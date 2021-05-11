董陽孜「用書法鑄時尚魂」 傳遞中文線條之美

文字藝術家董陽孜跨界時尚，傳遞中文之美。（記者沈昱嘉／攝影）

在華山1914文創園區、在雲門舞集、在台北車站，在白先勇和黃春明的書封，在「看見台灣 」和「一代宗師」，也在周杰倫「煙花易冷」的MV裡，當代藝術家董陽孜的字，走筆成韻，建構了一個文化與藝術的世界。

如今一頭銀絲的董陽孜，揮亳間，大器磅礡的線條挾墨色騰飛於紙上，如驚鴻如遊龍，大開大闔的作品對比於藝術家並不高大的身量，總是湧動著無限的力量。

但在影像時代，不是人人都懂都珍惜，近80歲的董陽孜努力復興文字的藝術，各種與空間、平面設計、爵士樂、舞蹈、甚至時尚的跨界，都在向新世代介紹這古老溫潤的文化根源。

「我再不把文字介紹出來，就對不起我自己。我愈做愈覺得文字的豐富和魅力。」董陽孜有點著急：「我在替它喊冤，這麼漂亮的文字，你們怎麼能不用啊？」

不忿中文字被輕忽

董陽孜生於上海，小學四年級到台灣，書法 從童年臨摹顏真卿入手，師大藝術系畢業後，赴美取得麻州大學藝術碩士，學的是油畫，也因此她的書法融會西洋藝術的構圖概念，已超脫單純的書法，更接近以文字線條創作的當代藝術。

「感覺都沒有人告訴小朋友，文字是我們應該盡的義務。」董陽孜說：「假如你承認台灣是一個殖民地，那我一句話都不說，但我們作為炎黃子孫，假如連文字都不要，我們拿什麼溝通？」

近年已不太受訪的董陽孜，對於文字之被輕忽，耿耿於懷。她記得自己上小學時還有書法課，很遺憾知道後來的國小教育 已不重視這一塊，「連中文字都可以不要，不學中文字多輕鬆啊，英文就可以了。哎，你說我心痛不痛？」

董陽孜想扭轉乾坤。「我用我自己特別的美感，那是我從小的教育、再加上留學美國接觸到西方美感。」她說：「我回來沒有在賣西洋的東西，而是回歸到我的文字藝術，讓文字藝術走到當代藝術。」

對於將傳統的書法變成當代藝術，董陽孜說：「假如書法還停留在明、清，或者民國于右任時代，有當代嗎？我沒有說我做的對，藝術本來沒有對錯，可是一個時代在進步，我們要跟得上時代吧。」

跨界，宣揚文字之美

當字不只是字，董陽孜打開字的可能性，讓更多人看見。董陽孜說：「因為這是我們的文化特色，這是屬於我們的文字藝術，就要在我們的生活空間裡。我們的文字，自己一定要會用。」

2003年在兩廳院展「字在自在」，是以書法同時進入兩廳院的首例。接著董陽孜即挑戰空間，2004年於台北市立美術館舉行「有情世界－書法與空間的對談：董陽孜＋陳瑞憲書法vs.空間藝術展」。

再來是平面設計師，因為董陽孜發現很多海報全是英文大字，她要挑戰這件事。2011年的台北世界設計大展「亞洲文創跨界創作展」，董陽孜發起，由台灣平面設計師陳俊良和香港策展人劉小康策展，與兩岸三地、甚至82歲的日本設計師永井一正與松永真、原研哉等國內外共40位平面設計師，以「妙法自然」四字併二十四帖書法字為創意，在松菸登場。

董陽孜在兩廳院的「字在自在」展。（本報資料照片）

董陽孜的「妙法自然」展。（本報資料照片）

展場由設計師陳瑞憲打造。同時間，也有演藝界、藝文界、學術界、設計界之百位名人以「妙法自然」創作潮T。這項書法與平面設計的跨界，在當時引起轟動，開創書法這門東方藝術的現代設計面貌。

但董陽孜的跨界努力還沒止息，接下來鎖定舞蹈、爵士樂、現代舞、多媒體影像等表演藝術，這些很西方的表演形式中，「只有我的線條是東方的。我就挑戰年輕人，我一百張的線條，你能不能做出來？」

於是有了「騷+」跨界劇場。全台巡迴完，上海來邀請，董陽孜沒去：「那邊山寨版很多，我沒必要去熱鬧，我只要台灣的小孩知道我在做什麼。」就像曾有朋友建議她到巴黎、美國轉一圈，這樣更有名，但董陽孜說：「他們有請過我，我不要去。我回來就是要跟我們台灣的小孩在一起，把我所想的都回饋給他們，我個人有名幹嘛？」

再來，就是董陽孜認為最難的時尚，自認不懂時尚的她，憑藉自己的美感，以及「我膽子大，還有一個熱心腸，我就想我要做衣服了，穿在身上，你們總看得到吧。」

文字藝術跨界時尚的「讀衣」系列於焉誕生。

讀衣，讀時尚裡的文字魅力

「每一次跨界，都在試著用我的方式，把文字以各個面向呈現出來。」董陽孜的跨界最後做到時尚，「這個時代，誰不對時尚多看兩眼？這也是西方的東西啊，這最難。我憑什麼？我不穿名牌、又不是專業的，但是我有一個美感。」

董陽孜一開始就想做線條跟pattern（圖案）。「這是芬蘭的Marimekko刺激了我。」董陽孜留美時，就知道第五大道的百貨公司裡這個牌子，「簡單的圖樣，本來是做窗簾布的，變成時尚了，那我們文字線條的變化有多大呀，居然什麼也沒用到。」

董陽孜指出，即使日、韓也要學一些中文，否則歷史都讀不通，「那我們自己的小孩，這教育在哪裡？所以我只能用最時尚的衣服讓他接觸。」

讀衣是文字藝術與時尚結合，即日起到5月23日在華山舉行。（記者沈昱嘉／攝影）

2016年起，董陽孜以文字藝術鑄時尚的魂，邀請年輕服裝設計師以文字線條為靈感創作。一開始，她也是很實驗性的：「我寫字出來讓他們試試看。我董陽孜就需要你們每一個人的共識，假如你們認為不好，明年就不做吧。」

但到今年2021，已經是讀衣Ⅴ，即日起至23日在華山1914文創園區紅磚區西一、西二館展出，也是讀衣系列活動的最終章。

第一屆，董陽孜用100張線條裡的20張、第二次也是20張，由年輕的設計師們以此為創意。等到她覺得設計師們對線條有概念了，讀衣Ⅲ開始有文字，單一個「無」字，寫了20幾個各種字體；第四屆，增加到兩個字「四季」。

讀衣Ⅴ因疫情推遲一年，董陽孜請教過前故宮院長及中研究院士石守謙、前台大中文系教授柯慶明，提出「至大無外」四字，比喻文字境界的無有窮盡。她以此反考5位設計師，邀請他們對中華文化探幽入微，用自己的文化，說自己的時尚。

董陽孜記得，最早找到詹朴和陳劭彥兩位設計師時，他們才從英國回來，她跟他們談了兩小時，「你在倫敦，永遠就是你所謂的『國際』，其實就是西方影響。你必須用自己的概念，我們的文字出來，沒有人可以抄襲。」

董陽孜到「讀衣」的最終回，以「至大無外」告訴年輕人，「我們自己的文化就是至大無外，好好去研究，你可以找出很多洋人沒有、聽都沒聽過的，而那個時候我們就突出來了。」

使命尚未成功

那麼多次大膽的跨界、五屆「讀衣」下來，讓文字魅力擴散的目的達成了嗎？董陽孜反問：「你們覺得有進步嗎？假如問我，我大概還是失望，英文還是到處都是。」

但努力會留下足跡。董陽孜很高興「讀衣」有不少年輕觀眾，還有很多年輕人去看了她去年在北美館的個展。

董陽孜說：「我活了這麼久，一個從事藝術的，回到台灣做文字藝術40多年。這個年齡了，我假如再不把文字的魅力、文字的豐富性介紹給你們，怎麼可以？」

但中國上下五千年的文化凝聚在筆墨線條間，太深厚博大，董陽孜也說：「做不完。」還有太多文字與線條之美，等待新世代讀懂。