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英發握150項獨家專利 小扳手驚艷歐美大廠

記者宋健生／台中報導
英發企業總經理陳泰宏。(圖：英發企業提供)
英發企業總經理陳泰宏。(圖：英發企業提供)

在一條通往台灣鹿港小鎮的路旁，佇立著一座樸實不起眼的廠房，這裡是扳手製造龍頭英發企業總部，300多名員工，每年產出近2000萬支各類扳手，公司創立43年來，以隱形冠軍之姿為台灣「手工具王國」默默貢獻心力。

台灣手工具是隱形世界冠軍，廠商近七成集中在台中、彰化一帶，每年創造約40億美元出口值，站穩全球前三大出口國，是台灣舉足輕重的產業之一，在全球更有「手工具王國」的美譽。

創設於1978年的英發企業，是一家歷史悠久的專業緊固類手工具製造廠，不僅擁有ISO 9001認證，符合美國ANSI標準及德國DIN標準，產品並通過德國專業手工具認證機構VPA的認可。

英發企業是由董事長陳嘉祥創立，他畢業於台灣大學經濟系，最初返回家鄉鹿港繼承父業，一邊在海邊養鰻魚，一邊做木材買賣生意，後來在朋友的介紹下，開始接觸手工具產業。

台灣經濟起飛的時期，陳嘉祥洞悉客觀環境已經成熟，於是和幾位志同道合的朋友合夥，毅然決然投入手工具製造行列，初期市場鎖定美國，並從複合扳手開始做起，英發企業也成為當時台灣少數的手工具製造商之一。

掌控品質 建置自有製程

公司之所以取名英發企業，其實是陳嘉祥飲水思源，為了感念母親與爺爺的生育、養育之恩。陳嘉祥的母親林秀英，在他很小的時候就過世，而父親長年在外地奔波做生意，陳嘉祥幾乎是由爺爺陳年發一手帶大，因此創業時，公司各取母親、爺爺名字的最後一字命名，以為紀念。

出身單親家庭的陳嘉祥，從小就有吃苦耐勞的堅毅精神。英發經過幾年努力，產能在1987年迅速突破1000萬支大關，逐步達到經濟規模，市場也由美國延伸至歐洲，並建立一條龍的完整生產流程。

另一方面，也因為英發的產能規模夠大，陳嘉祥決定跳過盤商，直接與中鋼、豐興等上游鋼廠購買材料，如此可避免在原物料價格上漲時，鋼材中盤商任意哄抬鋼價或惜售，進而造成下游客戶的間接傷害。

英發總經理陳泰宏說，在2008年金融危機發生前夕，當時原物料價格狂漲，鋼價也不例外，不少鋼材盤商都囤貨惜售，造成許多手工具製造廠面臨缺料的窘境。

金融海嘯發生後，英發的訂單一下子少了五成至七成，當時有不少手工具廠被迫放無薪假；然而，由於英發的鋼料供給無虞，確保下游客戶貨源及產品價格的穩定，讓合作關係不間斷，間接也讓公司得以順利度過難關。

為掌控產品品質，英發後來建置自有的熱處理製程。陳泰宏說，公司的熱處理條件專為手工具鋼種所設定；在中鋼公司的協助下，應用2000倍電子顯微儀來檢查英發熱處理後的產品，其微觀的金相組織甚至優於美國知名品牌。

先進技術 搭上環保趨勢

除此之外，在電鍍製程方面，英發也採用先進且環保的三價鉻技術，不僅符合先進國家的生產環保要求，更呼應了歐盟RoHS的精神。

在產品創新方面，英發擁有超過150項的專利，公司採用自有專利所製造出來的棘輪扳手，其壽命測試的表現，遠較美國國家標準ANSI高出許多，也因此成為國際知名品牌商爭相要求代工的對象。

正因為品質受到市場高度肯定，英發的扳手產品不僅賣進美國波音認證的Snap-On集團和法國高價品牌Facom，零售價格甚至超越3000元台幣。

英發除了替歐美大品牌客戶ODM手工具產品之外，十年前也成立自有品牌「INFAR」，行銷韓國、日本等市場。陳泰宏不諱言，由於英發的產品品質佳，許多國家進口商願意採用英發的品牌產品，也讓英發得以拓展更多市場。

而因應訂單不斷增加，英發去年投資2億元台幣在彰化福興鄉設立新廠，持續擴充自動化生產設備，並在工研院的協助下，全力朝數位化轉型升級之路邁進。

「手工具業也可以有幸福企業。」英發企業總經理陳泰宏說，台灣雖然是手工具王國，但產業長期不被重視，人才也面臨斷層危機。面對產業困境，陳泰宏許下心願，要讓英發成為真正的幸福指標企業，在台灣手工具產業發光、發熱。

陳泰宏擁有美國雪城大學電信暨網路管理碩士學位。他深知企業必須透過資訊化管理，有效的與全球接軌，藉由導入精實化管理及生產自動化，以迎合工業4.0的發展趨勢，持續提升企業競爭力。

陳泰宏指出，英發創立以來，始終致力於精進相關金屬製品生產技術，包括鍛造、車銑削、沖壓、拉削等金屬成型技術，以及噴砂、研磨、震動、電鍍等金屬表面處理技術，都朝向生產自動化及智慧化的方向邁進。

因此，英發也積極與研究單位、學校單位及業界合作，近幾年先後提供交大材料系、雲科大工設系學生業界參訪的機會，藉此將手工具產業介紹給社會新鮮人，為將來手工具產業的就業人才，建立起優良的印象。

英發同時也與學校進行產學合作，共同研究相關的專題，適時提出相關計畫案；更積極與業界相關設備與技術業者合作，共創雙贏。

「英發願與員工共榮共利。」事實上，英發近幾年不斷擴充營運規模，對人才的需求殷切，為照顧員工生活，除了員工旅遊、三節獎金、年終獎金，員工薪資平均也比同業高出約二成，第一線的車銑工、包裝工月薪都有4萬元台幣以上。

陳泰宏強調，企業要永續經營，就必須不斷創造高附加價值，這涵蓋了產品製造還有員工福利。面對許多產業持續外移，手工具業要根留台灣，當務之急是為人才提供更優質的工作環境，而英發也願意扮演領頭羊的角色。

英發平均一年可推出五至十項新產品。(圖：英發企業提供)
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