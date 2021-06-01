吳睿麒學徒出身 打造「餅乾王國」還為美企代工

台灣優格食品公司現在的日產量最高可達40公噸，已具規模。(記者林敬家／攝影)

台灣 優格食品公司設在彰化縣偏鄉，在食安嚴格、食品業競爭激烈下，日產量仍維持最高40公噸、約400萬片，還是全球第5大食品公司卡夫食品（Kraft Foods）的最大代工廠，每年研發出100多種新產品；創辦人吳睿麒堅持「40年來只做好一件事，打造屬於自己的餅乾王國」。

身為公司總經理的吳睿麒，國中畢業就到糕餅店當學徒，一做10多年；後來與妻子一起創業，資金有限，店鋪在前、後方就是工廠的「小規模」經營，製出半成品糕餅，提供給在地店家。

2007年這個偏鄉不起眼的餅乾代工廠，意外被美商食品公司卡夫食品相中，一舉進軍國際市場；吳睿麒回憶說，「老外」吃到工廠生產的蝴蝶酥印象深刻，一群人找到偏遠的線西鄉，當時他人在日本 參訪，老婆打越洋電話來時還一頭霧水。

吳睿麒說，自己從學徒出身，個性嚴謹，工廠雖小，但要求作業流程標準化、區域規畫也謹慎，才獲得大廠青睞。

台灣優格公司建廠初期每天只能生產幾箱餅乾，讓原本負債的他經濟更拮据，連員工薪水都付不出來；幸好吳睿麒有機械背景，對設備熟悉，經多次測試修改逐漸突破，現已有4條生產線，現在每天最大產能40公噸。

即便多數做的是「代工」，但台灣優格食品掌握技術面，還具開發能力；公司為卡夫食品生產最有名產品是「可口奶滋」，後續再研發出鹹口味、蒜味等，都受歡迎。吳睿麒說，即便經營上軌道，但每天仍兢兢業業，並設法創造最大產能。

事業有成 不忘回饋偏鄉

吳睿麒出生養鴨人家，國中畢業就得當學徒賺錢，在事業有成之後，更想回饋幫助偏鄉；他加入經濟部產業觀光 方案，轉型為觀光工廠「台灣優格餅乾學院」，將人潮帶進家鄉，學院成為擴展在地公益的重要領頭羊，多年來投入千萬元協助弱勢學童與校園改善，翻轉地方發展。

吳睿麒說，從一家小工廠創業，很難想像有機會與知名企業合作，但他深信只要「條件、產品夠好」，小工廠也會被看見，有願景、堅持做好餅乾，才能有這樣的成果。他也鼓勵年輕人要勇敢追夢，但要專精、踏實、努力實踐，跳躍式、沒有基礎支撐，會相當辛苦。

台灣過去幾年發生多起食安事件，但生產各式各樣餅乾的台灣優格不受影響，反而在風波中受益；吳睿麒說，長期與國外客戶合作，源頭控管觀念早已導入廠內。

為讓消費者清楚更餅乾生產過程，吳睿麒成立觀光工廠台灣優格餅乾學院，透明化生產線讓民眾了解，挽回對台灣食品的信心。

吳睿麒現已交棒給第二代，兒女負責研發與行銷，他則全心投入社會公益；吳睿麒說，員工都是在地人，希望回饋家鄉，也扶持在地農業與農民，推廣自然農法，公司每兩個月還舉辦淨灘。