種出無毒丹參 「台灣蓋婭」開啟農業新藍海

台灣蓋婭創辦人楊洵（中）與妻子林盈（左）因追求健康的理念一致，後來共結連理。(記者王昭月／攝影)

「蓋婭」是希臘神話中的大地之母，台灣 有家歷經兩代研發的仿生農法社會企業，就取名「台灣蓋婭」，代表運用智慧農業科技來善待土地，期許世代永續。從本土出發的台灣蓋婭在高雄旗山種出無毒漢方作物丹參，近期取丹參葉植萃的產品送往歐洲參賽，一舉獲得世界三大品質獎之一的Monde-Selection銀牌獎，開啟台灣農業新藍海。

台灣蓋婭社企的創設，源起於創辦人楊洵的父親楊浩，他見孩子體弱投入農業研究，希望在不施農藥、化肥之下種出安全食材，增強孩子免疫力。楊洵從小耳濡目染，大學考上醫學院後延續父親使命，進一步應用人體血管構造，開發出「拱圈式」地下灌漑方式，減少水分蒸散，讓農法成功升級。

台灣蓋婭在高雄旗山以一分半土地建造網室，種植丹參，經農科院檢驗，酚酸B含量是藥典要求的3倍高；且丹參全株可用，適合開發成輕漢方，經高雄醫學大學天然藥物研究所特聘教授張芳榮團隊加持，更由無毒農業，已邁向生技產業。

「我們的農法擁有5項專利，但不技轉」。楊洵的妻子林盈擔任執行長，她說，為避免技術被財團拿走，僅以社會企業形式尋求理念相同的農人合作，「他們是土地第一線守護者」。

輕漢方作物 強調不破壞地力

台灣蓋婭強調不破壞地力所種的蔬菜和輕漢方作物，單位含量高於一般農產，目前種植與抗氧化青花椰菜等「藥食同源」等級蔬菜，也種短期葉菜瓜果供給會員。

另以丹參葉植萃的護手霜已獲國際肯定，未來將以華人 市場為主力，開發更多輕養生產品，林盈說，「社會企業擴張得愈大，意味我們能夠照顧的土地才愈多。」

台灣蓋婭社企執行長林盈原擔任知名運動品牌高階主管，「拚命三娘」個性弄壞身體，每天幾乎把抗生素當飯吃，有次受邀到高中同學楊洵家開的餐館聚餐，楊洵鼓勵她換掉平日食材，改吃不施農業化肥的蔬果，她試了一個月後，肝指數 明顯下降。林盈從那一餐開始，不僅與楊洵共結連理，還因理念相同一起創辦「台灣蓋婭」，夫妻從照顧土壤做起，啟動健康循環。

追求健康理念一致 共結連理

楊洵與林盈是高中同學，但畢業後各自分飛，少有交集。楊洵北醫畢業後，當醫檢師也兼研究新農法，林盈專攻運動行銷，常飛國外。

後來林盈工作日夜操勞，一次咳血警覺事態嚴重，四處求醫、求神，甚至改名。

學生時期的死黨怕她足不出戶悶出心病，邀她到楊洵家聚餐，楊洵見狀，建議她把平日吃的東西換掉，改吃不施化肥農藥的蔬果，一調理之下效果不錯。前年楊洵想創業，卻缺行銷人才，兩人一拍即合，成為事業與人生伴侶。

林盈笑說，自己與先生是完全「不同套路」的人，平日吵得很凶，但對於「行銷健康」，卻是殊途同歸。

楊洵與林盈共同創辦社會企業台灣蓋婭，也在高雄旗山找地蓋農場，農業開幕當天也宣布結婚，徹底成為生命共同體。林盈說，創業的路並不好走，「我們在彼此的身上，看見需要攜手共創的理由」。