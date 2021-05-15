暖男開動保書店 「默默」只借不賣書

湖水綠的默默書店外觀吸引人，書只借不賣，歡迎大家來看書交流。（圖：康仕楷提供）

台灣 宜蘭縣第一家動物保護書店 ，「默默書店」日前開張，湖水綠的小屋吸引不少好友前來祝賀，店主人康仕楷長年把每月三分之二的收入投入動保救援，他有感於流浪動物問題，不是用結紮或救援就能解決，於是成立動保書店傳達愛護動物理念，讓生命教育向下扎根。

宜蘭市文昌路的這間小書屋，黑白色店招小巧可愛，屋內暖色調設計風格，吸引不少民眾目光。

這裡是民進黨前縣黨部主委黃建財醫師的藥局 ，由於診所藥局遷移，空了下來，黃建財一聽到康仕楷要開一家「只借不賣」的書店，心想天啊？你這樣還能夠撐下去嗎？這是傻瓜才會做的事。

推動成立默默書店的二個「傻子」，一個是店家主人康仕楷，另一個是花錢資助他的黃建財醫師（左）。（記者戴永華／攝影）

康仕楷每月固定捐助狗狗中途民宿的安置費，家裡養7隻流浪犬，光這些固定開銷就要2萬元台幣，如果狗狗生病，一次也得花上數萬元不等，但他發現流浪動物永遠救不完，所以才有成立書店的構想，交流、宣導尊重生命理念。

黃建財被感動了，他說，「那我也來做傻瓜吧。」自掏腰包花了100多萬元，整修2層樓總共30幾坪空間，無償提供給康仕楷跟默默使用。

書店取名為「默默」，康仕楷說，家中3隻黑犬，「黑犬不就是默嗎」，他跟太太都很喜歡這名字，符合他們的個性，「默默做好每件事」。

這裡藏書1000多本，多數是跟動保有關的書籍「只借不賣」。康仕楷希望大家到此看書、借書及分享書，喝咖啡、吃點心，也歡迎各界捐助適合默默的書籍。