「哈利波特」系列中的馬份，近日被網友改為女性角色，掀起二創熱潮。（截圖自AI短片）

AI摘要 文章摘要整理： 哈利波特「女版馬份」Malfoid二創爆紅後，多名創作者遭YouTube下架或終止頻道；華納證實部分版權通知確由其發出，引發粉絲擔憂非官方創作空間縮小。

哈利波特 系列中的跩哥馬份（Draco Malfoy）被網友改成女生的「Malfoid」二創熱潮，近日遇上YouTube 下架潮，多名創作者的影片被移除，部分頻道遭終止。其中經營Next Realm Studios、約有1.3萬名訂閱者的創作者Holland說，他短時間內收到13次版權警告，頻道隨後被終止，並稱華納兄弟（Warner Bros.）已回信證實，通知是華納發出。華納目前未公開說明原因。

據That Park Place、Dexerto與香港 01報導，Malfoid把馬份重新設定為金髮女生，常見設定是說話尖銳、與哈利波特發展出戀情的角色，部分創作者還把她命名為Draconia Malfoy。這個概念今年9月在X平台走紅，據網站Know Your Meme，9月22日畫家REDTEN的一幅插畫獲得數萬個讚後，聲勢大增。隨著生成式AI成熟，作品從插畫、同人小說，發展到有配音、對白與完整劇情的動畫短片，題材從輕鬆的愛情喜劇到長篇連載都有。

Holland說，10月28日下午，他的頻道在短短幾分鐘內接連收到13次版權警告，最後遭YouTube終止。提出投訴的一方自稱華納兄弟娛樂公司，卻用普通Gmail信箱聯絡，加上他事發前才剛舉報另一個頻道擅自轉貼自己的作品，因此一度懷疑有人冒用華納名義報復。Holland先聯絡華納，沒有得到回覆；11月9日，他寫信給華納反盜版及品牌保護部門副總裁拉希德（Ahassim Rashid），詢問通知是否由華納或其授權人士發出，據稱對方在不到半小時內回信，確認通知出自華納。他11月13日在Reddit發文公開此事，並提醒其他創作者，別因為對方用Gmail就認定是詐騙。

其他案例方面，Reddit社群mAIfoid的使用者11月12日反映，專門製作女版馬份AI短片、已推出75部作品的Katechon Studio，YouTube頻道遭終止，影片仍可在工作室官網觀看。11月13日，創作者JA Vazquez（@AzratemES）與@galakushi也傳出遭下架，社群成員指稱與華納的著作權通報有關。但That Park Place表示，無法獨立查證這些通知是否以華納為申訴方，Holland的情況也不應自動歸咎於華納。

湯姆費頓昔日在「哈利波特」系列演反派富家少爺跩哥馬份。（取材自IMDb）

依YouTube規定，頻道若在90天內累積3次版權警告，帳號與相關頻道可能遭終止，已上傳的影片也無法瀏覽。Holland說，他明白華納擁有哈利波特的智慧財產權，也無意對抗，只是不理解公司為何這樣處理。他指出，自己認識的部分創作者並非為了營利，還自掏腰包製作，並標明是非官方的粉絲創作。11月15日，他發起聯署，要求華納訂定清楚的非商業粉絲創作指引，讓創作者知道哪些內容可以做、怎樣申請授權。

事件在粉絲圈引發討論，有人擔心更多作品消失，呼籲趕快備份；有小型創作者坦言，擔心辛苦經營的頻道被終止，猶豫要不要繼續創作。不過也有網友質疑，被下架的影片，可能用了電影配樂、演員肖像等受著作權保護的素材，未必是因為「性轉」馬份。That Park Place也指出，AI生成內容不會因為出自粉絲之手就自動獲得豁免，YouTube也區分一般著作權申訴與正式警告，各案的具體情況很重要。

由於HBO新版哈利波特電視影集即將推出，有粉絲猜測，華納是為新劇清理網路上的非官方內容，但華納並未證實，也沒有公開說明提出投訴的具體原因。That Park Place在評論中認為，粉絲創作替系列作品帶來大量免費宣傳，華納若大範圍針對粉絲，恐怕在最不恰當的時機，疏遠一群熱情的粉絲。