金會董事長張淑芬以行動力挺一線醫療人員。 （圖：台積電慈善基金會提供）

新冠病毒肆虐全球，曾是防疫模範生的台灣，自5月中起疫情急遽升溫，對許多站在第一線的醫護人員來說猶如「換日線」，墜入深不見底的永夜。

然而黑暗渾沌中，越來越多企業、慈善基金會站出來扶危濟傾，短時間內，這股愛心快閃熱潮，演變成兼具集體意義的從眾行為，甚至是社會運動，長年投入愛心公益的台積電慈善基金會，引動企業合捐14台零接觸採檢站，用更科學有效方式，扮演醫護背後的「安全閥」，本報系聯合新聞網獨家專訪台積電慈善基金會董事長張淑芬，暢談禁城不剪愛的感性告白。

「前線醫療人員你們辛苦了，台灣加油，天祐台灣！」溫柔嗓音娓娓道出這句話，在封城滿月的這一刻，張淑芬ㄧ貫的人文關懷，總能給夾縫中的人帶來希望。以往，不論是高雄氣爆、偏鄉公益，處處可見台積電慈善基金會從上到下動員的力量，帶著一顆「國家有難 絕不袖手」的初心，擦亮台灣新價值。

生命的分野常常不由自己，殘酷試煉，是毀滅的凶器，還是進化的養分，卻能靠自己決定。面對狡詐無情的病毒，唯有全台民眾同心合作，才能阻擋ㄧ切破口，為了讓在第一線與病毒奮戰的醫護人員，護國神山台積電拋磚引玉，捐贈10台價值逾8000萬元台幣零接觸採檢站至全台各地醫院，讓重災區雙北、苗栗、桃園、新竹、台中、台南與彰化等醫院，能在有效隔絕與病毒接觸的情況下，以更快速有效方式，在25分鐘內取得檢驗報告，以利後續治療與追蹤。

科學化零接觸採檢站扮演醫護背後安全閥的角色，在張淑芬的號召下，包括國際半導體產業協會（SEMI）、世界先進積體電路股份有限公司與善心人士高小姐，也紛紛響應，再捐出4台零接觸採檢站，總計14台工作站給予醫護人員更安全舒適的檢測環境空間。

做慈善要用智慧

「達賴喇嘛說做慈善要用智慧，用智慧選擇你能做的，當回頭去看，這些學習都不會浪費」。張淑芬笑說，自己過去台積電慈善基金會的每一塊錢都抓得很緊，甚至常親自出馬殺價，然而面對這一波疫情，基金會立刻動用第二季預算，投入醫療、偏鄉教育與關懷弱勢免於飢餓等公益三部曲，「我跟夥伴們說，就算把錢都花掉也沒關係，這是我十年來最大方的ㄧ次。」

張淑芬認為，單一企業的力量有限，當不同企業之間能攜手串聯，共同成就公益，定能發揮1+1>2的力量，像是這次台積電在極短時間內提供偏鄉孩童千台電腦，並與明泰科技合捐千台網路分享器、在第一時間交由偏鄉校長、教師親送到孩子們手上，把善循環的效益發揮到最大，讓人相信，苦難不會沒有盡頭。

誠如精神領袖達賴喇嘛所言，做慈善要用智慧，除了提供零接觸採檢站，張淑芬也捐贈400台製氧機予全台各區醫院與防疫旅館，2.5萬份醫療物資包，內含防水隔離衣、護目鏡、髮帽、藍色鞋與乳膠手套等醫護急需裝備。「用智慧選擇你能做的，當回頭去看，這些學習都不會浪費。」是張淑芬在疫情中最深刻的體悟。

在這波全球疫情中，台積電維持一貫敦厚企業形象與力量，除了守護台灣，台積電慈善基金會也不忘對國際伸出援手，與台積電公司合作捐贈1000台製氧機幫助同為重災區的印度挺過難關。

除了挹注醫療、偏鄉教育外，張淑芬也十分掛心基金會長年關懷的獨居老人與偏鄉孩童，會因疫情或停課面臨斷炊飢餓困境，攜手惜食廠商奇美食品、新東陽、桂冠食品、聯華及宏亞食品合作，提供近2000包調理包予12處社福機構照護老人，並和1919食物銀行合作，支持160個據點的食物運費，同步發送1500箱食物到偏鄉孩童聚點，讓弱勢族群能免於飢餓，有充足食物安心度過嚴峻疫情，讓愛的種子在偏鄉發芽茁壯。

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