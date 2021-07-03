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不愛用社群媒體宣傳 小說家郭強生調出自己聲音

記者陳宛茜／專訪

「曾經覺得這個世界嚴重走音，也許只是因為沒有找到聆聽的方式。」年少出道、停筆多年，經歷人生的千迴百轉後，郭強生在中年完成代表作「尋琴者」，終於「找到自己的聲音」。他表示，小說中的每個角色代表他人生的不同階段，彼此詰問、往復迴旋。「尋琴者」就是他對人生與創作的追尋，是「人掙扎著活下的紀錄」。

大學剛畢業，郭強生便以短篇小說集「作伴」受文壇矚目，一如「尋琴者」中的調音師，年紀輕輕便被目為音樂天才。但30多歲時，郭強生「面對生離死別、生活分崩離析」，足足有13年寫不出小說，就像書中的調音師過不了感情關卡，依然練琴卻無法上台表演。

回憶停筆的13年，郭強生說自己「停筆卻不放棄」，面臨生命的不安愈升愈高。返台後協助創辦東華大學新系所，行政與教學繁忙，「總是擔心自己回得來（創作）嗎？」之後提筆重出江湖，他坦承壓力大，許多教過的學生已出道成名、師生被拿來比較。但他體悟創作是為了自己，下定決心「一定要把自己找回來」。

數年前郭強生受報紙專欄之邀寫散文。他寫小說習慣透過組織人物、情節表達感情，經過散文的洗禮，開始懂得「在字裡行間呈現」，決定用「音樂感」寫出這部人生之書。「尋琴者」宛如他醞釀心中幾十年、突然響起的一首曲子，當郭強生找到「調音師」的角色定位，無聲的音符在他心中一一湧現，等待他用文字譜曲。

「愈是在躁鬱騷動的年代，愈是要懂得為自己調音。」三級警戒下受訪，郭強生透露已有一個多月處於「無聲狀態」，但他對這種狀態感到自在，「你的心必須自己搬進去住」。這個世代的作家透過臉書經營粉絲，還有書店通路根據作家的臉書粉絲數下訂單，郭強生沒臉書、IG，卻從不擔心能見度，「作家的能見度就是作品」。

「每個人都是一本精彩的書，就看寫出來了沒有。」郭強生說，而他剛打開自己這本書，「寫作，讓我終於成為自己。」

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