校長提早退休還更忙 黃良成自掏腰包開台語班

台南市退休校長黃良成（手持麥克風者）不斷開辦台語文化班，受到鄉親歡迎。(記者周宗禎／攝影)

台南市瑞峰國小前校長黃良成未退休前一直是績優校長，為了圓夢，他提早10餘年退休，自掏腰包開辦「台語文化班」，自己備課、義務教學，4年來逐漸打響口碑，正朝開第5班邁進，豐富多元的教學方式廣受鄉親歡迎，他笑說「比當校長時還忙碌」。

每周二在台南市永康區、周三安定區、周四善化、周五新化區教學，第5班將在東區開辦，每周各區都有不同上課內容，吃退休金 老本開班的黃良成笑說，現在投入時間比當校長時還多。

每一班黃良成都自備設備、義務教學，上課不用官方或坊間現成教材，各區教材各有特色，視學員專長、程度與興趣，因地制宜推出「客製化」課程，尤其與在地的連結、時令、時事語彙及地方文史、歌曲等，也播放有趣影音，增進學員對台語的聽力。例如在新化區的課程，即彰顯新化文史，讓學員更了解家鄉。

他說，台語有「七聲八調」，特色就是「變音」，舉香花、香港、拿香三個名詞，「香」的國語發音都一樣，但搭配不同字詞，在台語的發音就三者都不同，十分有趣。

「教台語並非打發退休時光或只是玩票」，黃良成還鑽研攝影、跆拳、桌球、象棋、書法多年，因專精資訊工程、多媒體製作而獲得多項國際證照，這些專長也能融入教學。他退休前就取得成大、教育部 台語專業最高等級「雙認證」，2014年到2017年連莊台南市語文競賽閩南語字音字形第一名，2015年全國社會組季軍、2017年全國亞軍，台語文實力堅強。加上在台南任教30多年熟悉在地文史，開班授課廣受鄉親歡迎。

維護傳承 希望更多人懂台語之美

「維護傳承母語，不能少我一人。」黃良成提早退休，不是要開創事業第二春或享受人生，而是希望早點投入台語教學，擔憂台語文在缺乏有心人耕耘下，在台灣 式微、甚至消失，也希望有更多人讀懂台語文之美。

「政府大力推廣外語，卻坐視多數台灣人的母語消失。」黃良成察覺到年輕一輩會講台語的人越來越少，一直擔心台語文會消失，沒想到近年本土政權完全執政後，「台語可能滅亡」的危機感反而還加劇。

他說，現在很多中小學生不講母語，「英語說的比台語好很多」，再過幾十年，一、兩代後，台語就可能消失，「這絕不是危言聳聽！」近年政府推動「2030英語為第二官方語言」，很多母語都沒學好的孩童，花更多時間心力在學英語，教育部卻未能兼顧母語教學，只會讓台語加速式微。

「政府若有心要加強母語教育，成效會比民間微薄的力量多百倍以上。」黃良成說，不是不鼓勵學英語，但政府應比照推廣英語模式，增加小學、幼兒園台語相關師資課程並獎勵民間教育機構投入，補助社區開辦課程，鼓勵公務員帶頭學習。例如，通過台語檢定者，可在任用、考績評比時給予加分，都是政府能做、能幫助減緩台語消失的實際做法。

黃良成說期望有心維護發揚台語文、重視台灣文化的鄉親，能加入研習與推廣。