傳承噶瑪蘭族祖先工藝 84歲嚴玉英教編香蕉絲

花蓮豐濱鄉新社部落耆老嚴玉英，將傳承香蕉絲技藝視為使命。(記者王燕華／攝影)

花蓮縣豐濱鄉新社部落有座全台獨有的香蕉絲工坊，多年來部落噶瑪蘭族人埋首編織，傳承祖先智慧。84歲嚴玉英從小因母親告訴她「做香蕉絲很辛苦」，不讓她學，但她眼見耆老逐漸凋零，擔心部落珍貴工藝失傳，以62歲年紀拾起香蕉絲，從頭學起。目前工坊裡以她最資深，帶領年輕一輩繼續用纖細但柔靭的香蕉絲，連結祖先文化。

噶瑪蘭族在宜蘭世居千百年，後來部分族人避居花蓮，19世紀末期受加禮宛戰役影響，族人隱匿於阿美族部落逾一世紀。嚴玉英的丈夫偕萬來在世時，率領族人發起正名運動，部落族人一點一滴拼湊，找回一度失傳的香蕉絲編織技藝。

為讓部落文化復振，嚴玉英62歲時成為學習香蕉絲編織的「菜鳥」。她記得，那時學的是傳統地織機，顧名思義，就是坐在地上，雙腿伸直，將織架放在腿上編織，織久了腰痠背痛，腿還會抽筋，第一天上課有20多名族人參加，因為太辛苦，跑掉一大半，結訓剩八人。

即使辛苦，她總念著文化傳承；即使已滿頭白髮，腰也彎了，視力遠比不上年輕時候，20多年來始終不曾放下織架。

嚴玉英說，香蕉絲編織很費工，要選用約14個月樹齡的香蕉樹，剝下樹皮，依不同部分，可分為三種不同用途。曬乾後的香蕉絲很脆弱，編織過程中若太用力，就容易斷裂，也是這門手藝更困難的地方。

噶瑪蘭香蕉絲編織技藝全台獨有，但和許多傳統技藝一樣，都面臨工藝師逐漸凋零，文化斷層的難題。嚴玉英和部落族人努力傳承，在宜蘭、花蓮開班教學，也希望有更多經費和資源挹注，讓珍貴的手工藝傳承下去。

由於會香蕉絲技藝的長者已成鳳毛麟角，新社部落近年來傳習11名香蕉絲技藝傳人，也為三名仍在世的香蕉絲耆老保存者，向中央申請國定「重要傳統工藝」保存者的身分。

年過八旬的嚴玉英是部落工坊裡年紀最大的藝師，每天戴上老花眼鏡，在工坊裡忙碌工作。她十分好學，也向年輕一輩學習新的產品，像名片夾、手機 袋等。

嚴玉英更重視的是傳承的工作，不只在部落內的新社國小教學，也遠到噶瑪蘭人原鄉的宜蘭教授香蕉絲工藝。幽默的她笑說，「我只有國小畢業，竟然能成為老師」，儘管舟車勞頓，但只要有人願意學，再遠她都去。

她也不忘在各種場合為噶瑪蘭族發聲，被譽為花蓮文化桂冠的花蓮縣文化薪傳獎，前年打破頒給個人的慣例，首度頒給「噶瑪蘭族發展協會」，肯定文化成就。