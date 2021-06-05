全台最了解果蠅的男人 孫以瀚揭人類遺傳學研究

國衛院分子與基因醫學研究所長孫以瀚，堪稱全台灣最了解果蠅的男人。(記者曾學仁╱攝影)

繞著腐敗水果飛舞的果蠅很是惱人，然而有一群科學家卻專司孵育果蠅，而果蠅也孵育出了十位諾貝爾獎 得主與無數的科學家。全台灣最了解果蠅的男人，是國衛院分子與基因醫學研究所所長孫以瀚。他的實驗室中，上萬隻的果蠅養在試管瓶中。他發現，果蠅視覺系統發育的分子調控機制，並繼續深究發育成眼睛的機制、感光神經細胞與膠細胞的交互作用，以及生長中的複眼如何吸引氣管伸入。

孫以瀚從台灣大學植物系畢業後，遠赴美國求學加州理工學院生物學博士，在耶魯大學生物系作博士後研究，曾任國科會副主任委員，現為中研院分子生物研究所特聘研究員、國衛院分子與基因醫學研究所合聘特聘研究員兼所長。

孫以瀚笑稱，在大學時代，他原本發誓不做果蠅研究、不要再洗發臭的果蠅飼養瓶、不要再看顯微鏡，卻又一頭撞進果蠅的世界。他解釋說，果蠅只有四對染色體，卻與人類高度相似，75％的人類疾病基因有可對應的果蠅基因。因著果蠅「夠簡單」、「夠經濟」的特色，讓果蠅成為全世界最廣泛的研究材料。

eyelessey基因決定細胞發育為複眼的命運，左邊的果蠅因為不表現ey基因，因此沒有眼睛。 (取材自孫以瀚簡報)

基因概念 證明位於染色體

人類遺傳學研究的進展，與果蠅密不可分。因為一隻白色複眼的果蠅，證明原本模糊的「基因」概念，真的位於染色體，且會遺傳給子代，掀開遺傳學的篇章，讓摩根獲得1933年諾貝爾生理醫學獎；發現X光可改變果蠅基因，也就是透過人為方式產生基因突變，讓繆勒獲得1946年諾貝爾生理醫學獎。

若重複排列果蠅同一個基因，果蠅就會長出兩個體節、或翅膀，證實單一的基因可以控制身體某一部分的發育，愛德華、克莉絲汀、艾瑞克因此獲得1995年諾貝爾生理醫學獎；人的先天免疫也受到基因調控，因此布魯斯與瑞夫一起獲得2011年諾貝爾生理醫學獎。而找到控制生理時鐘的period基因的霍爾、羅斯巴希以及楊恩，獲得2017年諾貝爾生理醫學獎。

果蠅是全球最廣泛的研究材料，75％的人類疾病基因有可以對應的果蠅基因。 (記者曾學仁╱攝影)

過度分裂細胞 可能變腫瘤

科學家們發現，eyeless基因可以主控眼睛發育的命運。孫以瀚也著迷於果蠅的眼睛發育，他的實驗室中，找到了負責眼睛細胞分裂的eye gone基因，當eye gone表現越多，則果蠅的眼睛越大。調控基因的發現也為腫瘤的發生指出一條路，因為過度分裂的細胞就可能成為腫瘤，看似配角的調控基因，其實大有玄機。

此外，果蠅研究中也發現，訊號傳遞鏈活化會讓細胞分裂，又不凋亡，便成為眾所皆知的「癌症」，而癌症的轉移也與基因有關。孫以瀚說，從果蠅身上發現，治療癌細胞 時若僅以殺死癌細胞，卻不趕緊排除，半死不活的癌細胞就會放出訊號，增生更多的癌細胞。

孫以瀚說，目前正在研究視覺系統中感光神經細胞與膠細胞，可能與極為棘手的膠質細胞腦瘤有所關聯。研究人員正在研究感光細胞如何影響這些膠原細胞的分裂、生存、遷移與分布。

孫以瀚指出，研究的最終目的在於解答人類的健康問題。經過100多年的研究，果蠅是被研究的最為透澈的，還能找到什麼新方向嗎？永遠在騷動科學家的想像力。