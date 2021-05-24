外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

來自台北和台中的林筱菁（左）和廖宜霈，因到成大讀書，留在台南七股十份里小漁村成立「股份魚鄉」，發展食魚教育的跨域事業。(記者吳淑玲／攝影)

台南成功大學都市計畫研究所畢業生廖宜霈、林筱菁分別來自台中、台北，畢業後沒回都市當上班族，反而結伴留在台南偏鄉七股十份里成立「股份魚鄉」公司，四年來發展「食魚教育」，希望讓七股成為不僅養魚賣魚，還是體驗養殖漁業的食魚教育場域。

「七股不僅是魚鄉，也是我們新家鄉。」林筱菁到成大念都計系及研究所，廖宜霈在論文指導老師借調成大後，攻讀成大都計博士班，兩人有了交集。

七股十份里每年吸引國際保育鳥類黑面琵鷺度冬，漁民在遼闊的淺坪式魚塭採友善環境養殖方式，提供黑面琵鷺度冬食物。這裡青年人口外移嚴重，在地人笑稱「七股年輕人的數量，恐怕比黑面琵鷺還稀有。」

2017年，這對學姐妹以「解決漁村議題」為題獲得農委會水保局補助，開始到七股十份里駐點，發現當地家長多是養殖戶，但是學生幾乎都不了解養殖產業，決定從推動孩子「食魚教育」做起。

「七股最需要的是建立地方品牌故事，提升養殖漁產價格。」廖宜霈說，產量不夠多，外地人也不了解，無法賣得好價格，因此決定結合漁業和教育，透過有趣教具或遊戲推廣養殖方式。

廖宜霈說，讓學生認識家鄉、了解父母做什麼，希望學生長大後還願意回到家鄉。後來兩人拿到教育部 競賽特優，正式以「股份魚鄉」作為團隊名稱。林筱菁說，「股」是七股，「份」是指十份，「魚鄉」就是養魚的故鄉。

「接政府的計畫，完成後就不屬於自己了，創業可以讓想法變成真的。」廖宜霈說，食魚教育讓學生訪談父母親、了解養殖業，原本父母不太會和小孩談論工作，學生訪談後知道父母的辛苦，更拉近親子 距離；另推出魚塭體驗的「遊學課程」，讓外地學校來參訪時，學生可獨當一面解說體驗。

如今，股份魚鄉已把食魚教育擴大到台南北門、將軍、土城、喜樹，也有大學USR計畫主動尋求合作規畫產業課程。廖宜霈希望把股份魚鄉打造成台灣 食魚教育最專業招牌，找回在地青年，為地方創生。

青春留鄉語錄

廖宜霈：接計畫，完成後就不屬於自己了，創業可以讓想法變成真的

林筱菁：人生很難得有這樣機會 ，想做有意義的事就努力一下