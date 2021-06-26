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結合在地人文與美食 王浩一創造自己的旅居生活

文／曾智緯
王浩一認為每一地方都有不同的可能性，農作物、歷史或是神祇，只要通過知性及有系統的介紹，甚至是當地職人口述，都能激盪出多元性。(圖：王浩一提供)
王浩一認為每一地方都有不同的可能性，農作物、歷史或是神祇，只要通過知性及有系統的介紹，甚至是當地職人口述，都能激盪出多元性。(圖：王浩一提供)

旅行的意義是什麼？相信每個人心裡都有不同答案，沒有對與錯，好與壞，只有適不適合自己。從45歲開始，乃至於退休後，身兼作家、俠客行文創董事長的王浩一則把人生與旅行結合，他說「現在我旅行時，更帶有居住的意義」，每一個階段都該有不同感觸。

45歲之後 寫作旅行更愜意

人生來到了下半場，「旅行」才對王浩一產生不同意義。

在還沒有寫出「旅食小鎮」、拍攝「浩克漫遊」節目前，王浩一跟多數人一樣，到了某一地旅行，都是找好玩的、好吃的，打卡景點，買紀念品。更早的時候就更無知了，當時因為資訊蒐集不容易，看別人買什麼、吃什麼就跟著做。他更自招是在45歲之後，由於開始寫作，於是便爬梳自己的思緒，「繞了一圈，很多的大山大水、表演都看過了，很多城市也去過，於是就用『心』來旅行」。像是在受訪的當下，王浩一正處於台東都蘭的鄉間，每日過著寫作、餵養貓狗，同時種植蔬果的愜意生活。

除了寫作，王浩一還會以手繪方式，記錄當時旅行的美食和心情。(圖：王浩一提供)
除了寫作，王浩一還會以手繪方式，記錄當時旅行的美食和心情。(圖：王浩一提供)

單人之旅 人文美食不錯過

從職場退休前，王浩一便立定要以寫作當作後半生的勞動，「我用寫作來決定我的生活方式。其中，旅行就是我生活中很重要的一部分。」他在寫「旅食小鎮」之際，便逐步梳理出跟他人截然不同的旅行型態。就像他提到，城市的旅行除了風景要好、人文豐富，還要曾發展出一定經濟規模，對於食物才會比較講究。而且即使是一個人旅行，也會盡可能地與當地居民交流，不只是美食的資訊，有時更能獲得一些有趣的故事，這都是在書上、網路資訊沒有的，讓整趟旅行更有意外驚喜。

追尋老樹 旅途中走入歷史

王浩一更發展出以史學、哲學或文學為架構，輔以寫作為基礎，加上當地人文、美食的旅行。「某種程度上，我的旅行是任務型的」，他分享了在寫出「哲學樹」時的想法，探訪了八棵古人種植的老樹，在當地試著去遙想古代生活方式，讓旅途變成是有溫度的東西。像是到西安去找唐太宗所種植的銀杏，感受大唐盛世的丰采。於是書寫了那個人、那棵樹、寫那個空間、也寫了那一段的歷史，這些都是他在退休之後才完成的。而且王浩一自認是個「老文青」，因為到了滁州歐陽修所命名的醉翁亭，他便輕輕地把「醉翁亭記」這篇文章朗讀出來，藉文字在靈魂上做溝通，王浩一說：「這就是我的儀式。」

王浩一不只是醉心於中國知名景點與人文，曾經工作、生活的台南，也是他著墨最多的城市之一。像是過去幫別人設計台南旅行計畫，他都會規畫跟別人不一樣的主題。其中一次就是四個台南百年菜市場巡禮，周遭老廟、歷史古蹟，加上藏身於市場中的美食老店，就能讓參與者感受到城市的底蘊，不再是走馬看花。每一地方都有不同的可能性，農作物、歷史、老樹或是神祇，只要通過知性、有系統的介紹，甚至是當地職人的口述，就能激盪出多元性。

王浩一(左)走遍台南街巷，府城成了他著墨最多的城市之一。(本報資料照片)
王浩一(左)走遍台南街巷，府城成了他著墨最多的城市之一。(本報資料照片)

美食 退休 中國

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