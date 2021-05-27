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苗可麗50歲圓少女夢 開娃娃屋展示寶貝蒐藏

記者喻文玟／台中報導
「Doll’s dream」開店後，苗可麗說全家多了共同話題。(記者喻文玟／攝影)
「Doll’s dream」開店後，苗可麗說全家多了共同話題。(記者喻文玟／攝影)

50歲台灣藝人苗可麗今年一圓少女夢，在台中審計新村買了一棟三層透天老屋，打造「Doll's dream」娃娃博物館，展示自己20多年來上千件骨董娃娃蒐藏。她開店不是為了賺錢而是分享，讓喜愛娃娃的同好能聚在一起，獲得療癒。

娃娃屋像歐洲骨董老屋，上千件娃娃五彩繽紛。從八點檔演壞女人走紅的苗可麗，分享娃娃蒐藏歷史，言談間充滿少女心，每件娃娃得來不易的過程她都記得一清二楚，最貴的不超過3萬元台幣，最「年長」有百年歷史。

苗可麗說，20多歲時有位朋友在歐洲念書，要畢業時她去探望，對方送她一件骨董袖珍小娃娃，開啟她的蒐藏之路。

她常趁等戲空檔逛網拍找骨董娃娃，有次在網路上競標排第二名，隔天一早店門沒開就衝去等，對方不讓，讓她非常失落。多年前看上一幅瓷畫要埋單，聽到排隊在後面的人說「好喜歡」，她問對方：「你真的想要嗎？那我讓給你。」赫然領悟「分享比擁有更快樂」。

不買名牌 醉心藝術創作

苗可麗賺的錢都投資在家人和買娃娃，她不愛名牌，印象中只買過一支名表，戴一個禮拜就沒了新鮮感，看身邊的骨董娃娃，歷久彌新。閒暇之餘，她喜歡藝術創作，手做羊毛氈、作畫，水彩、壓克力都精通。

苗可麗說，玻璃櫥窗最前排的「加拿大5胞胎」是真實人物周邊商品，已有80年歷史，買來時衣服殘破不堪，幫娃娃洗澡、重新縫製上衣，這些小細活曾是她拍長壽劇紓壓的方法。

苗可麗堅持自己顧店，有工作就公休，娃娃都是非賣品，僅販售幾樣百元、可讓客人帶回家做紀念的商品，許多「同好」慕名而來，「圓了自己的夢，也讓愛娃娃的朋友多一個平台交流。」更讓她確定，人生下半場，要透過分享讓大家更快樂。

苗可麗15歲就出道，剛出道時，她拍一集才1500元台幣，歷經婚姻起伏，女兒剛滿月就去拍八點檔，15年來沒日沒夜，接演「含笑食堂」時轉換戲路，得了金鐘獎走出不一樣路。

她說，年輕時只想賺錢，給家人過好日子，沒有勇氣改變，也害怕改變，八點檔劇情浮誇，真的是「演」戲，身心很疲累。

隨著年齡愈長，苗可麗學會把「生」、「活」兩個字拆開看，領悟生命的脆弱，若只剩一天，還會在意別人講自己壞話嗎？人生不害怕改變，就有驚喜上門。

苗可麗隻身在台北多年，父母、兄姊、女兒都在台中，她說，看到每次家庭聚會的照片都沒有「我」，心裡不時悵然，孝順的她現只要沒接戲，就回台中陪家人。

她性子急，每次帶雙親出門總是「催」他們，動作快一點，回首那一瞬間赫然發現，不是爸媽動作慢，是他們年紀大了，「是我要改變，放慢腳步，不能再以自己的標準要爸媽跟上腳步」。

「Doll's dream」開店後，全家多了全新的共同話題。她不在台中時，雖然店門緊閉，但爸爸不再只是坐在家裡看電視，多了新的去處，會散步到娃娃屋幫她澆花；她回來開店時，女兒和姊姊有空就陪她顧店，爸媽來接她下班，全家一起散步回家，轉身後的台下，苗可麗珍惜「當母親、當女兒」最簡單又踏實的幸福。

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