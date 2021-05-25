武漢姑娘台灣夢 王莉扭轉逆境 鼓舞偏鄉教才藝

王莉在樓梯間畫出她和三名子女遠眺海洋的幸福。(記者簡慧珍／攝影)

大陸湖北省美術老師王莉，21年前帶著對海洋島嶼的憧憬及幸福生活的期待遠嫁到台灣 彰化縣，來了才知夢想與現實有落差。她寫畫自己的台灣夢，充滿正能量，被肯定而禮聘為小學才藝老師，移民署也拍攝她的故事，鼓舞偏鄉婦女和新住民。

王莉就讀江漢大學藝術系，跟武漢同濟醫學院的台灣學生陳冠孟相識相戀，原以為婚後是醫師夫人，會住在彰化大城鄉「蔚藍海岸」。2000年歡天喜地到台灣，沒想到先生棄醫務農，她成為蛋雞農太太，生下第一個孩子發展遲緩，體恤她的公婆2004年因火災喪生，接下來5年是她在台的最艱困期。獨自面對傳統大家庭經常失眠，曾帶孩子離家出走，無處可去只好回家做晚飯。

2009年陳冠孟和兄弟分家，搬到二林，王莉學開車和買電腦，建置個人部落格發表文章及畫作。她說，長期透過書寫把思鄉之情、夫家的愛，投稿到聯合報家庭副刊，「這是我在台灣的最大心靈寄託」。後來網路開拓友誼圈，建立更多連結。

王莉的創作被網友轉傳，2015年起改造老舊居家環境，房間、樓梯、廚房和客廳牆壁都成畫板，網友紛按讚。2017年她入選移民署築夢計畫，義賣著作，得款12萬捐給小學推廣「藝文生根」教育 ，2018年導演吳念真找她拍「真世代」系列影集。

「以前人家叫我『大陸妹』，現在稱『王老師』」王莉說，走出去本來只想自我實現，而台灣人肯定新住民的價值，她好感動，必須回饋這片土地，加倍用心教學和分享她的故事。最大夢想是，希望未來能說出：「因為我，台灣更好！」

「看見偏鄉教育的另一面，我希望孩子永遠不放棄自己。」王莉以外聘才藝老師的身分，2013年重拾教職，堅持學生必須建立正確的學習態度，不能因為不是升學 主科就隨便學學；她說，認真看待副科的學生，也會認真學習主科，不輕易放棄學習機會。

第一次上課時，小朋友在教室走動，連畫具都是學校提供的，小朋友未特別珍惜，王莉察覺家長只關心升學學科，連帶影響小朋友對美術等才藝課程的學習態度。

她堅持學生必須自備畫具，認真思考構圖、畫畫；副科的學習態度對了，會更認真學習主科。

「人生有太多波折」。回想起前半生，王莉說，她18歲喪母、半工半讀完成大學學業，來台僅4年就失去待她如親生女兒的公婆，還陪伴長子辛苦復健長達10年。她認命但不向命運低頭，從生命故事延伸到教學用的圖畫，希望學生永遠保持堅韌勇敢的心向前行。