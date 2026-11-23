iPhone用久了，手機容量也可能逐漸被各種檔案塞滿；示意圖。（路透） 張曼懿

iPhone用久了，手機容量也可能逐漸被各種檔案塞滿，不少人遇到「儲存空間幾乎已滿」的警告，第一反應就是刪除照片、影片，但其實手機裡還有不少容易被忽略的容量殺手，包括長期未使用的App、Safari瀏覽器快取、離線影片及訊息附件等，蘋果官方也提供多種儲存空間管理方式，不一定要刪除珍貴回憶，就有機會替手機釋出更多容量。以下整理5個實用方法，教你快速替iPhone瘦身。

iPhone容量被誰占走？先檢查這個設定

想替iPhone清出空間，第一步應該先找出究竟是哪類檔案占用最多容量。只要進入「設定」→「一般」→「iPhone儲存空間」，就能查看目前已使用的容量，以及各個App、照片、訊息和系統資料的占用情況。

往下滑還能查看各App的儲存空間用量，找出長期未使用、卻占用大量容量的程式。此外，系統也會依照手機使用狀況，提供卸載未使用App、檢查大型檔案等最佳化建議，建議先從這裡著手，再決定哪些內容需要清理。

不用急著刪照片 5招幫iPhone清出更多空間

第1招：卸載不常用的App 保留重要資料

不少人手機裡都有下載後幾乎沒打開過的App，這些程式除了占用本身的容量，也會累積相關資料，可使用「卸載App」功能，進入「設定」→「一般」→「iPhone儲存空間」，選擇想清理的App，再點選「卸載App」，就能移除程式本身，但保留相關文件與資料，未來重新下載後，仍可取回保留的內容。

另外，也可以進入「設定」→「App」→「App Store」，開啟「卸載未使用的App」，讓系統在儲存空間不足時，自動移除長時間未使用的App，不必每次都手動整理。

第2招：清除Safari瀏覽器快取 減少網站資料占用

平常使用Safari瀏覽網頁時，瀏覽器會儲存網站資料、Cookie及快取，長期累積也可能占用部分儲存空間。

想清理的話，可進入「設定」→「App」→「Safari」，點選「清除瀏覽記錄和網站資料」，再選擇想清除的時間範圍即可。

如果希望保留瀏覽記錄，也能進入Safari設定中的「進階」→「網站資料」，選擇「移除所有的網站資料」，清除網站儲存的資料與快取，不過要注意，清除後部分網站可能需要重新登入，網站權限及登入相關資料也可能受到影響，實際釋出的容量則會依個人使用情況而有所不同。

第3招：刪除看過的離線影片、音樂及下載檔案

除了照片和影片之外，平常下載的離線影音及文件，也可能是手機容量不足的原因之一，像是搭車、出國時，為了方便觀看而事先下載的串流影音，或是已經聽完的離線音樂，如果沒有手動移除，仍會持續占用手機空間。

建議定期打開影音串流App，檢查已下載的影片、音樂及Podcast，刪除不再需要的內容。

另外，也別忘了檢查iPhone內建的「檔案」App，查看「下載項目」、「我的iPhone」及其他本機儲存位置，將不再使用的PDF、文件、壓縮檔等大型檔案清除。

第4招：整理訊息對話 大型照片和附件也要清

長期使用iPhone傳送訊息，對話中累積的照片、影片及其他附件，同樣可能占用不少容量，尤其是經常傳送圖片、影片的群組，更值得定期檢查。

可打開「訊息」App，進入想整理的對話，點選畫面上方的聯絡人或群組名稱，再查看照片及其他附件，選取不需要的內容刪除。

若不想手動整理，也可以透過「設定」→「App」→「訊息」→「保留訊息」，調整訊息保存期限，對話及附件會在指定的時段過後自動刪除，務必先確認重要訊息是否已備份或需要保留。

第5招：開啟iCloud照片最佳化 珍貴回憶不用刪

如果iPhone容量主要被照片及影片占滿，又捨不得刪除珍貴回憶，可以考慮使用iCloud照片的「最佳化iPhone儲存空間」功能。

設定方式為進入「設定」→點選自己的姓名→「iCloud」→「照片」，開啟「同步此iPhone」，再選擇「最佳化iPhone儲存空間」，開啟後，原始高解析度照片及影片會儲存在iCloud，手機則視需要保留較小容量的版本，藉此減少本機空間占用，同時仍可存取完整解析度的照片。

不過，這項功能需要有足夠的iCloud儲存空間，才能順利同步及管理照片，如果iCloud容量已經用滿，建議先整理雲端檔案，或考慮升級iCloud+方案；另外也要留意，iCloud儲存空間與iPhone內建容量是兩回事，升級雲端方案並不代表手機本身的實體容量會增加。

iPhone容量快滿？官方教5招替手機瘦身 免刪照片也能清空間

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