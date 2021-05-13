「抗癌女孩」謝采倪 打造社群平台助病友發聲

曾創作「紫薇怕打針」饒舌歌曲在網路暴紅的謝采倪，將自己化療經歷，創立「我們都有病」社群，幫病友找到不放棄的價值。（記者林麗玉／攝影）

曾創作「紫薇怕打針」饒舌歌曲在網路暴紅的謝采倪，將自己化療經歷，創立「我們都有病」社群 ，謝采倪以跳脫傳統思維、務實且堅強的意志力對抗病魔，現在要幫更多病友，在人生脆弱時，找到不放棄的價值。

「每個人都有面對癌病的方式，當所有人要求你無條件樂觀，未免也太辛苦！」26歲被診斷罹患淋巴癌三期，謝采倪問過「為什麼是我？」也曾經歷每天問還有幾次治療？容貌瘦削、頭髮掉光、陷入喪失自我價值的痛苦。但現在的謝采倪充滿自信，要用自己走過的經歷，幫助更多癌友走出自己的路。

謝采倪說，癌症 病患會焦慮未來「會不會找不到工作？」「會一輩子打點滴嗎？」但得到的回應通常是「生病還想東想西？」「壓力搞這麼大才會生病？」聽到這些話，只覺得自己更孤獨。

第二次化療，因有媒體報導謝采倪抗癌故事，引發熱烈回響，她才驚覺「原來生病的人並不是毫無價值」。

三年前她成立「我們都有病」社群平台，宗旨是給年輕病友「發聲、值得驕傲的舞台」。從一開始辦講座，提供講師費邀病友分享故事，她讓講師們知道，只要願意分享自己故事，也可得到很實際、有價值的回饋。

現在「我們都有病」社群正一步步擴大，開始培訓病友成為編輯，透過一篇篇報導，分享更多激勵人心的故事，提供不同疾病的年輕病友，有一個走出自己、找到價值的舞台。

從一個因罹癌、人生被迫轉彎的小女生，謝采倪獲得參與Fun大視野公益青年補助計畫、台北市產業發展創業補助，要從曾是病友身分，給予癌友們最實際幫助。