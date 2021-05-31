兩度掉進黑暗 瞿欣怡移居花蓮享受平靜 不再畏懼

瞿欣怡已能坦然面對自己的中年困境與憂鬱。(記者侯永全／攝影)

孔子說：四十不惑。但瞿欣怡人生四十之後卻更加困惑，甚至到了憂鬱的程度。不過，她在這段困惑且憂鬱的時光裡，領到了人至中年才有資格獲得的禮物。

以「小貓」外號闖蕩江湖的瞿欣怡，曾在媒體任職，當過記者、主編、出版社總編輯，現專職寫作。在不到50年的生命裡罹患過兩次憂鬱症 。

第一次是29歲。她在競爭激烈、轉速飛快的媒體任職，好勝、自我要求高的她，工作時習慣將自己逼到極限，得了憂鬱症，吃了兩年藥。她的醫生說：「妳辭職就會好了。」

移居花蓮 找回安心能量

後來她真的離職，離開匆忙的台北城、競爭的媒體產業，到花蓮壽豐山腳下住了八個月，從秋天到春天，慢慢生活、慢慢好起來。幾年後，瞿欣怡移居花蓮四年。

花蓮的平靜讓瞿欣怡重新感受微風細雨的溫柔，學會自在生活。她會在白花菜盛產時，去田間跟農人買一顆現摘的菜，回家蝦米、蒜末爆香，然後下白花菜、麵線後撒點白胡椒粉；一大碗吃到肚皮翻天的麵線只要20元台幣。花蓮的朋友喜歡跟她說：「小貓，妳做自己就很好了。」

花蓮歲月給她能量、讓她安心——原來20元就可以餵飽自己、做自己就能夠被愛。

憂鬱再襲 求助專業和平相處

但憂鬱症沒有從此從她的生命裡退隱；2019年夏天，憂鬱症又找上47歲的瞿欣怡。

那年她任「小貓流文化」總編輯第4年，即便那時小貓流已經從沒沒無聞的小出版社，成長成出版了18本書，其中不乏暢銷書的出版社，但是成長仍有限。更重要的是，有注意力不足過動症的她，在需要專注細心的編輯工作裡滿是挫折——她無法重複看一本書、她不安：「一定有什麼地方出錯。」她曾抱著將出版的書稿窩在家裡大哭。

瞿欣怡在評估是否離開出版業，重返喜愛的寫作工作的那段時光，編務一樣困擾她，加上要離開一手創立的小貓流的不捨、重返接案與寫作工作的不安，憂鬱症再度來襲。

第二次憂鬱症，瞿欣怡很快意識到：「這是憂鬱症嗎？」「我需要求助嗎？」她趕緊尋求專業協助。諮商師取笑她：「哎呀，妳這就是中年危機加更年期。」精神科醫師認為她正來到追尋人生終極意義的中年。

這一年來，瞿欣怡努力地讓生活維持穩定軌跡，並靠著運動、佛學、食物，找到和狂飆沉鬱情緒的相處之道，目前已經不需要服藥。

練習共處 焦慮來時就去跑步

瞿欣怡的兩次都起於職涯困境，但面對的姿態卻大不相同。

年少時憂鬱，以為天要塌了，她奔向花蓮的大山大海，在陽光原野中療傷復元；中年時憂鬱，她擁有了直面黑暗的勇氣，然後發現，許多擔心害怕其實沒有那麼可怕，很多事情雖然無法改變，但可以面對。例如她容易焦慮，便練習與之共處，焦慮來時就去跑步，不要坐在電腦前空等回信；例如要挑戰沒做過的事感到緊張時就聽萬芳「Michelle的第一天」，輕輕哼著生命旅程必會面對的成功與挫折、幸福與傷痛，告訴自己，再怎麼難熬，都會過去的。

直面黑暗 學會溫柔承接自己

「恐懼的時候，就說我怕，沒關係的，我們都不是未經世事的孩子了，承擔得起自己的害怕與悲傷，而且，我們也終於學會如何溫柔地承接自己。」瞿欣怡這樣說，說給她身旁也在憂鬱的中年朋友，也說給心底還沒完全長大的女孩聽。

採訪末了，瞿欣怡說起了約莫30歲時到蒙古國採訪，那段旅程天地蒼茫，辛苦到讓她想放棄，但是車已在草原中間，只能硬著頭皮往前，完成任務。年近50，瞿欣怡想起了那個年輕的自己，笑著跟記者說，「以前那麼沒有資源、那麼苦，不也走到現在了；往前走不會更差。」她發現現在的自己已無所畏懼。