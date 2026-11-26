部分藝術家擔心創作被免費拿去訓練AI，選擇刪文、關閉Meta帳號。圖為Meta旗下Facebook、WhatsApp與Instagram標誌。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Meta更新條款雖暫緩，仍引發藝術家憂慮作品遭免費用於AI訓練，並可能被仿製競爭，許多人正權衡離開平台與維持生計的代價。

為了讓更多人看見作品、打響知名度，許多藝術家上社群平台分享創作，如今卻擔心，這些心血可能被免費拿去訓練AI，回頭搶走自己的生意。美國有線電視新聞網（CNN）報導，Meta 擬更新商業帳號條款，雖已無限期延後，部分藝術家仍決定刪文、關帳號。

爭議在於，擬議條款允許自動化軟體爬取商業帳號連結的外部網站，包括作品集與網路商店，毋須另獲帳號持有人同意。創作者擔心，作品與風格可能在不知情下成為訓練AI的素材。

美國女牛仔藝術家組織創辦人溫伯莉（Megan Wimberley）正刪除所有Meta帳號。她認為，這些平台已不再真正以社群交流為核心，而更像是在取得免費授權，供AI訓練使用。

她警告，風險不限於藝術家：「如果你是一位母親，發布小孩照片，有可能是在授權Meta使用孩子的影像來訓練他們的AI。」

紐約藝術家史考特（Andrew Scott）表示，有人承認拿他的作品製作AI影片，其中一則在Instagram獲得5,000萬次觀看。他聯絡對方，解釋AI版本可能傷害他的生意，對方隨後取消追蹤他，卻仍繼續用AI模仿他的作品。

加拿大陶藝家陳南茜（Nancy Chen）會在社群平台分享製作過程，現在也對發布精修作品照有所顧忌，但尚未決定是否離開Meta。她說，AI製作內容的速度遠超過個別藝術家，讓她感受到壓低作品售價的壓力，儘管她已經覺得自己的勞動價值被低估。

Meta表示，暫停更新是為了持續溝通，現行條款仍有效。

對仰賴平台接觸買家的藝術家而言，離開Meta也要付出代價。藝術家與工匠協會藝術家關係總監麥凱（Nicole McKay）說，這是在保護作品與維持生計之間做艱難選擇。