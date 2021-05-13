我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

「抗癌女孩」謝采倪 打造社群平台助病友發聲

記者／林麗玉
曾創作「紫薇怕打針」饒舌歌曲在網路暴紅的謝采倪，將自己化療經歷，創立「我們都有病」社群，幫病友找到不放棄的價值。（記者林麗玉／攝影）
曾創作「紫薇怕打針」饒舌歌曲在網路暴紅的謝采倪，將自己化療經歷，創立「我們都有病」社群，幫病友找到不放棄的價值。（記者林麗玉／攝影）

曾創作「紫薇怕打針」饒舌歌曲在網路暴紅的謝采倪，將自己化療經歷，創立「我們都有病」社群，謝采倪以跳脫傳統思維、務實且堅強的意志力對抗病魔，現在要幫更多病友，在人生脆弱時，找到不放棄的價值。

「每個人都有面對癌病的方式，當所有人要求你無條件樂觀，未免也太辛苦！」26歲被診斷罹患淋巴癌三期，謝采倪問過「為什麼是我？」也曾經歷每天問還有幾次治療？容貌瘦削、頭髮掉光、陷入喪失自我價值的痛苦。但現在的謝采倪充滿自信，要用自己走過的經歷，幫助更多癌友走出自己的路。

謝采倪說，癌症病患會焦慮未來「會不會找不到工作？」「會一輩子打點滴嗎？」但得到的回應通常是「生病還想東想西？」「壓力搞這麼大才會生病？」聽到這些話，只覺得自己更孤獨。

第二次化療，因有媒體報導謝采倪抗癌故事，引發熱烈回響，她才驚覺「原來生病的人並不是毫無價值」。

三年前她成立「我們都有病」社群平台，宗旨是給年輕病友「發聲、值得驕傲的舞台」。從一開始辦講座，提供講師費邀病友分享故事，她讓講師們知道，只要願意分享自己故事，也可得到很實際、有價值的回饋。

現在「我們都有病」社群正一步步擴大，開始培訓病友成為編輯，透過一篇篇報導，分享更多激勵人心的故事，提供不同疾病的年輕病友，有一個走出自己、找到價值的舞台。

從一個因罹癌、人生被迫轉彎的小女生，謝采倪獲得參與Fun大視野公益青年補助計畫、台北市產業發展創業補助，要從曾是病友身分，給予癌友們最實際幫助。

社群 癌症

上一則

鐘錶店搶案

延伸閱讀

宣傳川普貼文違反禁令 若干帳號遭推特停權

宣傳川普貼文違反禁令 若干帳號遭推特停權
預算法修正「堵」政府偷養網軍 初審過關了

預算法修正「堵」政府偷養網軍 初審過關了
涉違港區國安法 港「光城者」7人被捕

涉違港區國安法 港「光城者」7人被捕

親密時男友每個動作都要徵詢同意 她怨煞風景上網求問

親密時男友每個動作都要徵詢同意 她怨煞風景上網求問

熱門新聞

龐博文從小就喜歡繪畫，此次入圍「谷歌塗鴉」決賽，代表馬州角逐全美冠軍。(龐雙提供)

8歲華童龐博文 以「內心平靜之力」角逐谷歌塗鴉大獎

2021-05-10 14:23
紀玉蓮說，當年求職、經營事業一路受許多貴人相助，她也樂意助人，希望形成善的循環。（記者王慧瑛／攝影）

從電梯小姐到11家旅館老闆 她想當員工的貴人

2021-05-11 04:05

模範少數族裔的省思

2021-05-08 03:02
倩華∕圖

陪伴母親最後的日子

2021-05-09 03:02

難言之隱疾

2021-05-08 02:00
故都「普那卡宗」最能代表不丹建築風格。（李丁．圖片提供）

不丹的幸福感

2021-05-11 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體