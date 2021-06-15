叱吒商場的女強人 陳玲玉融化在帶孫幸福中

名律師陳玲玉，現在最喜歡的身分是「Kilo的玉婆」。(圖：陳玲玉提供)

說起律師陳玲玉，許多人想到的是那個受到許多大企業信任的律師、叱吒商場的女強人——她是台灣 知名商務律師，台灣三大法律事務所第一位女性合夥人及女性主持律師，她經辦過大家熟悉的台積電營業秘密保護案、台灣高鐵建設BOT案、高雄氣爆和解案等重大案件，也是台北醫學大學、家樂福文教基金會及紙風車文教基金會的公益董事。

洪三雄手巧，Kilo（右）有些玩具（例如圖中面具）是他親自手作。(圖：陳玲玉提供)

Kilo的玉婆 感恩能參與成長

陳玲玉有許多顯赫頭銜與豐功偉業，但這些都比不上「Kilo的玉婆」這個身分讓她心動。

2009年，陳玲玉的獨生女Serena生下第一個孩子Kilo（以下簡稱K），陳玲玉還記得那天在醫院隔著玻璃初見小小的K，心中滿滿感激：「外婆這個身分，不是我個人的努力可得的。」她感恩K的到來，也很感恩女兒讓她有機會參與K的成長。

這並非陳玲玉頭一次照顧小小孩，但是心情大不相同，「養兒育女是責任，和孫子相處則是享福」。陳玲玉23歲入職場，曾經是個事業與家庭兩頭燒的媽媽，女兒Serena曾在一篇文章中寫著：「我是獨生女，但我和我媽媽的工作一起分享她的愛！」時光荏苒，陳玲玉現在成了從容、樂在帶孫的「玉婆」，她將當年給女兒不足的愛，加倍予以孫子。

K口中的「玉婆」，源於陳玲玉的名字有個「玉」。K稱呼他的爺爺、國票綜合證券董事長洪三雄為「三爺」，因為名字中有個「三」字。

陳玲玉（右）一家重視家庭關係，去哪裡都是三個人一起，曾被金寶董事長許勝雄笑稱「洪門三口組」，如今還是三口，只是中間的小女兒長大了，換成小孫子Kilo。(圖：陳玲玉提供)

孫愛黏她 回憶快樂又豐富

聊起愛孫，「玉婆」快樂且深情，她過去12年的生命，因為K的加入，而有了難以取代的豐盛、永恆的回憶。

她記得1歲的K第一次聽音樂會，因陌生的環境感到害怕，玉婆握著K的手說：「uncle在唱歌。」讓K像是吃了定心丸，安安靜靜聽完40分鐘的世界名謠。

她懷念那個2歲就懂得用各種方式誘拐她、最黏她的K。K會在吃飯時指著旁邊的位置：「婆婆坐，一起（吃飯）。」外出時指著兒童座椅旁邊說：「婆婆坐。」要道再見時也會小手緊握她說：「請不要走！」

她喜歡那個3歲的K，對著自己弄倒的樂高玩具說：「國破山河在」、把小人放在樂高床上說：「床前明月光。」

她想起了4歲的K嚮往長大，喜歡說「不」，每次吃飯都堅持：「我要坐大人椅，用大人餐具。」

她說5歲的K愛思考，能善用成語，對國際大事好奇。有次她帶K去餐廳，正好有位男士捧了一大把花進來向女友求婚，K說他也會，立即單腳跪下，做狀向她求婚。玉婆向K說：「你比三爺年輕時帥多了！」

6歲的K喜歡和玉婆、三爺住，尤其享受和他們共睡一張大床，還說長大結婚後要四個人一起睡一張很大的床，並且補充：「你們兩個老了，睡中間才不會掉下去。」

7歲的K喜歡寫字寫信、會思考生死與靈魂。有一次K問玉婆：「人死後會到天堂，多久才會回來？」玉婆：「我不知道，因為我沒有經驗」。K：「我回來後，會回到媽媽的家嗎？」玉婆：「只要你很乖，上帝會成全你的願望！」

拉近距離 為孫學看NBA

相較於陳玲玉經手的大案子、商務與法律界的紛擾，陪伴K的時光淨是尋常生活的小情小愛，顯得歲月靜好。因為陪伴，夫妻倆會因此有機會到陌生的世界探索。例如不看球賽的他們，為了K開始看NBA，甚至連姓氏達到13個字母 球員「字母哥」的名字都知道，只為了和孫子有共同話題。

因為是爺奶角色，加上女兒對教養孩子有自己的想法，是個嚴謹、把孩子教得很好的媽媽了，所以面對K，陳玲玉和洪三雄相對寬容放鬆。但有趣的是，陳玲玉不刻意「教」孫子什麼，K卻深受其影響，「他很像我，是個愛笑且正向的孩子。」玉婆展現的寬容、包容、善良、樂觀，不但影響了K，也讓K有了可以談心的忘年之交，許多小孩對未來的想像——像是「我長大了要交什麼女朋友」，K不一定會跟爸媽討論，卻會找玉婆聊。

看似在「照顧」孫子，陳玲玉卻因此獲得了生命裡未曾有過的幸福感。她說：「我把『愛』像『球』一樣的傳給Kilo，不管他有沒有接到？也不介意他有沒有傳回來？我都樂在其中！」