夢想的推手 貝殼放大林大涵 群眾集資送台灣火箭上太空

林大涵期待透過募資事業，傳達更多社會價值。(攝影／沈昱嘉)

將台灣 火箭送上太空 、讓月亮杯打破傳統想像，一個個曾被懷疑甚至嘲弄的點子，在林大涵手上都成了可被實現的未來。投身群眾集資事業剛滿九年的他，從flyingV到貝殼放大，一步步自泥沙裡拾起那些天馬行空的想法，試著淘洗出重要價值，再集結眾人之力，為開發者實現夢想。

「台灣應該是全世界最適合做群眾集資的國家。我們某程度上有著自卑和自信，好像透過參與別人的夢想，就能感到自己的存在。」34歲的林大涵，從募資平台上參透人性，創立「貝殼放大」七年以來，透過提供提案者完整的顧問服務，以扎實研究規畫行銷，為300多個案子募進超過25億台幣資金。

但近年眼見整體產業充斥淘寶貨、推動假限時、假限量等亂象，讓他決定開設新平台「挖貝」，為募資領域再起一場革命。「我一直很相信一句話，就是好人有好報的社會，才是進步的社會。錢當然重要，但讓我持續投入這行的原因，絕對不只是因為錢。」

屢被退學的男孩

在踏入群眾募資前，林大涵自稱是個落後所有人的小孩。父母親都是老師，林大涵自小卻無法在體制內乖乖讀書，寧可花時間架設假的成績單網站，讓爸媽無從查到自己的真實成績，也不願坐定在書桌前用功。「現在想想我應該是有拒學症候群。」被政大民族學系退學後，他再重考進台大圖資系，卻因缺課過多，最終仍肄業。

「我還記得被政大退學時，我爸媽寫了一大張信貼在我房門，上面筆鋒銳利、淚跡斑斑。」林大涵的父母不明白自己做錯了什麼，為何孩子考上第一學府，卻不願好好讀到畢業。「念大學時我真的覺得我有學習障礙，我可以跟同學們一起討論共筆，但就是不想坐在那邊乖乖聽教授講話。」

課堂上興味索然，他轉投入辦活動，竟為台大藝術季拉進200萬元台幣贊助，創下學生活動的紀錄。他自嘲這全因自己是個「逃避、懶惰又愛面子」的人，讓他懂得運用巧勁，盤點校園周邊可快速達到目的的資源，「我不想靠情緒勒索要錢，我希望人家是真心而且開心地給我錢。」

某回他向當時「無名小站」創辦人林弘全的太太、主管部落客的周宜蔓提案，想邀請一些知名部落客參加台大藝術季，或許是流利口條和縝密思維吸引了周宜蔓目光，在活動落幕半年後，林大涵接到周宜蔓邀約，到新開的公關公司玖禾工作，這讓林大涵備受鼓舞，不顧在學身分，二話不說便答應了。

進入群募的貴人

「我重考上台大時已經23歲了，當時同齡朋友全都出社會了，我落後了一大圈，23歲拿到公關公司的正職頭銜時，我感覺自己補上了四年份的落後。」在公關公司全力拚搏的那段時間，林大涵的才能也被林弘全（小光）看見，「有次加班到半夜，小光約我喝咖啡，問我想不想一起做看看群眾募資。」他玩笑形容當時像被創業圈大神欽點一般，「說真的，那時他就算找我去做色情網站，我也會去。」

就這樣，由林弘全負責兜資源、林大涵調查研究下，「flyingV」正式於2012年4月問世，在此之前另一平台「嘖嘖」也於2月開站，讓這一年成了台灣的「募資元年」。在「flyingV」時期，本身就是個工作狂的林大涵，一周平均工作100個小時，「最極端的狀況是手上同時有90個案子要負責。」

從電影 《看見台灣》首映會、牧師林慶台的烏來福山教會重建，再到學運割闌尾計畫等，林大涵在其中摸索出了自己嚮往的價值，其中尤以福山教會讓他印象深刻。彼時林慶台本想靠己力存錢，花七、八年修整殘破教會，某回因緣際會結識林大涵，開啟群眾募資，才在短時間內達成修復目標。「我還記得有次他開貨車載我上山時，對我說『大涵，我覺得你就像神派來的使者，幫助我完成了這一切。』」

這句話深深激勵了年輕的林大涵，也留在他的心底，「每次覺得不想幹的時候，都會有這種很奇妙的角色出現，讓我願意繼續去做一些，以後的我會感激那時候自己的事情。」儘管林大涵和林弘全多年後因創辦人頭銜之爭漸行漸遠，但他仍對這段相遇充滿感念。「他們夫妻倆是我走進這一行最重要的貴人。」

貝殼放大實現理想

林大涵直言，離開flyingV，不在預料之中，面對學運募資案的立場和衍生的管理方式相左是主因，身為積極支持學運派的林大涵，和公司立場不同，卻在剛於公司附近租好房子的隔日，接到資遣信，他坦言看到被Lay off的當下，「腦筋一片空白，人生像是又歸零了一樣。」

失眠了幾日，他恍恍惚惚在臉書上發了篇類似「被甩了，但我還是很愛你」的長文，沒多久各方邀約就湧入，40幾個offer等著林大涵點頭，思索多日，他正要回覆其中一間公司時，前同事們打來了。「他們說『欸大涵，我們都辭職了。』那句話的潛台詞就像是『你要負責啊！』」就這樣，幾個人討論出一塊創業的計畫，「貝殼放大」也應運而生。

憶起這段重啟創業的過程，林大涵特別感謝前輩好友馬天宗和王師，「他們一個點醒我不該胡混、要專注去做自己擅長的事；一個告訴我，我的想法都是有價值的，不論我做任何決定都會支持我。」簡單幾句話，卻堅定了林大涵的信心。「在這批前同事裡，我是最沒專長的人，他們要嘛當過跨國公司的主管，要嘛已經是其他產業的共同創辦人。只有我，除了群眾集資，什麼都不會。」

但大家仍決定追隨他，2014年在2.5坪的小空間裡，一起實現flyingV裡沒能做成的「顧問部門」。「我應該算全台灣最會做群眾集資的人，我甚至也不會講『之一』了，我是有這個自信的，但如果今天只給我一個小時在一個案子上，我也做不出什麼。」透過詳細的採訪、調研，確保行銷宣傳不違背提案者的初衷跟理念，花時間耕耘好每個募資案，是林大涵創立貝殼放大的初衷。

台灣火箭點燃熱血

七年間，從金萱字體、鮮乳坊、月亮杯到台灣吧、ARRC前瞻火箭等募資案，林大涵帶領團隊完成許多指標性案子，其中火箭兩次募資合計高達3000多萬元台幣，口袋相簿更募到將近7000萬元。但對林大涵來說，讓他驚嘆的並非每次的募資金額，而是每個案子裡，那用盡全力只為達成理想的純粹精神。

他以ARRC前瞻火箭為例，「這應該是我最喜歡的一個案子，實際去現場看時，真的太棒了！它結合了你能想像的所有浪漫於一身。」憶起首次參觀時，林大涵仍滿是激動，「一個教授操著一口台語跟你解釋高科技火箭的事情，他們已經努力了六、七年，卻面臨資金斷炊，不知道該怎麼辦。」

抱著教授遞上的隨身硬碟，「裡面裝滿了打造火箭的幾千小時影像素材，覺得珍而重之，卻也充滿壓力。」壓力是，短短一周就要剪出影片，讓募資案上線，還得精準行銷引發話題。或許是師生們的熱血感染了整間公司，最終影像部門連夜做出動人影片，首次便募到1000多萬元，五年後又再募到2000多萬元，五月天更以此故事為MV《頑固》內容，引發一陣台灣太空夢熱潮。

「那段時間，兼具產品性跟社會意義的案件紛至沓來，真的是何其有幸在那個時候，顧問公司一成立，就有一群願意相信我們的人。」從業多年，林大涵晶亮的眼底，仍裝載著為提案者甚至是整個社會圓夢的滿足感。就如當初命名「貝殼放大（Backer- Founder）」那般：連結贊助者（Backer）和提案者（Founder），除了放大帳面上的金錢，也讓社會價值擴散出去。

回歸募資初衷

2012年至今，台灣的集資平台經歷了幾波流變，從以影片、遊戲、藝品創作等文化內容，到2013年的太白粉、殭屍各式路跑活動、2014年學運等政治倡議內容，再到近幾年的音樂、電影、紀錄片，甚至大型家具等集資案，林大涵觀察，2020年開始進入了「大進口時代」：「很多淘寶上買得到的東西，透過群眾集資進到台灣，但也開始產生一些亂象。」

之所以出現這類風潮，林大涵認為是因群眾集資留了一個彈性，讓募資者先拿到一筆錢，再決定要下多少單，但當這些提案者非原廠也非代理商，而是分銷商委外的代操和行銷團隊，便讓群眾募資成了許多人口中「有風險的團購。」

「這跟我心中認知的群眾集資最根本性質：『你提前地相信』完全違背。」他直言台灣的募資產業在電商世界裡已是道德基準相對高的一環，「只是沒有達到我心中的期待。」

為了讓募資平台回到初始模樣，今年4月，他創立了新平台「挖貝」，在這之前，貝殼放大未開設平台，僅專注在顧問服務，另外開發「貝殼集器Backme」讓提案者能自行搭建集資網站，而不需要上任何集資平台。「但這樣做不夠，我們必須直接切入做平台，才有機會改變產業。」

從獎勵優質和原創提案者，到設立公開評價，以及發生爭議時的調解方式等，「這些規則都很好學，我也期待有其他平台跟著學。」林大涵認為，「如果不這樣做，這個產業很快會變成我不喜歡的樣子，更慘的是，我會愈來愈沒有能力改變它。」

珍惜募資帶來的人生

從《黑暗騎士》到《浪人劍客》，林大涵總能信手捻來經典對白，他稱自己就如《浪人劍客》裡的本位田又八，並非早早就明白志向，而是在跌跌撞撞裡看清自己。「本位田又八曾說，不是每個人都能像宮本武藏一樣，一生下來就知道自己要做什麼，絕大多數的我們都是迷惘徘徊、走錯路，甚至走回頭路。但他說不用擔心，你走的路可能沒有比別人遠，但你走過的路徑一定比別人更寬。」

當年因創業界大神一句話，林大涵踏入了耕耘至今的群眾募資領域，如今自己也已是創業界裡的一枚新星，他感謝過往經歷的一切。「做這一行以來，我最開心的是我的知識量每天都在擴展，參與的每件事，都讓我現在有好多談話資料，就像現在接受的每個案子，都可能會連結到下一個時期的另一個案子。」

淡淡說著自己到今日依舊是個懶惰和好面子的人，相較其他人，林大涵認為自己的創業之路算得上順遂和幸運，他笑說媽媽前陣子才為了一句「原來你是林大涵的媽媽」而開心不已，自己也算是證明了「書沒讀好不代表一切。」當年在校園裡的失足，換來了更豐盛的一生。

回看自身，林大涵坦言「我知道我不完美，也許有些實際認識我的朋友，也不覺得我是多好的人，但我試著往好的方向靠近。」身處泥沙中，他仍讓自己有選擇，那便是拾起每一塊需要時間打磨的璞玉。他相信即便大浪襲來，只要循著安心的方向，此刻走的每步路，都將如每段過往，成為他堅實的後盾。

後記：私下的林大涵 學著品嘗生活

自嘲不是個文藝青年，私下的林大涵愛看漫畫、打電動，「我看書都是用略讀法，可以想見這沒辦法應用在看文學書上。」漫畫之外，他看大量商管和心理書籍，對哲學也有涉獵，且多能過目不忘。原先不特別重視吃的他，近期則因工作應酬開始接觸米其林餐廳，其中他特別欣賞「態芮」的做菜巧思。「當然跟懂的人去吃也很重要，你能更理解那些菜色作品裡的用心。」在高壓工作中，慢慢學會品嘗生活，也是林大涵因工作得到的重要領悟之一。