棉被廠轉型外銷 「正億棉業」吳松儒擦亮MIT招牌

知名寢具大廠正億棉業在台南將軍北埔聚落數十載，董事長吳松儒堅持台灣製造，並成功轉型。(記者謝進盛／攝影)

台南將軍北埔聚落的「正億棉業」已是台灣 知名寢具大廠，經營數十載；從當年僅單一廠區，拓展至今有三個廠，年產值台幣破億元。現任董事長吳松儒從父親吳正雄手上接棒，成功把傳統棉被廠轉型，因品質好，客戶涵蓋許多海外知名大廠，也打進台灣大型超商等供應鏈 ，擦亮「MIT」金字招牌。

吳正雄年輕時自行創業，當時僅有一個廠，員工個位數。當時台南苓仔寮聚落棉被廠林立，多是傳統手工家庭製作，父親創設正億棉業，扎實生產的棉被逐漸脫穎而出，打出名氣。

但隨著機械化，寢具面臨產業外移的十字路口，吳松儒接手後，認為須提升產能與品質，才有競爭力。

他提高技術，營造產品差異化，也重視品質。「正億」轉型後產品不再只是棉被，多元化再生產床包、床罩、涼被、床墊、枕頭、被單，也力求精進品質，陸續研發出不含甲醛和環保印染產品，通過財團法人紡織產業綜合研究所、日本大和化學工業株式會社化驗。

不只優化產品 拓展電商 通路

除優化產品，吳松儒試圖拓展通路。10多年前就嗅出電商與E化的新興通路，與各知名電商合作，結果業績大爆發；後來再進軍好市多、特力屋、特力和樂等大型百貨倉儲供應鏈，也與海外大廠合作，提供「一條龍」服務，以專業贏得信任。

「勇氣、熱情是兩大信念！」吳松儒把產業危機視為轉機，面臨挑戰不畏縮，汰換新機器、結合資深師傅經驗傳承，在激烈市場闖出一片天。他告訴年輕人，市場萬變，企業經營步步為營。

正億棉業董事長吳松儒事業有成之後，近年投注心力在關懷弱勢孩童、寺廟公益活動。他為提供在地鄉親就業機會，堅持不用移工，員工多數來自在地、流動性低，具「人」味的管理方式，讓企業向心力更強，也成為永續經營動力。

吳松儒目前是台南市棉被寢具產業協會理事長，也是南鯤鯓代天府董事，更兼任昭明國中、北門高中家長會長，經常幫助弱勢學生，更號召同業辦理關懷弱勢的活動。

他曾一口氣捐贈465條禦寒棉被給嘉義縣偏鄉小學作為新年禮物，多年來累計捐贈物質、現金已超過數百萬元台幣。

吳松儒善心來自於信仰。他說在父執輩年代，全家都是南鯤鯓代天府五府千歲信徒；每逢事業重大決策前，多次開車來南鯤鯓代天府前與神明「對話」尋找靈感，「心靈上的信仰，帶我度過許多危難，也更有能力助人」。

吳松儒對「人」的關懷，也展現在對待員工上；考量鄉下工作機會不多，現有約50名員工幾乎都來自將軍區，雖然薪資成本增加，但希望發揮企業責任照顧地方；也因員工都是在地，離職率低、向心力強，還獲得勞工局表揚。