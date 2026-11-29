DeepSeek近日對App及網頁版實施使用限制，部分用戶反映，每日使用量達到上限時，系統會顯示「伺服器繁忙，使用額度已達上限」。（取材自IT之家）

AI摘要 文章摘要整理： DeepSeek 安卓客戶端更新後可查看每輪對話的 token 消耗與預估費用，但目前僅作記帳展示，未正式扣費；同時平台也因算力吃緊持續收緊使用限制。

DeepSeek安卓 客戶端據報近期上線一項新功能。用戶更新至2.10.0版本後，可查看每輪對話消耗額度對應的具體資費，計費模式和DeepSeek API收費模式相同。比如輸入一句「你好」，合計預估消耗0.000528元（人民幣，下同約0.000079美元），但該功能僅供記帳，還未正式收費，外界認為可能DeepSeek為推付費版進行的準備。

科創板日報報導，更新版本後，在與DeepSeek對話結束後會彈出本輪消耗額度面板，上面列出相應對話的token用量、對應單價以及預估金額。例如一次簡單的「你好」對話，輸入60tokens、輸出51tokens，按照高峰時段緩存未命中的標準覈算，輸入單價2元/百萬tokens，輸出單價8元/百萬tokens。

頁面同時標注「免費」標識，表明現階段額度統計僅為記帳展示，尚沒有直接扣費。不過，DeepSeek iOS端，未見相應更新功能。

有觀點認為，DeepSeek讓全世界重新認識了人工智慧 可以有多便宜。但在算力緊張下，DeepSeek又提出了新的商業問題：當越來越多的人開始使用AI，誰來為這些AI買單？因此，DeepSeek正通過限制用量、展示價格，把過去隱藏在後台的算力消耗，變成普通用戶可以直接感知的數字。

近期DeepSeek曾面向普通用戶的App及網頁版對話服務推出限額使用措施。據多名用戶反饋，DeepSeek出現彈窗提示，受算力約束，不再支持存續超過7天且無活躍交互的長對話，這類閒置會話將無法接續使用，與此同時下調單次輸入文本上限，當前單次輸入文字上限約為4萬字。此外，還會限制每日的對話額度，當用戶日使用量達到上限時，會提示「因服務器繁忙，使用額度已達上限」。

DeepSeep深陷算力緊張挑戰，其在10月以來出現過多次服務中斷，狀態頁記錄8起故障，其中以性能降級居多，表現為響應變慢、生成延遲高、偶發請求失敗，少數為部分中斷。