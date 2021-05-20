偵搜33年 55歲士官長何朝明 國軍最高齡蛙人

55歲的士官長何朝明（中敬禮者），戰技體能和不服輸的精神，是年輕隊員標竿。(記者潘欣中／攝影)

3月時台東志航兩架F-5E戰機在屏東牡丹外海墜機 ，當時執行搜尋任務的海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊。蛙人中55歲的士官長何朝明，是國軍現役最高齡的兩棲蛙人，但他的戰技體能和不服輸的精神卻是年輕隊員的標竿，國軍投入歷次重大災難搜救常有他的身影。

何朝明是金門人，因家境因素15歲就念士官學校，18歲入伍，22歲通過嚴苛的海陸兩棲偵搜大隊偵搜專長班訓，在偵搜大隊服役達33年，潛過的氣瓶難以計數。

前年還以53歲高齡報名挑戰海陸兩棲偵搜大隊爆破中隊103期訓練，創下最高齡學員紀錄。經過15周嚴格訓練，全班自願報名29人，僅剩12人迎接綜合驗收訓練，何朝明一路留到最後，成為「三棲」蛙人。

有年輕隊員對何朝明開玩笑：「你在當兩棲蛙人時，我們還不知道在哪呢？」 長年平頭造型、個性爽朗的他笑說，「年輕人體能要贏我，還有得拚哦！」何自信滿滿說，兩棲蛙人是看戰技、體能和態度精神，「不是看年齡！」

小何朝明20歲的中隊長李浩愷說，3000公尺跑步、伏地挺身、仰臥起坐的基本體能測驗，何都保持滿分的高標；3000公尺武裝跑步也有13分多鐘的實力，多數年輕隊員還輸他。何朝明帶年輕隊員亦父亦兄，精熟戰技、豐富經驗是弟兄的「隱形教官」。

26歲吳姓下士說，何士官長的表現讓年輕隊員心服口服，雖是官階最低的士官長，卻也是隊上精神支柱。

「兩棲蛙人軍旅生涯中，重大天災救援都讓我難忘。」何朝明說，33年來，讓他心情最複雜的回憶倒不是猶如地獄般的兩棲蛙人專長訓，而是多次投入國軍重大天災救援任務，特別是3月接獲搜尋F-5E失蹤飛官潘穎諄的任務，在第27天找到遺體前，無法給家屬交代的心情，讓同僚每天都很沉重。

何朝明曾參與九二一大地震 、莫拉克風災等重大天災救援任務，多次帶著弟兄深入傾倒房屋、被淹災區搶救，「看見美麗大地和家園被大自然摧毀的可怕力量，是難以言喻的震撼」。

F-5E戰機3月22日在牡丹外海墜海時，軍方研判失蹤上尉飛官潘穎諄可能卡在九鵬海岸的礁岩區。兩棲偵搜大隊奉派由蛙人和膠艇執行水下搜尋，何朝明每天帶著弟兄下海在礁岩區水下來回搜尋，許下「要讓潘教官趕快回家」的願望，也到附近廟宇祭拜，祈求奇蹟出現。

帶著同隊弟兄下海搜尋半個月來無所獲，隨著時間一天天流逝，何說，非常能體會飛官家屬「生要見人、死要見屍」的心情，又是自己國軍弟兄，不能給家屬交代讓大家心情忐忑、沉重。

由於何朝明一行已搜尋半個月必須休息，之後換他隊弟兄接手，終於在事故第27天傳回尋獲遺體好消息，他們也放下心中大石，成為軍旅生涯心情最複雜的回憶。