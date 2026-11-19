唐飛虎一直喜歡二次元文化，有十多年女裝Cosplay經歷。(微博)

AI摘要 文章摘要整理： Kimi高級研發工程師唐飛虎在杭州雲橋大會以女僕裝亮相，因神似DeepSeek鯨魚娘而爆紅；他表示女裝是日常，並說Kimi Cos服尚未做好。

近日在浙江杭州舉行的2026雲橋大會上，月之暗面Kimi高級研發工程師、開發者關係負責人唐飛虎以女僕裝造型登台發言，造型被指酷似競爭對手DeepSeek的擬人形象「大肥魚」（網友二創的「鯨魚娘」），引發熱議。對於為何公開穿女裝？唐飛虎表示，穿女裝是他的日常，並反問「對一個trans（跨性別 ）來說，這（裝扮）不是很正常的嗎？」至於為何不Cos自家Kimi卻扮DeepSeek藍色大肥魚，他的回應是「Kimi的Cos服還沒做好。」

據快科技報導，2026雲橋大會近日在杭州拱墅大運河杭鋼公園舉行，台上唐飛虎戴著銀藍色齊瀏海假髮，身穿藍白配色的女僕裝，妝容十分精緻。有網友調侃，「一看就是Cosplay大佬」，也有人好奇，Kimi的工程師卻扮成了DeepSeek的「鯨魚娘」，而不扮自家Kimi。

實際上，唐飛虎一直喜歡二次元文化，有十多年女裝Cosplay經歷，早年就曾以長髮女裝造型公開亮相。而在程序員圈子裡，唐飛虎還有一個更為人熟悉的名字「小島美奈子」，也有人叫他「島娘」。

據中國科學報2015年對唐飛虎的專訪，他在合肥一中讀高中時參加計算機競賽，憑競賽成績保送至哈爾濱工業大學軟件工程專業，入學僅三個月便休學創業。2012年8月，他回到哈工大。2014年，拿上ACM國際大學生程序設計競賽北京站和牡丹江站的金牌。後在2015年微軟「編程之美」挑戰賽上，與上海交通大學選手郭曉旭合作，做了一款幫人查詢出行信息的智能助手；此後曾任谷歌上海工程師。

據白鯨實驗室報導，穿女裝話題上了熱搜。對於Cos的造型是DeepSeek標誌性的鯨魚服，唐飛虎表示，Kimi的Cos裝還沒做好，所以來不及穿，他家裡不僅有DeepSeek鯨魚服，還有Claude的聖女服。

唐飛虎十幾年來玩Cosplay，也痴迷算法、競賽，他參加、輔導的國際計算機競賽不下數十次。當人類程序員手寫的代碼，已經趕不上AI後，他不再寫代碼，在Kimi做起了服務開發者的工作。

對於為何穿女裝？唐飛虎表示，他一直有穿女裝參加活動，「對一個trans（跨性別）來說，這（裝扮）不是很正常的嗎？我在海外時，就不會遇到這麼多困擾，大家不會以一種獵奇的眼光看待。」對於女裝視頻下的大批網友留言，唐飛虎說：「我不敢看，我只想在小圈子裡圈地自萌。」

唐飛虎一直喜歡二次元文化，有十多年女裝Cosplay經歷。(微博)